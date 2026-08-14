Chi phí ghép tạng không thống nhất, có ca lên tới 1,5 tỷ đồng

ANTD.VN - Bộ Y tế cho biết giá dịch vụ ghép tạng hiện chưa thống nhất, mỗi cơ sở xây dựng một mức khác nhau. Có ca ghép gan ở bệnh viện này khoảng 1 tỷ đồng nhưng ở viện khác lên tới 1,5 tỷ đồng.

Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi), trong đó đề xuất thay đổi điều kiện, độ tuổi người hiến mô, bộ phận cơ thể.

Đề cập đến những tồn tại trong việc thực thi các quy định về ghép mô, bộ phận cơ thể người, Bộ Y tế cho biết, hiện chưa có định mức kinh tế - kỹ thuật và giá dịch vụ kỹ thuật lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người.

Hiện nay, mỗi một cơ sở lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người xây dựng một giá dịch vụ khác nhau, không thống nhất và nhiều cơ sở chưa công khai giá dịch vụ hiến, ghép mô, bộ phận cơ thể người, từ đó ảnh hưởng đến quyền lợi người hiến và khó khăn trong công tác quản lý nhà nước.

Cả nước, hiện có 34 cơ sở có thể thực hiện ghép tạng. Khảo sát cho thấy tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội), chi phí bình quân ghép tim, gan khoảng 1 tỷ đồng, ghép thận 200-500 triệu đồng. Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) khoảng 270 triệu đồng/ca ghép thận do bảo hiểm y tế và người bệnh cùng chi trả.



Tại Bệnh viện Nhi Trung ương, ghép gan khoảng 450 triệu đồng, ghép thận 350 triệu đồng, ghép tế bào gốc 700 triệu tới 1 tỷ đồng. Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên khoảng 195 triệu đồng và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ khoảng 129 triệu đồng/ca ghép thận.

Tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP. HCM, chi phí ghép gan khoảng 1,45 tỷ đồng, ghép thận 396 triệu đồng. Bệnh viện Chợ Rẫy ghi nhận ghép gan từ người cho sống khoảng 1-1,5 tỷ đồng, chưa tính tiền thuốc; ghép thận khoảng 300 triệu đồng.

Phần lớn chi phí ghép hiện được thanh toán từ BHYT, ngoài ra có nguồn từ nhiệm vụ khoa học, công nghệ, hỗ trợ của tổ chức, cá nhân và quỹ bệnh viện. Mức BHYT chi trả cũng khác nhau: tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP. HCM là 16,2% chi phí ghép gan và 17,6% ghép thận; tại Bệnh viện Nhi Trung ương khoảng 40-45%.

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế dự thảo Luật tế đề xuất bổ sung quy định về giá dịch vụ ghép mô, bộ phận cơ thể người.

Theo đó, giá dịch vụ gồm các khoản chi cho hồi sức duy trì mô, bộ phận cơ thể người của người hiến có nguy cơ chết não, chết tuần hoàn; xác định chết não, chết tuần hoàn; lấy, đánh giá chất lượng mô, bộ phận cơ thể; ghép mô, bộ phận cơ thể và các nội dung chi khác theo quy định pháp luật.