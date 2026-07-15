Nữ nhân viên ngân hàng cung cấp thông tin khách hàng cho đối tượng xấu

ANTD.VN - Lợi dụng vị trí công tác, Huyền đã truy cập vào phần mềm nội bộ ngân hàng thu thập thông tin số dư tài khoản, hình mẫu dấu, hình dấu chức danh của nhiều doanh nghiệp, rồi gửi các thông tin này cho đối tượng xấu…

Ngày 15-7, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đưa ra xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đình Chế (SN 2002, trú ở phường Chũ, tỉnh Bắc Ninh) tổng mức án 11 năm tù về 2 tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Liên quan đến vụ án, Lê Công Tuấn (SN 1988, trú phường Phú Diễn, Hà Nội) nhận án30 tháng tù về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” và Trần Khánh Huyền (SN 2001, cựu nhân viên Ngân hàng ACB Quán Toan, Hải Phòng) bị tuyên phạt 30 tháng tù treo về tội “Cố ý làm lộ bí mật công tác”.

Bị cáo Nguyễn Đình Chế bị đưa ra xét xử tại phiên tòa.

Cáo trạng xác định, cuối năm 2023, do cần tiền trả nợ và chi tiêu cá nhân, Nguyễn Đình Chế nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của Ngân hàng ACB thông qua tài khoản của các công ty mở tại Ngân hàng ACB. Thông qua mạng xã hội Zalo, tháng 12-2023, Chế quen biết Trần Khánh Huyền, khi đó là nhân viên Ngân hàng ACB - Phòng giao dịch Quán Toan.

Theo quy định bảo mật của ngân hàng, nhân viên ngân hàng không được cung cấp thông tin khách hàng cho người khác. Do tin tưởng Chế sẽ giới thiệu khách hàng cho mình nên Huyền đã cung cấp thông tin số tài khoản, mẫu dấu, mẫu chữ ký của các công ty mở tài khoản tại Ngân hàng ACB theo đề nghị của Chế.

Dựa vào thông tin do Huyền cung cấp, Chế có được thông tin số dư tài khoản, 13 hình mẫu dấu, hình dấu chức danh của các công ty do Trần Khánh Huyền cung cấp để làm giả 4 con dấu tròn và 4 hình dấu chức danh, tên Giám đốc 4 Công ty để đóng dấu giả lên 4 “Giấy đề nghị cung ứng Séc” cùng 4 tờ Séc giả với mục đích rút tiền từ tài khoản của 4 công ty này tại ngân hàng và chiếm đoạt.

Ngoài ra, Nguyễn Đình Chế còn làm giả 2 con dấu tròn và 2 hình dấu chức danh, tên giám đốc của 2 công ty khác mở tài khoản tại Ngân hàng ACB để đóng dấu giả lên 2 Giấy giới thiệu và 2 Ủy nhiệm chi.

Đồng thời, Chế thuê Lê Công Tuấn mạo danh nhân viên 2 công ty trên để điền các thông tin vào 4 tài liệu giả này để thực hiện chuyển 265 triệu đồng từ tài khoản của công ty đến tài khoản khác theo yêu cầu của Chế để chiếm đoạt.

Theo cơ quan truy tố, Nguyễn Đình Chế đã làm giả 12 tài liệu để sử dụng nhằm mục đích chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng của Ngân hàng ACB bằng thủ đoạn rút, chuyển tiền từ tài khoản của 6 Công ty mở tài khoản tại Ngân hàng ACB. Trong đó, Chế làm giả 4 Giấy đề nghị cung ứng Séc và 4 tờ Séc và cùng Tuấn làm giả 2 Giấy giới thiệu, 2 Ủy nhiệm chi. Sau khi chiếm đoạt tiền, Chế đã sử dụng chi tiêu cá nhân hết.

Đối với Lê Công Tuấn, Viện Kiểm sát xác định, bị cáo này không phải nhân viên của 2 công ty mở tài khoản tại Ngân hàng ACB nhưng lại mạo danh là nhân viên, viết các thông tin trên 2 Giấy giới thiệu và 2 Ủy nhiệm chi giả để thực hiện chuyển tiền theo yêu cầu của Chế. Tuấn đã đồng phạm với Chế làm giả 4 tài liệu.

Còn Trần Khánh Huyền, kiểm sát viên đánh giá, bị cáo này là nhân viên kinh doanh của Ngân hàng ACB - Phòng giao dịch Quán Toan (Hải Phòng). Bi cáo có nhiệm vụ tìm kiếm, tư vấn, chăm sóc khách hàng và phải bảo mật thông tin cho khách hàng.

Tuy nhiên, đầu tháng 2-2024 và tháng 5-2024, theo đề nghị của Chế, Huyền đã truy cập vào phần mềm nội bộ Ngân hàng ACB, thu thập thông tin số dư tài khoản, hình mẫu dấu, hình dấu chức danh của 6 công ty, rồi gửi thông tin của các doanh nghiệp cho Chế.

Cơ quan tố tụng xác định, hành vi của bị cáo Huyền là cố ý làm lộ bí mật công tác tại Ngân hàng ACB, tạo điều kiện cho Chế sử dụng các thông tin này để thực hiện hành vi tội phạm.

Tại phiên tòa, bị cáo Chế thừa nhận đã làm giả 12 tài liệu để sử dụng vào mục đích chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng của Ngân hàng ACB bằng thủ đoạn rút, chuyển tiền từ tài khoản của 6 công ty mở tài khoản tại đây. Bị cáo Tuấn cũng thừa nhận hành vi bị truy tố.

Tuyên phạt các mức án nêu trên, Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án nhân dân TP Hà Nội nhận định, các bị cáo có thái độ thành khẩn, đã bồi thường, khắc hậu quả vụ án, lại được phía bị hại xin giảm nhẹ hình phạt. Bản thân bị cáo Huyền thì không được hưởng lợi gì và đang nuôi con nhỏ.