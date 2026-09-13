Cảnh sát cơ động chặn 4 thanh niên mang hung khí đi đánh nhau

ANTD.VN - Với sự cảnh giác trong quan sát, chủ động trong kiểm tra và kiên quyết trong xử lý tình huống, Cảnh sát cơ động CATP Hà Nội đã kịp thời ngăn chặn hành vi nguy hiểm, gây mất an ninh trật tự.

Rạng sáng 13-9-2026, quá trình tuần tra, kiểm soát địa bàn xã Ngọc Hồi, CBCS Đại đội 3, Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động số 2, Phòng CSCĐ CATP Hà Nội với tinh thần cảnh giác, chủ động nắm tình hình, đã phát hiện nhóm 4 thanh thiếu niên có biểu hiện nghi vấn và kịp thời tiến hành kiểm tra, làm rõ.

Nhóm thanh niên mang hung khí nguy hiểm đi đánh nhau đã bị lực lượng CSCĐ CATP Hà Nội ngăn chặn

Tại thời điểm kiểm tra, tổ công tác phát hiện nhóm thanh thiếu niên mang theo nhiều hung khí nguy hiểm, gồm 2 ống sắt dài khoảng 2 mét, đầu gắn lưỡi dao; 1 cây sắt dài khoảng 2 mét, đầu gắn 3 mũi nhọn; 1 ống sắt dài khoảng 50cm đầu gắn dao; 2 két vỏ chai bia và 1 xe mô tô Honda Wave không gắn biển kiểm soát.

Tang vật bị thu giữ

Qua làm việc, bước đầu các đối tượng khai nhận chuẩn bị những đồ vật trên để đánh nhau với một nhóm khác.

Tổ công tác đã lập biên bản, bàn giao người cùng phương tiện, tang vật cho Công an xã Ngọc Hồi tiếp tục xác minh, xử lý.

Việc phát hiện, kiểm tra kịp thời đã góp phần ngăn chặn nguy cơ xảy ra bạo lực, bảo vệ sự an toàn của người dân và giữ gìn an ninh, trật tự trên địa bàn.

Sự cảnh giác trong quan sát, chủ động trong kiểm tra và kiên quyết trong xử lý tình huống đã thể hiện rõ vai trò của lực lượng Cảnh sát cơ động trong công tác tuần tra, kiểm soát ban đêm.

Mỗi ca công tác là trách nhiệm bám sát địa bàn, phát hiện sớm dấu hiệu vi phạm, hành động kịp thời để bảo vệ cuộc sống bình yên của Nhân dân.

Tinh thần phong trào “Ba nhất: Kỷ luật nhất – Trung thành nhất – Gần dân nhất” được cụ thể hóa bằng chính những việc làm của mỗi thành viên tổ công tác.

Từ việc giữ nghiêm kỷ luật, thực hiện đúng quy trình công tác; tận tụy với nhiệm vụ được giao; lấy sự an toàn của nhân dân làm động lực trên từng tuyến đường tuần tra.

Qua mỗi vụ việc được phát hiện, ngăn chặn, tinh thần trách nhiệm của CBCS tiếp tục được khẳng định bằng kết quả công tác cụ thể.

Phía sau sự bình yên của phố phường là những ca tuần tra xuyên đêm, là tinh thần cảnh giác và trách nhiệm của người chiến sĩ Phòng Cảnh sát cơ động Thủ đô vẫn bền bỉ tiếp bước trên từng tuyến phố, để mỗi sớm mai thức dậy, nhân dân thêm yên tâm về một thành phố an toàn.