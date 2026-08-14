Chủ động phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại khu dân cư trong ngõ sâu

ANTD.VN - Nhằm nâng cao khả năng xử lý tình huống cháy, nổ, sự cố, tai nạn tại những khu dân cư có đặc điểm đường giao thông nhỏ, hẹp, nằm sâu trong ngõ, nơi xe chữa cháy chuyên dụng khó tiếp cận, Đội Cảnh sát CC&CNCH khu vực số 12 - Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an thành phố Hà Nội đã chủ động khảo sát địa bàn, xây dựng phương án và tổ chức thực tập sát với tình hình thực tế.

Chủ động thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại khu dân cư trong ngõ sâu

Khảo sát kỹ địa bàn, xây dựng phương án sát thực tế

Xác định đặc điểm giao thông là một trong những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, Đội Cảnh sát CC&CNCH khu vực số 12 đã chủ động rà soát, khảo sát các tuyến ngõ sâu, nhỏ, hẹp trên địa bàn.

Trước đó, đơn vị đã khảo sát 338 ngõ sâu có chiều dài trên 200m. Đối với các ngõ, ngách, hẻm có chiều dài từ 50m đến dưới 200m, đến ngày 10/8/2026, đơn vị đã khảo sát 615 tuyến trên địa bàn 5 phường, đạt khoảng 90% tổng số thuộc diện khảo sát.

Từ kết quả khảo sát, Đội Cảnh sát CC&CNCH khu vực số 12 đã xây dựng 216 phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ đối với các ngõ sâu trên 200m và 58 phương án đối với các ngõ có chiều dài từ 50m đến dưới 200m.

Các phương án không chỉ xác định cụ thể đặc điểm giao thông mà còn làm rõ vị trí xe chữa cháy có thể tiếp cận, phương án triển khai đường vòi, tổ chức trinh sát, tìm kiếm người bị nạn, cũng như các giải pháp chữa cháy, chống cháy lan phù hợp với từng khu vực. Đây là cơ sở quan trọng để lực lượng chức năng chủ động xử lý khi xảy ra tình huống thực tế.

Các lực lượng tham gia phối hợp thực tập phương án chữa cháy và CNCH

Nhằm kiểm tra tính thực tiễn của các phương án đã xây dựng, Đội Cảnh sát CC&CNCH khu vực số 12 và Đội Công tác CC&CNCH - Phòng PC07 phối hợp với Công an phường Hoàng Mai, Đội dân phòng, lực lượng an ninh trật tự ở cơ sở cùng các lực lượng liên quan tổ chức thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại ngõ 120 Tân Mai, ngõ 147 Tân Mai và ngõ 147B Tân Mai, phường Hoàng Mai.

Thực tập để nâng cao khả năng phối hợp, xử lý từ cơ sở

Do đặc điểm các ngõ sâu, nhỏ hẹp, xe chữa cháy không thể tiếp cận sát khu vực xảy ra cháy, các lực lượng tham gia thực tập đã tổ chức trinh sát, triển khai đường vòi từ vị trí xe chữa cháy đến khu vực xảy ra sự cố. Cùng với đó, cán bộ, chiến sĩ được phân công tiếp cận bên trong công trình để tìm kiếm, cứu người bị nạn và tổ chức chữa cháy.

Trong quá trình thực tập, các lực lượng phối hợp đồng bộ triển khai nhiều nhiệm vụ như phân luồng giao thông, bảo đảm an ninh trật tự, cắt điện khu vực cháy, triển khai lực lượng và phương tiện, tìm kiếm và đưa người bị nạn ra ngoài, sơ cứu ban đầu, đồng thời tổ chức chữa cháy, chống cháy lan.

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH triển khai các biện pháp chữa cháy

Thông qua thực tập, các lực lượng có điều kiện đánh giá thực chất khả năng phối hợp giữa Cảnh sát PCCC và CNCH với chính quyền địa phương, đội dân phòng, lực lượng an ninh trật tự ở cơ sở, tổ liên gia an toàn PCCC và người dân. Đồng thời, những khó khăn, vướng mắc trong công tác chỉ huy, thông tin liên lạc, triển khai lực lượng, phương tiện và tổ chức thoát nạn, cứu người tại khu vực ngõ sâu, nhỏ hẹp cũng được nhận diện để kịp thời rút kinh nghiệm.

Không chỉ là hoạt động kiểm tra, đánh giá phương án, các buổi thực tập còn góp phần tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân trong chủ động phòng ngừa cháy, nổ; khuyến khích trang bị phương tiện chữa cháy ban đầu và trang bị kỹ năng thoát nạn khi có sự cố.

Việc chủ động khảo sát, xây dựng phương án và tổ chức thực tập tại những khu vực có đặc điểm giao thông phức tạp thể hiện rõ tinh thần chủ động phòng ngừa, sẵn sàng ứng phó của Đội Cảnh sát CC&CNCH khu vực số 12. Qua đó, góp phần nâng cao khả năng xử lý tình huống ngay từ cơ sở, hạn chế nguy cơ cháy lan, cháy lớn, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản, bảo đảm an toàn cho nhân dân.