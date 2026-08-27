Cảnh báo chiêu trò mạo danh cán bộ bảo hiểm xã hội với nhiều thủ đoạn tinh vi

ANTD.VN - Các đối tượng lừa đảo thường thông báo thẻ bảo hiểm y tế của người dân “bị lỗi”, “hết giá trị sử dụng”, “chưa cập nhật dữ liệu” hoặc yêu cầu chuyển đổi sang thẻ bản cứng, thẻ định danh điện tử.

Tại Hà Nội xuất hiện tình trạng các đối tượng gọi điện mạo danh cán bộ cơ quan Bảo hiểm xã hội

Bảo hiểm xã hội Hà Nội cho biết, thời gian gần đây, tại Hà Nội xuất hiện tình trạng các đối tượng gọi điện mạo danh cán bộ cơ quan Bảo hiểm xã hội để lừa đảo người dân. Đây là thủ đoạn không mới nhưng ngày càng tinh vi, thường đánh vào tâm lý lo lắng về quyền lợi khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Thủ đoạn của các đối tượng thường là thông báo thẻ bảo hiểm y tế của người dân “bị lỗi”, “hết giá trị sử dụng”, “chưa cập nhật dữ liệu”, hoặc yêu cầu chuyển đổi sang thẻ bản cứng, thẻ định danh điện tử.

Sau khi khiến người dân lo lắng, chúng tiếp tục hướng dẫn thực hiện các bước “cập nhật thông tin”, truy cập vào đường link được cung cấp, hoặc chuyển một khoản tiền với lý do đóng lệ phí cấp, đổi thẻ bảo hiểm y tế.

Cơ quan Bảo hiểm xã hội khẳng định, không yêu cầu người dân cung cấp thông tin tài khoản, chuyển tiền hoặc nộp phí qua điện thoại để được cấp thẻ bảo hiểm y tế giấy.

Vì vậy, khi nhận được cuộc gọi hoặc tin nhắn thông báo bất thường liên quan đến thẻ bảo hiểm y tế, người dân không nên vội làm theo hướng dẫn.

Đặc biệt, cần cảnh giác nếu đối tượng yêu cầu cung cấp căn cước công dân, thông tin tài khoản ngân hàng, mã OTP; tải ứng dụng, truy cập website hoặc đường link không rõ nguồn gốc; hoặc chuyển tiền để “xác minh”, “kích hoạt”, “gia hạn” hay “cấp lại” thẻ.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết hiện nay, khi đi khám chữa bệnh, người tham gia bảo hiểm y tế không nhất thiết phải mang theo thẻ bảo hiểm y tế giấy.

Người dân có thể xuất trình thông tin thẻ bảo hiểm y tế cùng giấy tờ chứng minh nhân thân bằng nhiều hình thức như: căn cước công dân; tài khoản định danh điện tử VNeID mức độ 2 đã tích hợp thông tin thẻ bảo hiểm y tế; thẻ bảo hiểm y tế điện tử trên ứng dụng Bảo hiểm xã hội số - VssID, hoặc thẻ bảo hiểm y tế giấy.

Đối với trẻ em dưới 6 tuổi, có thể sử dụng thẻ bảo hiểm y tế bản giấy, bản điện tử, hoặc mã số định danh cá nhân để thực hiện thủ tục khám chữa bệnh. Trường hợp trẻ chưa được cấp thẻ bảo hiểm y tế, có thể xuất trình giấy chứng sinh bản gốc hoặc bản chụp theo quy định.

Những hình thức này giúp người dân thuận tiện hơn khi sử dụng quyền lợi bảo hiểm y tế, đồng thời cũng là cơ sở để nhận diện những thông tin bất thường từ các cuộc gọi mạo danh.

Cơ quan Bảo hiểm xã hội cũng lưu ý, khi cần kiểm tra thẻ bảo hiểm y tế còn giá trị hay không, quá trình tham gia hoặc quyền lợi khám chữa bệnh, người dân nên chủ động tra cứu và liên hệ cơ quan Bảo hiểm xã hội qua các kênh chính thức.

Chẳng hạn, tra cứu thông tin trên Cổng Thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội Việt Nam hoặc liên hệ Tổng đài hỗ trợ, chăm sóc khách hàng 1900.9068 để được hướng dẫn. Ngoài ra, người dân có thể liên hệ cơ quan Bảo hiểm xã hội nơi tham gia, hoặc theo dõi các kênh thông tin chính thức của ngành Bảo hiểm xã hội để cập nhật thông tin.

Trong trường hợp cần giải quyết trực tiếp, người dân có thể đến cơ quan Bảo hiểm xã hội, hoặc Trung tâm phục vụ hành chính công để được hướng dẫn.

Cơ quan Bảo hiểm xã hội khuyến cáo người dân ghi nhớ nguyên tắc: Không vội tin – không cung cấp thông tin – không bấm vào đường link lạ – không chuyển tiền khi chưa xác minh.

Nếu nhận thấy dấu hiệu lừa đảo, người dân nên lưu lại số điện thoại, nội dung tin nhắn, tài khoản nhận tiền hoặc các thông tin liên quan, và kịp thời phản ánh tới cơ quan Công an gần nhất để được tiếp nhận, xử lý theo quy định.