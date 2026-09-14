Nữ nhân viên ngân hàng làm "tay trong” chiếm đoạt tiền trong tài khoản

ANTD.VN - Bán tài khoản doanh nghiệp “ma” cho tội phạm ở Campuchia, nhưng Trung lại cấu kết nhân viên ngân hàng và dùng “thủ thuật” để chiếm đoạt tiền trong các tài khoản này…

Trong vụ án về đường dây tội phạm xuyên quốc gia, Viện kiểm sát nhân dân TP Đà Nẵng truy tố Trang Quang Trung (SN 1989, ở Liên Chiểu, Đà Nẵng) và 96 bị can liên quan về các tội “Mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng”, “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”, “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”.

Viện kiểm sát xác định, Trang Quang Trung cấu kết với vợ chồng Bùi Trọng Tấn (SN 1991), Lê Thị Mỹ Duyên (SN 1999, cùng ở Hòa Khánh, Đà Nẵng) làm giả 500 căn cước công dân. Toàn bộ số căn cước công dân bị làm giả này đều là của các cá nhân bán thông tin tài khoản ngân hàng.

Sử dụng "thủ thuật" thay đổi người đại diện pháp luật của doanh nghiệp "ma", ổ nhóm tội phạm dễ dàng chiếm đoạt được tiền trong tài khoản.

Qua đây, Trung giúp sức cho Tấn, Duyên mua bán 6.000 tài khoản cá nhân, hưởng lợi 250 triệu đồng. Trung còn cấu kết với cặp vợ chồng Tấn, Duyên và các bị can khác làm giả 204 bộ hồ sơ rồi sử dụng để thành lập 204 doanh nghiệp “ma”, đăng ký mở 1.101 tài khoản doanh nghiệp để mua bán, hưởng lợi 1 tỷ đồng.

Đối với 204 hồ sơ, 1.101 thông tin tài khoản của các doanh nghiệp “ma”, Trang Quang Trung bán cho các đối tượng lừa đảo, đánh bạc, rửa tiền ở Campuchia sử dụng để giao dịch nhằm che giấu nguồn gốc tiền phạm tội, cố ý gây khó khăn, trở ngại cho việc điều tra, xác minh nguồn gốc nguồn tiền phạm tội.

Tổng số tiền các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội đã giao dịch chuyển qua các tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp “ma” là gần 68 tỷ đồng, hơn 43,5 triệu USD, gần 1,5 triệu EUR và hơn 1 triệu CAD.

Vẫn theo cáo trạng, Trang Quang Trung còn cấu kết với một số bị can là nhân viên ngân hàng, theo dõi dòng tiền ra vào các tài khoản doanh nghiệp “ma” và thông báo lại cho anh ta biết. Một trong số đó là Phan Thị Nguyên Thảo (SN 1996), nhân viên Ngân hàng Lộc Phát (LPBank) chi nhánh Đà Nẵng.

Theo đó, nếu tài khoản doanh nghiệp có tiền, Trung và đồng phạm thay đổi thông tin tài khoản bằng cách thay đổi tên người đại diện theo pháp luật sang tên bị can, thay đổi số điện thoại đăng ký internetbanking/mobilebanking.

Qua đây, Trang và đồng phạm chiếm đoạt lại các tài khoản đã bán cho tội phạm ở Campuchia rồi chiếm đoạt tiền bên trong với tổng số hơn 8,6 tỷ đồng. Trung sử dụng một phần trong số chiếm đoạt được để mở tài khoản, gửi tiền tiết kiệm với số tiền hơn 3 tỷ đồng.

Cụ thể, năm 2024, Trung liên hệ với Phan Thị Nguyên Thảo để mở tài khoản ngân hàng cho các doanh nghiệp “ma” mà Trung đã làm hồ sơ giả và đăng ký thành lập từ trước. Bị can gửi cho Thảo 47 bộ hồ sơ doanh nghiệp đã được giả chữ ký chủ tài khoản để nhân viên ngân hàng tiếp nhận mở 47 tài khoản và giao lại cho Trung.

Trong số này, có Công ty TNHH MTV Toghichi với thông tin người đại diện theo pháp luật là Đặng Bình Minh (cá nhân giả). Tài khoản của Công ty Toghichi đã được Trung bán cho nhóm tội phạm ở Campuchia. Tuy nhiên sau đó, anh ta thực hiện việc thay đổi tên người đại diện theo pháp luật từ tên Đặng Bình Minh sang tên mình.

Tiếp đến, Trung liên hệ và nói với Thảo về việc đã sang tên Công ty Toghichi cùng một số công ty khác, đề nghị được giúp thông tin đăng nhập mobilebanking, theo dõi số dư tài khoản.

Đặc biệt, Trung yêu cầu Thảo khi tài khoản có tiền chuyển vào thì thông báo để anh ta đăng nhập mobilebanking 5 lần sai nhằm khóa dịch vụ chuyển tiền trực tuyến, chặn tài khoản. Trung sau đó sẽ ra quầy ký ủy nhiệm chi, rút tiền mặt ra chiếm đoạt. Nhân viên LPBank đồng ý.

Ngày 14-8-2024, Thảo báo có hơn 1 tỷ đồng tiền về tài khoản của Công ty Toghichi. Trung lập tức sử dụng app ngân hàng đăng nhập sai mật khẩu 5 lần để bị khóa chức năng chuyển tiền online.

Hôm sau, anh ta đến một phòng giao dịch thuộc Ngân hàng LPBank ở Đà Nẵng rút 1 tỷ tiền mặt trong tài khoản của Công ty Toghichi. Đến ngày 16-8-2024, Trung tiếp tục rút tiền mặt thêm 65 triệu đồng. Sau khi chiếm đoạt được tiền, Trung hẹn gặp nhân viên ngân hàng tại một quán cà phê đưa cho 50 triệu đồng “cảm ơn”.

Hành vi nêu trên của Phan Thị Nguyên Thảo vì thế bị truy tố về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” với vai trò đồng phạm giúp sức cho Trang Quang Trung.