Lừa đảo bằng vỏ bọc "hỗ trợ đặt vé máy bay giá tốt"

ANTD.VN - Ngày 5/8, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Đoàn Viết Thuận (SN 1997, trú tại phường Yên Nghĩa, TP Hà Nội) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vụ việc do Công an phường Yên Nghĩa điều tra, làm rõ.

Theo tài liệu điều tra, Đoàn Viết Thuận từng làm việc cho một số công ty bán vé máy bay nên tạo được nhiều mối quan hệ khách hàng. Từ tháng 10/2025, do cần tiền chi tiêu cá nhân và trả nợ, Thuận nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản. Khi khách liên hệ đặt vé, đối tượng vẫn tư vấn, trao đổi thông tin chuyến bay và nhận tiền chuyển khoản.

Tuy nhiên, sau khi báo đã giữ chỗ, Thuận không thanh toán mua vé cho khách mà chiếm đoạt toàn bộ số tiền để sử dụng vào mục đích cá nhân. Khi bị hại yêu cầu xuất vé điện tử, đối tượng đưa ra nhiều lý do khất lần, hứa hẹn hoàn tiền nhưng không thực hiện hoặc chủ động cắt đứt liên lạc.

Đối tượng Đoàn Viết Thuận

Bằng thủ đoạn trên, từ tháng 10/2025 đến tháng 4/2026, Thuận đã lừa đảo, chiếm đoạt tổng số tiền 88.456.000 đồng của 5 bị hại. Các nạn nhân gồm: chị P.T.T.H (trú tại phường Từ Liêm, TP Hà Nội); chị N.T.L.A (trú tại phường Định Công, TP Hà Nội); chị V.H.T (trú tại phường Kim Liên, TP Hà Nội); chị N.T.H.T (trú tại phường Tương Mai, TP Hà Nội) và anh C.Q.T (trú tại phường Hiệp Bình, TP HCM).

Trước phương thức, thủ đoạn nêu trên, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đề nghị người dân cần nâng cao cảnh giác khi giao dịch, đặt mua vé máy bay trực tuyến. Việc mua bán cần thực hiện qua các đại lý chính thức, tổ chức có tư cách pháp nhân, tuyệt đối không giao dịch với các cá nhân, đơn vị không có uy tín trên mạng xã hội.

Để phục vụ công tác điều tra, mở rộng vụ án, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội thông báo những ai là bị hại của Đoàn Viết Thuận với thủ đoạn tương tự, yêu cầu khẩn trương liên hệ với Trung tá Đỗ Đức Cương - Điều tra viên thụ lý vụ án (Số điện thoại: 0982.920.969) để trình báo và được tiếp nhận, giải quyết theo quy định.