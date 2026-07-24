Chủ động bảo đảm an toàn PCCC tại các bãi trông giữ xe

ANTD.VN - Trong bối cảnh số lượng phương tiện giao thông ngày càng gia tăng, các bãi trông giữ xe trở thành những khu vực tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao nếu không được quản lý chặt chẽ. Vì vậy việc chủ động triển khai các giải pháp phòng cháy, tăng cường thực tập phương án chữa cháy và nâng cao năng lực xử lý sự cố tại chỗ đang được lực lượng cảnh sát PCCC và CHCN, Công an TP Hà Nội đặc biệt quan tâm, nhằm bảo đảm an toàn cho người dân và tài sản.