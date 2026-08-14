Chủ động phát triển trụ cấp nước chữa cháy tại các ngõ nhỏ, sâu

ANTD.VN - Nhằm nâng cao khả năng bảo đảm nguồn nước phục vụ chữa cháy tại những khu vực có hạ tầng giao thông hạn chế, xe chữa cháy khó tiếp cận, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 16 - Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an thành phố Hà Nội đã phối hợp với UBND phường Xuân Phương rà soát, đề xuất phát triển các trụ cấp nước chữa cháy tại những tuyến ngõ nhỏ, ngõ sâu trên địa bàn.

Thiếu tá Dương Văn Thu – Đội trưởng Đội CC&CNCH KV số 16 phát biểu góp ý

Thực hiện Kế hoạch số 382/KH-UBND ngày 30/12/2025 của UBND thành phố Hà Nội về tăng cường các giải pháp bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn, UBND phường Xuân Phương đã tổ chức cuộc họp rà soát, đề xuất lắp đặt các trụ cấp nước chữa cháy tại những khu vực xe chữa cháy khó tiếp cận. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo UBND phường, các phòng, ban chức năng, Công an phường và đại diện các đơn vị cấp nước.

Tại cuộc họp, Chỉ huy Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 16 đã tham gia hướng dẫn, đóng góp ý kiến về phương án tổ chức thực hiện, bảo đảm phù hợp với điều kiện hạ tầng thực tế của địa phương và khả năng kết nối, khai thác nguồn nước phục vụ công tác chữa cháy của lực lượng chuyên nghiệp.

Các đại biểu tập trung đánh giá thực trạng hệ thống cấp nước phục vụ PCCC, rà soát những khu vực có nguy cơ cao, nhất là nơi tập trung đông dân cư, các tuyến ngõ có chiều rộng hạn chế, xe chữa cháy khó tiếp cận hoặc những khu dân cư nằm cách xa đường giao thông chính.

Đại diện đơn vị cấp nước sạch phát biểu ý kiến tham gia về công tác thực hiện

Theo chỉ huy Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 16, việc bố trí các trụ cấp nước chữa cháy tại những khu vực này có ý nghĩa quan trọng, tạo điều kiện để lực lượng chức năng nhanh chóng tiếp cận nguồn nước khi xảy ra sự cố. Trong tình huống cháy, nổ, thời gian xử lý ban đầu có ý nghĩa đặc biệt quan trọng; do đó, việc xây dựng các điểm cấp nước phù hợp, phân bố hợp lý sẽ hỗ trợ lực lượng PCCC triển khai phương tiện, thiết bị hiệu quả hơn, góp phần hạn chế cháy lan, cháy lớn và giảm thiểu thiệt hại về người, tài sản.

Việc lựa chọn vị trí lắp đặt trụ cấp nước cũng được các đơn vị đặc biệt quan tâm. Các vị trí đề xuất phải căn cứ đặc điểm từng tuyến ngõ, mật độ dân cư, hiện trạng hạ tầng kỹ thuật, khả năng kết nối với hệ thống cấp nước và điều kiện để lực lượng chữa cháy tiếp cận, khai thác nguồn nước. Đồng thời, trụ cấp nước phải được bố trí thuận tiện, an toàn, không gây cản trở giao thông và phù hợp với điều kiện thực tế của khu dân cư.

Đồng chí Lê Thanh Bình – Phó Chủ tịch UBND phường trực tiếp chỉ đạo, tháo gỡ vướng mắc từng nội dung thực hiện của các phòng ban chuyên môn

Trên cơ sở rà soát, UBND phường Xuân Phương đề nghị các bộ phận chuyên môn tiếp tục phối hợp với các đơn vị chức năng khảo sát thực tế, lập danh sách những tuyến ngõ nhỏ, khó tiếp cận cần ưu tiên bố trí trụ cấp nước chữa cháy; đồng thời nghiên cứu phương án kỹ thuật phù hợp, bảo đảm tính khả thi, hiệu quả và xây dựng lộ trình hoàn thành cụ thể.

Để giải pháp phát huy hiệu quả, quá trình triển khai cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền địa phương, lực lượng PCCC, các đơn vị cấp nước, tổ dân phố và Nhân dân. Đây cũng là một trong những hướng đi nhằm từng bước khắc phục những hạn chế về hạ tầng PCCC tại các khu dân cư có đường giao thông nhỏ, hẹp, nơi xe chữa cháy chuyên dụng khó tiếp cận.

Việc chủ động phát triển các trụ cấp nước chữa cháy không chỉ bổ sung nguồn nước phục vụ công tác chữa cháy mà còn góp phần nâng cao khả năng ứng phó, xử lý sự cố ngay từ những phút đầu. Qua đó, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 16 tiếp tục phát huy vai trò tham mưu, hướng dẫn chuyên môn, phối hợp cùng chính quyền cơ sở triển khai các giải pháp phù hợp thực tiễn, hướng tới mục tiêu bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân trên địa bàn.