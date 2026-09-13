Bắt giữ 2 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy

ANTD.VN -Với tinh thần chủ động, quyết liệt trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy, Công an xã Phú Xuyên, Hà Nội vừa bắt giữ 2 đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy

Trưa ngày 10/9/2026, tại khu vực thôn Nam Phú, xã Phú Xuyên, Công an xã Phú Xuyên kiểm tra hành chính Đ.T.H. (SN 1975, trú tại tỉnh Phú Thọ). Đối tượng tự giao nộp 0,146 gam ma túy heroin và khai nhận là ma túy đang mang đi bán cho khách để kiếm lời.

Mở rộng điều tra, ngay trong ngày 10/9, Cơ quan điều tra đã khám xét khẩn cấp nơi ở của N.Đ.K. (SN 1963, trú tại xã Phú Xuyên, Hà Nội), thu giữ 1,378 gam ma túy heroin, 2,521 gam ma túy Methamphetamine cùng một bộ dụng cụ sử dụng ma túy tự chế.

Đến ngày 11/9, N.Đ.K. đã đến Công an xã Phú Xuyên đầu thú, thừa nhận hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Hiện Công an xã Phú Xuyên đang củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm các đối tượng về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy” theo Điều 251 Bộ luật Hình sự.

Thời gian tới, Công an xã Phú Xuyên sẽ tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong bảo đảm an ninh, trật tự; triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, tăng cường tuần tra kiểm soát khép kín địa bàn, tập trung tại các tuyến, địa bàn trọng điểm, khu vực tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tội phạm; đồng thời thường xuyên kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm ngay từ cơ sở, quyết tâm đẩy lùi tội phạm, tệ nạn ma túy, góp phần xây dựng xã Phú Xuyên ngày càng bình yên, văn minh và phát triển.