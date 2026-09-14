Khống chế đối tượng cầm dao đuổi đánh người khác trên đường

ANTD.VN - Tổ công tác của Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Thanh Hóa kịp thời phát hiện, khống chế một nam thanh niên cầm theo dao, đuổi đánh một người khác trên đường.

Khoảng 8 giờ ngày 11-9, Tổ công tác số 3 của Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đang thực hiện nhiệm vụ tại khu vực ngã ba giao nhau với đường An Dương Vương (Quốc lộ 47), thuộc phố Chính Việt, phường Quảng Phú, thì phát hiện một nam thanh niên có biểu hiện manh động, trên tay cầm theo dao và đang đuổi theo một người khác trên đường.

Thu giữ 2 con dao đối tượng sử dụng trong vụ việc.

Nhận thấy hành vi của đối tượng tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh, trật tự, đe dọa an toàn của người dân và những người tham gia giao thông, tổ công tác đã nhanh chóng áp sát, khống chế đối tượng, thu giữ 2 con dao, kịp thời ngăn chặn nguy cơ xảy ra vụ việc nghiêm trọng.

Đối tượng được xác định là M.Đ.T (SN 1996, trú tại phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa). Qua nắm tình hình ban đầu, nguyên nhân được xác định xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân giữa các bên.

Tổ công tác bàn giao đối tượng cho Công an phường Quảng Phú tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Tổ công tác đã lập biên bản và bàn giao M.Đ.T cùng toàn bộ tang vật cho Công an phường Quảng Phú tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc và xử lý theo quy định của pháp luật.