Phương Lan trở lại với vai ma nữ trong “Bóng ma nhà hát”

Sự kiện có sự góp mặt của dàn diễn viên trong phim, bao gồm: Trâm Anh, Quỳnh Lý, Sở Lam (Phương Lan), Hoàng Phi, Khuyến Dương (Chị Phiến), Tiểu Bảo Quốc, Kiều Linh, Đoàn Minh Tài, Hứa Minh Đạt, Lâm Vỹ Dạ, Phở đặc biệt … cùng nhiều gương mặt nghệ sĩ như ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, người mẫu Tú Hảo, diễn viên Thuỳ Anh, Trần Kim Hải, Huỳnh Thi, Sam…

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đến ủng hộ "chị Phiến" và đoàn phim

Không khí buổi ra mắt diễn ra trong sự háo hức xen lẫn hồi hộp của dàn diễn viên, đạo diễn cùng những người đã đồng hành xuyên suốt quá trình sản xuất. Đạo diễn Lê Công Sơn xuất hiện với nhiều xúc động, chia sẻ đây là khoảnh khắc đặc biệt khi hành trình của "Bóng ma nhà hát" đã đi đến điểm dừng đầu tiên. Anh ví bộ phim như một chuyến tàu dài ngày, và buổi ra mắt chính là lúc đoàn tàu ấy “cập bến” sau bao nỗ lực, trăn trở và thử thách. Với nam đạo diễn, đây không đơn thuần là một buổi công chiếu, mà là thời khắc để nhìn lại chặng đường sáng tạo đầy gian nan nhưng cũng vô cùng đáng giá.

Sau suất chiếu đầu tiên, khán giả có mặt nhận định bộ phim "Bóng ma nhà hát" tạo ra những tiếng cười giải trí xuyên suốt 97 phút của bộ phim. Sự kiện đánh dấu cột mốc quan trọng sau hành trình dài ấp ủ và thực hiện của toàn bộ ekip, đồng thời mở ra chặng đường mới khi tác phẩm chính thức bước ra rạp để gặp gỡ công chúng.

Phương Lan trở lại sau khi đã đổi nghệ dành thành Sở Lam

Trở lại sau khi đổi nghệ danh thành Sở Lam, Phương Lan chia sẻ về vai Nhã: “Song song với những tình huống hài, tôi thấy Nhã là một nhân vật rất đáng thương. Việc Nhã mất cũng là một tình huống khá lạ và có phần bí ẩn. Khán giả sẽ tò mò tại sao cô gái này lại mất. Đó cũng là một điểm khiến tôi cảm thấy nhân vật có sức hút, bởi vì khán giả sẽ muốn tìm hiểu về Nhã và câu chuyện phía sau cô ấy”.

Với một phim mang yếu tố tâm linh, lại có yếu tố nghệ thuật trong bối cảnh nhà hát, Sở Lam cho biết cô cũng vô cùng cẩn trọng trước khi quay: “Trước khi tới set quay, tôi cũng đã ghé nhà hát trước đó để thắp nhang và xin phép. Tôi xin cô ở nhà hát, rồi xin chư vị ở trong đó. Tôi nói rằng sắp tới mình sẽ có một dự án phim quay ở đây. Tôi làm rất bài bản, rất đàng hoàng. Từ xưa tới giờ tôi đi đâu cũng hay xin phép như thế. Mình tới một nơi nào đó thì mình xin gia chủ, xin thổ địa ở nơi đó trước. Có thể gọi là mình ra mắt, để người ta biết mình đã đến nơi này”.

Tú Hảo đến ủng hộ bạn trai - diễn viên Quỳnh Lý - với vai chính đầu tiên trong sự nghiệp

Chia sẻ về vai chính đầu tiên của mình, Quỳnh Lý không giấu được sự xúc động và mong nhận được nhiều tình cảm yêu thương của khán giả. Vào vai Tuấn - một chàng trai mang gánh nặng về cái nhìn của người khác lên mình, Quỳnh Lý bày tỏ sự đồng cảm: “Áp lực của Tuấn là phải thành công, không phải để chứng minh với bản thân hay với người khác, mà là để cho mẹ thấy, để mẹ cảm thấy yên tâm. Sâu bên trong, thành công đối với Tuấn là để cha mẹ yên tâm và để nhận được sự công nhận của mẹ. Tôi nghĩ điều này cũng khá phổ biến ở những người đàn ông bước vào giai đoạn từ tuổi 20 sang 30, hoặc U30 đến U40.

Còn áp lực của tôi ở thời điểm hiện tại cũng là muốn mình thành công, có những thành công lớn hơn và được công nhận nhiều hơn. Nó không còn là sự ngông nghênh của tuổi trẻ nữa, mà là mong muốn gia đình và người đồng hành bên cạnh mình có thể yên tâm”.

Diễn viên Thuỳ Anh rạng rỡ trên thảm đỏ chúc mừng đoàn phim

Nói về “Chị Phiến” - diễn viên Khuyến Dương trong phim lẫn ngoài đời, Quỳnh Lý hài hước: “Năng lượng của Phiến trên mạng rất sôi nổi, nhưng ở ngoài đời thì cô ấy khá yên lặng, trưởng thành, hiểu chuyện và rất ham học hỏi. Điều đó cũng giúp tôi hiểu vì sao cô ấy có được những thành công nhất định, bởi vì cô ấy luôn tiếp tục học hỏi. Còn một chuyện vui là Phiến ngáy rất to và ngủ rất sâu. Nếu mọi người không tin thì tôi có bằng chứng. Ở phim trường, có những lúc mọi người ngủ dưới sân khấu hoặc ở khu vực hóa trang, trong khi phía trên sân khấu rất ồn, có cả trống và nhiều âm thanh khác. Vậy mà Phiến vẫn ngủ được, thậm chí tiếng ngáy còn át cả tiếng trống. Tôi nghĩ các thương hiệu thuốc ngủ, thuốc an thần hoặc sản phẩm hỗ trợ cải thiện giấc ngủ có thể liên hệ với Phiến được rồi”.

Với Trâm Anh, nữ diễn viên nhấn mạnh, vai diễn của Sở Lam (Phương Lan) làm cô vô cùng ấn tượng. “Tôi nghĩ ma nữ trong phim này vừa lụy tình, vừa rất “xàm”. Đây là một con ma rất xàm. Mình nghĩ khi mọi người xem phim sẽ thấy con ma này quá xàm, nhưng nó lại rất đáng yêu, rất dễ thương. Đây cũng là một nhân vật chất chứa rất nhiều tình cảm”.

Diễn viên Trâm Anh hài lòng với vai diễn của mình trong "Bóng ma nhà hát"

Trở lại điện ảnh với vật Tú Anh trong "Bóng ma nhà hát", nữ diễn viên Trâm Anh không đặt ra KPI gì cho bản thân. Với tất cả những nhân vật khác cũng vậy, cô luôn muốn cố gắng hoàn thành tốt nhất vai diễn của mình. "Đầu tiên là phải tròn vai đã, phải cố gắng để tròn vai hết sức và đúng với mong muốn của đạo diễn. Những gì đạo diễn đã hình dung trong đầu thì mình cố gắng làm cho nhân vật giống với những gì đạo diễn mong muốn”, Trâm Anh nhấn mạnh về vai diễn của mình trong phim "Bóng ma nhà hát".

Phim điện ảnh “Bóng ma nhà hát” khởi chiếu từ ngày 18/9/2026 trên toàn quốc.