Trái phiếu doanh nghiệp "hạ nhiệt" trong tháng 7

ANTD.VN - Sau giai đoạn tăng tốc mạnh trong nửa đầu năm, thị trường trái phiếu doanh nghiệp đang có dấu hiệu chững lại, khi hoạt động phát hành bắt đầu hạ nhiệt.

Theo báo cáo mới nhất của FiinGroup, thị trường trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) trong tháng 7/2026 ghi nhận sự sụt giảm đáng kể về quy mô phát hành sau khi tăng mạnh trong nửa đầu năm. Tổng giá trị TPDN phát hành mới trong tháng đạt 41.300 tỷ đồng, thấp hơn 69% so với tháng 6.

Sự thu hẹp diễn ra ở cả hai nhóm phát hành lớn. Khối ngân hàng huy động 35.700 tỷ đồng, giảm 38,6% so với tháng trước, trong khi nhóm phi ngân hàng giảm tới 92,5%, xuống còn 5.600 tỷ đồng.

Thị trường trái phiếu doanh nghiệp đang có dấu hiệu chững lại, khi hoạt động phát hành bắt đầu hạ nhiệt.

Đáng chú ý, bất động sản là lĩnh vực chịu mức giảm mạnh nhất trong nhóm phi ngân hàng. Các doanh nghiệp địa ốc chỉ phát hành khoảng 5.000 tỷ đồng trong tháng 7, giảm gần 92% so với tháng trước và là mức thấp nhất trong 5 tháng. Toàn bộ lượng trái phiếu này đến từ Vinhomes và Xây dựng Hạ tầng Crystal.

Một số ngành khác cũng ghi nhận hoạt động phát hành nhưng quy mô khá khiêm tốn. Du lịch và giải trí có 420 tỷ đồng trái phiếu được phát hành, toàn bộ thuộc về Dịch vụ Cáp treo Bà Nà, giảm gần 96% so với tháng 6. Bên cạnh đó, dịch vụ tài chính đóng góp 119 tỷ đồng, còn nhóm hàng hóa và dịch vụ công nghiệp đạt 100 tỷ đồng.

Dù sụt giảm mạnh trong tháng 7, tính chung 7 tháng đầu năm, nhóm phi ngân hàng vẫn duy trì đà tăng trưởng đáng kể. Tổng giá trị phát hành của nhóm đạt gần 166.000 tỷ đồng, tăng hơn 120% so với cùng kỳ năm 2025 và đã vượt quy mô phát hành của khối ngân hàng. Trong đó, bất động sản tiếp tục giữ vai trò chủ đạo khi huy động khoảng 134.000 tỷ đồng, chiếm 81% tổng phát hành của nhóm phi ngân hàng và tăng 232% so với cùng kỳ.

Ở chiều ngược lại, hoạt động mua lại trái phiếu trước hạn tiếp tục tập trung chủ yếu tại các ngân hàng. Lũy kế 7 tháng, doanh nghiệp đã mua lại gần 172.000 tỷ đồng TPDN trước hạn, tăng khoảng 5% so với cùng kỳ. Riêng khối ngân hàng chiếm 150.000 tỷ đồng, tương đương 87,4% tổng giá trị, tăng 43%. Trong khi đó, lượng mua lại của nhóm phi ngân hàng chỉ đạt khoảng 21.700 tỷ đồng, giảm tới 63%.

Về mặt bằng lãi suất, ngân hàng tiếp tục là nhóm có mức lãi suất phát hành bình quân cao hơn đáng kể so với năm trước. Trong tháng 7, lãi suất bình quân khoảng 8,5%/năm, gần như không thay đổi kể từ tháng 4 nhưng cao hơn mức bình quân 6,3% của năm 2025. Đáng chú ý, lãi suất ở các kỳ hạn phổ biến 8-9%/năm tương đối đồng đều.

Trong những tháng cuối năm, áp lực đối với thị trường được dự báo sẽ chuyển dần từ hoạt động phát hành sang nghĩa vụ thanh toán trái phiếu đến hạn. FiinGroup ước tính riêng tháng 8, giá trị gốc TPDN đáo hạn của nhóm phi ngân hàng vào khoảng 12.900 tỷ đồng, tăng 40% so với tháng 7 nhưng vẫn thấp hơn gần 50% so với cùng kỳ. Bất động sản chiếm gần một nửa, tương đương khoảng 6.400 tỷ đồng, tăng 144% so với tháng trước.

Đáng chú ý hơn, trong 5 tháng cuối năm 2026, từ tháng 8 đến tháng 12, nhóm phi ngân hàng dự kiến phải xử lý gần 89.000 tỷ đồng trái phiếu đáo hạn, tăng 31,2% so với cùng kỳ năm trước. Riêng các doanh nghiệp bất động sản chiếm khoảng 59.000 tỷ đồng, tương đương 66% tổng giá trị đáo hạn của nhóm.

Áp lực này còn thể hiện ở dòng tiền phải chi trả trong giai đoạn cuối năm. Theo FiinGroup, tổng nghĩa vụ thanh toán TPDN từ tháng 8 đến hết tháng 12/2026 có thể lên tới gần 175.000 tỷ đồng, tăng khoảng 20% so với cùng kỳ. Trong đó, ngân hàng chiếm khoảng 81.000 tỷ đồng, giảm nhẹ, còn bất động sản khoảng 79.000 tỷ đồng, tăng gần 42% so với năm 2025.

Như vậy, dù quy mô phát hành mới đã hạ nhiệt rõ rệt trong tháng 7, thị trường TPDN vẫn đứng trước một giai đoạn nhiều áp lực khi lượng trái phiếu đáo hạn và dòng tiền phải thanh toán tập trung lớn vào những tháng cuối năm, đặc biệt tại nhóm bất động sản.