Người phụ nữ bị gã trai trẻ quen qua "mạng" lừa đảo chiếm đoạt tiền tỷ

ANTD.VN - Quen biết nhau qua nhóm Zalo “Chém gió xả xì tress”, chị O. sau đó tin tưởng gã trai trẻ mạo nhận là nhân viên ngân hàng nên bị lừa tiền tỷ.

Ngày 7-9, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đưa Vũ Ngọc Cường (SN 1993, trú ở xã Yên Từ, tỉnh Ninh Bình) ra xét xử và tuyên phạt bị cáo này tổng mức án 17 năm 6 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” cùng “Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Trước vụ án này, tháng 2-2021, Vũ Ngọc Cường từng bị TAND huyện Ninh Khánh, tỉnh Ninh Bình (cũ) tuyên phạt 27 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Sau khi mãn hạn tù, anh ta tiếp tục đi lừa đảo và bị bắt theo lệnh truy nã.

Vũ Ngọc Cường bi đưa ra xét xử tại phiên tòa.

Trả lời thẩm vấn tại phiên tòa lần này, Cường khai, anh ta vốn không có việc làm ổn định. Từ tháng 9-2023, bị cáo quen chị Phan Thị O. (SN 1976, trú tại Hà Nội) qua nhóm Zalo “Chém gió xả xì tress”.

Qua các buổi gặp mặt, ăn uống giữa các thành viên trong nhóm, Cường thấy chị O. là người có điều kiện kinh tế, đang có nhu cầu gửi tiền tiết kiệm nên nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tiền của người phụ nữ này.

Lúc đó, Cường tự giới thiệu anh ta là nhân viên một ngân hàng trên địa bàn Hà Nội và có khả năng xin cho chị O. lãi suất tiền gửi cao hơn mức bình thường. Theo lời bị cáo, thời điểm đó, lãi suất niêm yết của ngân hàng này cũng như các ngân hàng khác chỉ khoảng hơn 5%/năm nhưng Cường có thể xin được “sếp” duyệt lãi suất 7,4%/năm (Cường tự đưa ra mức lãi suất).

Do tin tưởng các thông tin gian dối Cường đưa ra, chị O. đã gật đầu đồng ý. Cường hướng dẫn chị O. về thủ tục gửi tiền chỉ cần mở 1 tài khoản tại ngân hàng rồi gửi tiền vào đó. Cường sẽ chuyển tiền sang sổ tiết kiệm và chị O. không phải đến trụ sở ngân hàng. Bị cáo sẽ mang sổ tiết kiệm đến giao tận tay cho chị O.

Vì muốn chiếm quyền sử dụng tài khoản ngân hàng của chị O. nên Cường tự nhận sẽ làm thủ tục mở tài khoản cho chị. Sau đó, bị cáo vào ứng dụng của ngân hàng trên điện thoại di động của mình, làm thủ tục mở tài khoản online cho chị O., nhưng lấy số điện thoại của Cường đang sử dụng để đăng ký sử dụng dịch vụ Internet banking, nhận mã OTP, thông báo biến động số dư tài khoản và không cho bị hại biết việc này.

Tương ứng với mỗi khoản tiền chị O. gửi vào tài khoản, Cường thuê làm giả sổ tiết kiệm với mức lãi suất do Cường tự nghĩ ra. Sau khi có sổ tiết kiệm giả, bị cáo đem đến giao cho chị O. tại nhà hoặc nơi bị hại làm việc.

Cáo trạng xác định, từ ngày 10-11 đến ngày 29-12-2023, chị O. đã 4 lần chuyển khoản tổng cộng 3,2 tỷ đồng vào tài khoản tại ngân hàng do Cường mở hộ. Sau khi chị O. chuyển tiền, bị cáo chuyển toàn bộ số tiền về tài khoản của anh ta mở tại ngân hàng khác để sử dụng vào mục đích cá nhân.

Quá trình nhờ Cường gửi tiền tiết kiệm, có lần chị O. bảo bị cáo cài ứng dụng của ngân hàng trên điện thoại cho mình để theo dõi số dư. Tuy nhiên, do sợ bị hại phát hiện ra việc làm gian dối nên Cường nói dối là ứng dụng này chưa áp dụng với trường hợp gửi nhiều tiền như chị O.

Khi chị O. tự lên mạng tải ứng dụng của ngân hàng chị này gửi tiết kiệm thì được yêu cầu nhập mật khẩu. Lúc này, chị O. mới nghi ngờ Cường nên mang các sổ tiết kiệm ra phòng giao dịch để kiểm tra. Kết quả cho thấy, cả 6 sổ tiết kiệm của chị O. không tồn tại trên hệ thống ngân hàng và trong tài khoản cũng không có tiền.

Ngoài chiếm đoạt số tiền 3,2 tỷ đồng, Cường còn vay của chị O. 797 triệu đồng. Sau khi chị O. phát hiện bị chiếm đoạt tiền và yêu cầu trả lại tiền cho mình, Cường mới trả chị O. được 2,1 tỷ đồng và còn chiếm đoạt số tiền 1,1 tỷ đồng.

Về phía ngân hàng, khi phát hiện có đối tượng làm giả sổ tiết kiệm để lừa dối khách hàng, ngày 13-5-2025, tổ chức tín dụng này đã chủ động trình báo cơ quan Công an để giải quyết.