Khởi tố hình sự 7 vụ việc liên quan đến sở hữu trí tuệ

ANTD.VN - Từ đầu năm 2026 đến nay, lực lượng chức năng thành phố Hà Nội đã đã kiểm tra, xử lý 1.160 vụ liên quan đến sở hữu trí tuệ...

Theo thống kê của Thường trực Ban Chỉ đạo 389 thành phố Hà Nội, trong 8 tháng đầu năm 2026, lực lượng Quản lý thị trường đã kiểm tra, xử lý 1.160 vụ liên quan đến sở hữu trí tuệ; chuyển cơ quan điều tra 26 vụ, trong đó 7 vụ đã được khởi tố hình sự; tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính đạt 14,44 tỷ đồng.

Điển hình, ngày 7/7/2026, Đội Quản lý thị trường số 14 - Chi cục Quản lý thị trường kiểm tra, phát hiện 15 chiếc đồng hồ nhập lậu mang nhãn hiệu Patek Philippe và 5.765 sản phẩm quần áo, giày dép, đồng hồ, mũ, túi, ví… giả mạo nhãn hiệu, với tổng trị giá hàng hóa khoảng 3,3 tỷ đồng. Vụ việc đã được xử lý đối với hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu và chuyển cơ quan điều tra xem xét, xử lý hành vi buôn bán hàng hóa giả mạo nhãn hiệu.

Tang vật vụ san chiết trái phép khí gas, xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp bị lực lượng Công an và Đội Quản lý thị trường số 14 phát hiện

Đối với thương mại điện tử, lực lượng chức năng đã kiểm tra, xử lý 242 vụ, xử phạt hơn 5,5 tỷ đồng, trị giá tang vật vi phạm gần 1,9 tỷ đồng.

Nhiều vụ việc lớn đã được phát hiện như đường dây kinh doanh hơn 5.000 sản phẩm mực in giả mạo hai nhãn hiệu Epson và Canon; vụ việc liên quan đến hơn 53.000 sản phẩm phụ tùng ô tô mang nhãn Asahi vi phạm các quy định về quảng cáo, sở hữu trí tuệ và kinh doanh trên thương mại điện tử.

Một vụ việc nổi bật khác là Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội (Phòng Cảnh sát kinh tế), đã khởi tố bị can đối với Vũ Phi Điệp (SN 1980, trú tại phường Tương Mai, TP Hà Nội), Giám đốc công ty TNHH tập đoàn điện tử Việt KTV, về tội “Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan”…

Quá trình điều tra xác định từ năm 2023 đến nay, Công ty Việt KTV do Điệp làm Giám đốc đã phân phối bán được 919 sản phẩm đầu karaoke, đầu liền màn hình AIO mang thương hiệu VietKTV (trong đó có 140 đầu karaoke liền màn hình (đầu liền màn hình AIO) và 779 đầu karaoke không có màn hình; lợi nhuận thu được hơn 852 triệu đồng.