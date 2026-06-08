Nhân viên ngân hàng “tiếp tay” cho đối tượng làm giả giấy tờ để chiếm đoạt tiền

ANTD.VN - Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố các bị can trong vụ làm giả giấy tờ chiếm đoạt tiền của Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) bằng thủ đoạn làm séc giả…

Theo đó, Viện Kiểm sát truy tố bị can Nguyễn Đình Chế (SN 2002, trú tại phường Chũ, tỉnh Bắc Ninh) về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Liên quan, Lê Công Tuấn (SN 1988, trú phường Hồng Hà, Hà Nội) bị truy tố về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” và Trần Khánh Huyền (SN 2001, cựu nhân viên Ngân hàng ACB Quán Toan, Hải Phòng) bị cáo buộc phạm tội “Cố ý làm lộ bí mật công tác”.

Ngân hàng ACB Quán Toan, Hải Phòng.

Cáo trạng xác định, cuối năm 2023, do cần tiền trả nợ và chi tiêu cá nhân, Nguyễn Đình Chế nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của Ngân hàng ACB thông qua tài khoản của các công ty mở tại Ngân hàng ACB. Thông qua mạng xã hội Zalo, tháng 12-2023, Chế quen biết Trần Khánh Huyền, khi đó là nhân viên Ngân hàng ACB - Phòng giao dịch Quán Toan.

Theo quy định bảo mật của ngân hàng, nhân viên ngân hàng không được cung cấp thông tin khách hàng cho người khác. Do tin tưởng Chế sẽ giới thiệu khách hàng cho mình nên Huyền đã cung cấp thông tin số tài khoản, mẫu dấu, mẫu chữ ký của các công ty mở tài khoản tại Ngân hàng ACB theo đề nghị của Chế.

Dựa vào thông tin do Huyền cung cấp, Chế có được thông tin số dư tài khoản, 13 hình mẫu dấu, hình dấu chức danh của các công ty do Trần Khánh Huyền cung cấp để làm giả 4 con dấu tròn và 4 hình dấu chức danh, tên Giám đốc 4 Công ty để đóng dấu giả lên 4 “Giấy đề nghị cung ứng Séc” cùng 4 tờ Séc giả với mục đích rút tiền từ tài khoản của 4 công ty này tại ngân hàng và chiếm đoạt.

Ngoài ra, Nguyễn Đình Chế còn làm giả 2 con dấu tròn và 2 hình dấu chức danh, tên giám đốc của 2 công ty khác mở tài khoản tại Ngân hàng ACB để đóng dấu giả lên 2 Giấy giới thiệu và 2 Ủy nhiệm chi.

Đồng thời, Chế thuê Lê Công Tuấn mạo danh nhân viên 2 công ty trên để điền các thông tin vào 4 tài liệu giả này để thực hiện chuyển 265 triệu đồng từ tài khoản của công ty đến tài khoản khác theo yêu cầu của Chế để chiếm đoạt.

Như vậy, Nguyễn Đình Chế đã làm giả 12 tài liệu để sử dụng nhằm mục đích chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng của Ngân hàng ACB bằng thủ đoạn rút, chuyển tiền từ tài khoản của 6 Công ty mở tài khoản tại Ngân hàng ACB. Trong đó, Chế làm giả 4 Giấy đề nghị cung ứng Séc và 4 tờ Séc, cùng Tuấn làm giả 2 Giấy giới thiệu và 2 Ủy nhiệm chi. Sau khi chiếm đoạt tiền, Chế đã sử dụng chi tiêu cá nhân hết.

Đối với Lê Công Tuấn, Viện Kiểm sát xác định Tuấn không phải nhân viên của 2 công ty mở tài khoản tại Ngân hàng ACB nhưng lại mạo danh là nhân viên, viết các thông tin trên 2 Giấy giới thiệu và 2 Ủy nhiệm chi giả để thực hiện chuyển tiền theo yêu cầu của Chế. Tuấn đã đồng phạm với Chế làm giả 4 tài liệu.

Còn Trần Khánh Huyền là nhân viên kinh doanh của Ngân hàng ACB - Phòng giao dịch Quán Toan (Hải Phòng) có nhiệm vụ tìm kiếm, tư vấn và chăm sóc khách hàng, bảo mật thông tin cho khách hàng.

Đầu tháng 2-2024 và tháng 5-2024, theo đề nghị của Chế, Huyền truy cập vào phần mềm nội bộ Ngân hàng ACB, thu thập thông tin số dư tài khoản, hình mẫu dấu, hình dấu chức danh của 6 công ty, gửi thông tin các công ty này cho Chế.

Viện Kiểm sát xác định, Huyền đã cố ý làm lộ bí mật công tác của Ngân hàng ACB, tạo điều kiện cho Chế sử dụng các thông tin này để thực hiện hành vi tội phạm.