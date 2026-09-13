Cách thức nhân viên ngân hàng chiếm đoạt tiền trong tài khoản và ăn chia cùng đồng bọn

ANTD.VN - Viện kiểm sát nhân dân TP Đà Nẵng đã ban hành cáo trạng truy tố 97 bị can trong vụ án “Mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng”. Đường dây tội phạm xuyên quốc gia này có sự giúp sức của hàng loạt nhân viên ở nhiều tổ chức tín dụng.

Các bị can trong vụ án bị truy tố về các tội “Mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng”, “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”, “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”.

Cáo trạng xác định, các bị can Trang Quang Trung (SN 1989, ở Liên Chiểu, Đà Nẵng); Đoàn Việt Hà (SN 1994, ở Hồng Hà, Hà Nội) cùng vợ chồng Bùi Trọng Tấn (SN 1991), Lê Thị Mỹ Duyên (SN 1999, đều ở Hòa Khánh, Đà Nẵng) đã tổ chức các đường dây mua thông tin tài khoản ngân hàng và làm giả căn cước công dân hoặc đăng ký kinh doanh doanh nghiệp “ma” bán cho tội phạm lừa đảo ở nước ngoài.

Lực lượng chức năng TP Đà Nẵng triệt phá đường dây tôi phạm mua bán thông tin tài khoản ngân hàng.

Trong vụ án này, bị can Đàm Hồng Hiểu (SN 1998, ở phường Bình Dương, TP. HCM; cựu nhân viên Oceanbank ch nhánh Bình Dương) bị truy tố về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”, quy định tại Điều 290-BLHS.

Theo cáo trạng, từ tháng 11-2023 đến tháng 7-2024, Trang Quang Trung liên hệ với Đàm Hồng Hiểu (khi đó là nhân viên Oceanbank chi nhánh Bình Dương) để mở tài khoản ngân hàng (TKNH) cho doanh nghiệp “ma” đã làm hồ sơ đăng ký thành lập tước đó.

Trung giả chữ ký chủ tài khoản và gửi cho nhân viên ngân hàng 16 bộ hồ sơ mở TKNH đối với 16 công ty “ma”. Hiểu tiếp nhận toàn bộ yêu cầu này nhưng không thực hiện các bước xác thực, nhận biết khách hàng theo quy định.

Trong số 16 công ty “ma” Trung mở TKNH có một số doanh nghiệp chuyển tiền giá trị lớn, giao dịch có dấu hiệu đáng ngờ nên Khối Quản trị rỉ ro thuộc Hội sở Oceanbank đã 4 lần gửi email cảnh báo, đề nghị chi nhánh Bình Dương thực hiện xác minh thông tin và có biện pháp phòng ngừa.

Tại liệu tố tụng xác định, Đàm Hồng Hiểu là nhân viên tiếp nhận hồ sơ mở TKNH cho các công ty Trung đề nghị nên được chi nhánh ngân hàng và lãnh đạo giao liên hệ khách hàng xác minh thông tin nhưng không liên lạc được. Hiểu vì thế đề xuất tạm ngưng cung cấp dịch vụ Neobiz và phong tỏa số dư trong tài khoản của các công ty “ma”.

Tháng 10-2024, Hiểu liên hệ với Trung trao đổi về việc các công ty mà đối tượng này đăng ký mở TKNH bị cảnh báo giao dịch đáng ngờ và bị khóa. Ý định chiếm đoạt tiền trong tài khoản của các công ty nên trên, Trung bảo Hiểu hỗ trợ việc lấy tiền. Hiểu và Trung thỏa thuận, tiền lấy được trong các tài khoản sẽ “cưa” đôi.

Thực hiện thỏa thuận, Trung làm thủ tục thay đổi tên người đại diện theo pháp luật của các doanh nghiệp sang tên đối tượng, rồi gửi hồ sơ đề nghị thay đổi TKNH cho Hiểu qua đường bưu điện. Nhận được hồ sơ, Hiểu ký vào biên bản bàn giao phiếu đăng ký thông tin khách hàng doanh nghiệp, trình cấp trên và hoàn tất việc thay đổi tên chủ TKNH sang tên Trung.

Sau khi thực hiện xong việc thay đổi thông tin chủ TKNH của các công ty “ma”, Trung và Hiểu sẽ chiếm đoạt tiền trong tài khoản, rồi ăn chia như đã thỏa thuận.

Cụ thể là lần thứ nhất, sau khi nhận hồ sơ thay đổi thông tin chủ TKNH của Công ty TNHH MTV Toghichi sang tên Trung (ngày 6/11/2024), Hiểu xử lý hồ sơ theo quy trình, quy định của ngân hàng và được Oceanbank chấp thuận.

Hôm sau, Hiểu hẹn Trung tới một quán cà phê gần nơi làm việc để tiến hành việc rút tiền trong tài khoản Công ty Toghichi. Trước đó, Hiểu đã nhờ Phan Hữu Hải (bạn Hiểu) cùng đến quán cà phê giúp sức.

Tại đây, Hiểu đưa ra 1 Giấy ủy nhiệm chi của Ngân hàng Oceanbank và đọc cho Hải viết nội dung. Sau khi viết xong, Hải đưa Giấy ủy nhiệm chi để Trung ký tên, đóng dấu tên giám đốc và dấu tròn của doanh nghiệp. Trung cũng ký tên người khác vào mục kế toán trưởng.

Tiếp đó, Hải dùng xe máy chở Trung mang Giấy ủy nhiệm chi đến Oceanbank Bình Dương nộp và thực hiện giao dịch ủy nhiệm chi số tiền hơn 865 triệu đồng vào tài khoản của Hải. Sau đó, Hải chở Trung tới một ngân hàng khác ở gần đó để rút toàn bộ số tiền này, rồi quay về quán cà phê lúc trước. Hiểu chia cho Trung hơn 432 triệu đồng và cho Hải 5 triệu đồng.

Với phương thức, thủ đoạn tương tự nêu trên, Đàm Hồng Hiểu còn 2 lần cùng Trang Quang Trung chiếm đoạt tiền trong tài khoản của Công ty Hải Vy (số tiền hơn 700 triệu đồng) và 3 công ty “ma” khác, số tiền hơn 1 tỷ 150 triệu đồng. Chiếm đoạt được tiền, Trung và Hiểu đều chia nhau như thỏa thuận.

Thực hiện thành công việc chiếm đoạt tiền ở 5 doanh nghiệp, Hiểu và Trung tiếp tục bàn kế hoạch phạm tội ở các công ty tiếp theo trong số 16 công ty “ma” nhưng chưa thực hiện được thì đã bị cơ quan Công an phát hiện, bắt giữ.