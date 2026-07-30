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Xăng dầu tiếp tục tăng giá, xăng E10RON95 gần 23.000 đồng/lít

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Hà Linh

ANTD.VN - Dù được chi sử dụng quỹ bình ổn nhưng giá xăng dầu trong nước vẫn tăng mạnh từ 15h hôm nay (30-7).

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Giá xăng dầu tăng mạnh từ chiều nay

Để kìm hãm đà tăng của giá xăng dầu, Liên Bộ Công Thương- Tài chính quyết định chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu 500 đồng/lít với xăng sinh học và dầu mazut. Dầu diezel được sử dụng quỹ 1.000 đồng/lít.

Sau khi sử dụng quỹ, giá xăng dầu tiếp tục được điều chỉnh tăng. Cụ thể, xăng E5RON92 không cao hơn 22.388 đồng/lít, tăng 1.500 đồng/lít; Xăng E10RON95-III không cao hơn 22.859 đồng/lít, tăng 1.424 đồng/lít.

Giá dầu diezel 0,005S không cao hơn 27.624 đồng/lít, tăng 1.856 đồng/lít. Dầu mazut 180CST 3,5S tăng ít nhất, thêm 916 đồng/kg, giá bán mới không cao hơn 16.478 đồng/kg.

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Từ khóa:

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