Án phạt nghiêm khắc cho đối tượng lừa đảo “chạy” án giá 6 tỷ đồng

Trước đó, đồng phạm với Hiên đã phải nhận án tù về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”. Riêng bị cáo Hiên sau khi phạm tội đã bỏ trốn và bị bắt theo lệnh truy nã vào ngày 6-3-2026.

Trước đó, tháng 11-2023 Lê Thiên Vũ (SN 1982) và Nguyễn Duy Thanh Châu (SN 1981, đều ở TP. HCM) đã bàn bạc rồi cùng nhau làm giả 2 thẻ đảng viên mang tên Vũ, Châu và quyết định kết nạp đảng viên mang tên Châu.

Bùi Thị Hồng Hiên bị đưa ra xét xử tại tòa.

Vũ còn mua trang phục của lực lượng vũ trang rồi cùng bạn chụp ảnh chân dung với bộ quần áo trên, đeo cả cấp hàm. Vũ cùng Châu sử dụng 2 thẻ đảng viên giả và đưa cho Nguyễn Tiến Dũng (SN 1987, ở Hà Nội) xem rồi giới thiệu mình là cán bộ công tác trong lực lượng vũ trang.

Thời điểm cuối tháng 11, đầu tháng 12-2023, bà Phạm Thị Kim L. (SN 1966, ở TP. HCM) có nhu cầu xin cho người quen là Nguyễn Vũ T, đang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra tạm giam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” được tại ngoại.

Thông qua người quen giới thiệu, bà L. đến gặp Dũng để xin cho T được tại ngoại. Do nghĩ Châu và Vũ làm được nên Dũng đã liên hệ nhờ 2 người này xin cho T được tại ngoại. Sau đó, Vũ liên hệ nhờ Phạm Thụy Xuân Khoa lo việc này.

Khoa đồng ý và tiếp tục nhờ Phan Văn Ngọc, rồi Ngọc tiếp tục liên hệ với Trần Hoàng Thúy và Bùi Thị Hồng Hiên để lo "chạy án". Do Hiên và Thúy đang ở cùng nhau nên cả hai đã thống nhất để Thúy liên hệ nhờ Vương Thị Quỳnh Phương giúp đỡ.

Cáo trạng cho rằng, dù không có khả năng xin cho anh T được tại ngoại nhưng Phương vẫn đồng ý nhận lời và sau đó liên hệ với một đối tượng tên Đạt (chưa xác định được nhân thân) để xin cho anh T.

Đạt yêu cầu Phương chi số tiền 1,5 tỷ đồng để giúp đỡ. Phương nói Hiên và Thúy phải chi phí mức 3 tỷ đồng. Sau đó, Hiên và Thúy báo lại cho Ngọc và Khoa tiền “chạy án" là 3,5 tỷ đồng. Tiếp đó, Khoa báo lại cho Vũ chi phí hết 4,5 tỷ đồng.

Sáng ngày 18-12-2023, bà L đến gặp Dũng, Châu. Khi đó, Dũng giới thiệu với bà L - Vũ và Châu cùng công tác trong lực lượng vũ trang. Dũng tự giới thiệu mình là sếp của Châu và đưa ra các thông tin gian dối rằng bản thân có nhiều mối quan hệ với các cơ quan tố tụng, có khả năng xin cho anh T được tại ngoại, đồng thời yêu cầu bà L. cung cấp một số giấy tờ liên quan, kèm theo lời hứa sẽ giúp anh T được tại ngoại với giá 6 tỷ đồng.

Tin tưởng các thông tin gian dối của Hiên và đồng phạm, từ 26-12-2023 đến ngày 1-6-2024, bà L đã chuyển tổng số tiền hơn 2,7 tỷ đồng. Sau khi đưa tiền cho Hiên và đồng bọn, bà L không thấy T được thay đổi biện pháp ngăn chặn nên đã yêu cầu những kẻ lừa đảo trả lại tiền. Ngày 19-4-2024, bà L đến Công an TP Hà Nội trình báo.

Sau khi phạm tội, Bùi Thị Hồng Hiên bỏ trốn và bị truy nã. Vũ, Châu, Dũng cùng các đối tượng liên quan khác đã bị đưa ra xét xử, đồng thời nhận án tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.