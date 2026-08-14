Đại học Công nghệ Đông Á tuyển sinh bổ sung đợt 2 năm 2026 với 1.000 chỉ tiêu

ANTD.VN -Nhằm mở rộng cơ hội học tập cho thí sinh, Trường Đại học Công nghệ Đông Á thông báo tuyển sinh bổ sung đợt 2 hệ đại học chính quy năm 2026 với tổng số 1.000 chỉ tiêu.

Đợt tuyển sinh bổ sung là cơ hội dành cho những thí sinh chưa trúng tuyển trong các đợt xét tuyển trước, hoặc có nguyện vọng lựa chọn ngành học và môi trường đào tạo phù hợp với mong muốn của thí sinh.

Trường Đại học Công nghệ Đông Á thông báo xét tuyển đợt 2 năm 2026

Thêm cơ hội vào đại học cho thí sinh năm 2026

Theo kế hoạch, Trường Đại học Công nghệ Đông Á tiếp tục tuyển sinh bổ sung vào 34 ngành đào tạo thuộc nhiều lĩnh vực như công nghệ – kỹ thuật, kinh tế – quản trị, dịch vụ, ngôn ngữ và chăm sóc sức khỏe. Chỉ tiêu cụ thể của từng ngành thí sinh cần liên hệ với cán bộ tuyển sinh của trường. Trong đợt tuyển sinh này trường vẫn sử dụng 4 phương thức xét tuyển: Xét học bạ, xét điểm thi tốt nghiệp THPT, Xét kết hợp, Sử dụng kết quả thi HSA, TSA, SPT.

Điều kiện xét tuyển, ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào và các yêu cầu riêng đối với từng ngành được thực hiện theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và thông báo chính thức của nhà trường.

Với tổng số 1.000 chỉ tiêu, đợt tuyển sinh bổ sung lần này giúp thí sinh có thêm cơ hội lựa chọn ngành học phù hợp với năng lực, sở thích và định hướng nghề nghiệp. Tuy nhiên, số lượng chỉ tiêu của từng ngành có giới hạn; thời gian tiếp nhận hồ sơ có thể kết thúc sớm khi nhà trường tuyển đủ chỉ tiêu.

Các ngành đào tạo của Đại học Công nghệ Đông Á năm 2026:

KHỐI NGÀNH CÔNG NGHỆ - KỸ THUẬT

1. Công nghệ Thông tin

2. Chuyên ngành Trí tuệ nhân tạo ứng dụng

3. Chuyên ngành Thiết kế đồ họa số

4. Công nghệ Chế tạo máy

5. Chuyên ngành Cơ Điện tử

6. Công nghệ Kỹ thuật Ô tô

7. Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử

8. Chuyên ngành Công nghệ Kỹ thuật Bán dẫn

9. Công nghệ Điều khiển - Tự động hóa

10. Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt (Nhiệt - Điện lạnh)

11. Điện lạnh và Điều hòa không khí

12. Công nghệ Kỹ thuật môi trường (Công nghệ nước)

13. Kỹ thuật Xây dựng

14. Kiến trúc

15. Chuyên ngành Thiết kế nội thất

16. Công nghệ Thực phẩm

KHỐI NGÀNH KINH TẾ - XÃ HỘI

17. Quản trị Kinh doanh

18. Chuyên ngành Quản trị Kinh doanh Thời trang

19. Quản trị Nhân lực

20. Marketing

21. Logistics và Quản lý Chuỗi cung ứng

22. Tài chính Ngân hàng

23. Công nghệ Tài chính

24. Kế toán

25. Kế toán định hướng ACCA

26. Quản trị Khách sạn

27. Quản trị Du lịch và Lữ hành

28. Luật

KHỐI NGÀNH NGÔN NGỮ

29. Ngôn ngữ Anh

30. Ngôn ngữ Hàn Quốc

31. Ngôn ngữ Trung Quốc

32. Ngôn ngữ Nhật

KHỐI NGÀNH SỨC KHỎE

33. Dược

34. Điều dưỡng



Chú trọng đào tạo gắn với thực hành và nhu cầu doanh nghiệp

EAUT luôn chú trọng xây dựng môi trường phát triển toàn diện cho sinh viên

Trường Đại học Công nghệ Đông Á định hướng xây dựng chương trình đào tạo gắn với thực tiễn, tăng cường thời lượng thực hành, trải nghiệm nghề nghiệp và kết nối doanh nghiệp. Trong quá trình học tập, sinh viên có cơ hội tham gia các hoạt động thực hành, thực tập, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và phát triển kỹ năng nghề nghiệp.

Đặc biệt, với trung tâm phát triển nguồn nhân lực quốc tế IHRDC, sinh viên có cơ hội học tập và làm việc tại các nước như Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Đức, … thông qua các chương trình du học hệ Đại học/Thạc sĩ, hệ chuyển tiếp, thực tập sinh, việc làm sau tốt nghiệp, …

Bên cạnh kiến thức chuyên môn, nhà trường chú trọng trang bị cho sinh viên ngoại ngữ, kỹ năng số, kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm và khả năng thích ứng với môi trường lao động hiện đại. Đây là những năng lực quan trọng giúp sinh viên chủ động hơn trong quá trình tìm kiếm việc làm và phát triển sự nghiệp sau khi tốt nghiệp.

Hệ thống giảng đường, phòng học, phòng thí nghiệm và không gian thực hành được đầu tư nhằm phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu của sinh viên. Nhà trường cũng tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, câu lạc bộ và phong trào sinh viên, góp phần xây dựng môi trường học tập năng động, thân thiện.

Thí sinh cần chủ động hoàn thiện hồ sơ

Để đăng ký xét tuyển bổ sung đợt 2, thí sinh cần tìm hiểu kỹ thông tin về ngành tuyển sinh, chỉ tiêu, điều kiện xét tuyển, mức điểm nhận hồ sơ và thời hạn đăng ký. Hồ sơ phải được chuẩn bị đầy đủ, chính xác và nộp theo hướng dẫn của Trường Đại học Công nghệ Đông Á.

Sau khi trúng tuyển, thí sinh cần xác nhận nhập học và hoàn tất các thủ tục cần thiết trong thời gian quy định. Việc không xác nhận nhập học đúng hạn có thể ảnh hưởng đến kết quả trúng tuyển.

Nhà trường khuyến nghị thí sinh và phụ huynh theo dõi thông báo trên các kênh truyền thông chính thức, đồng thời liên hệ trực tiếp với bộ phận tuyển sinh để được tư vấn về ngành học, phương thức xét tuyển, hồ sơ và thủ tục nhập học.

Thông tin tư vấn tuyển sinh:

● Trường Đại học Công nghệ Đông Á

● Hotline: 0243 555 2008

● Email: tuyensinh@eaut.edu.vn

● Website:https://eaut.edu.vn/

● Chỉ tiêu tuyển sinh bổ sung đợt 2 năm 2026: 1.000 chỉ tiêu

● Hệ đào tạo: Đại học chính quy

Đợt tuyển sinh bổ sung năm 2026 không chỉ mở thêm cánh cửa vào đại học mà còn tạo điều kiện để thí sinh cân nhắc kỹ hơn về ngành nghề và môi trường học tập. Những thí sinh quan tâm nên chủ động đăng ký sớm để nâng cao cơ hội trúng tuyển vào ngành học mong muốn.