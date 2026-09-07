Cảnh báo thủ đoạn cắt ghép hình ảnh nhạy cảm nhằm cưỡng đoạt tài sản

ANTD.VN -Thời gian gần đây, xuất hiện sự quay trở lại của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản dùng thủ đoạn cắt ghép hình ảnh của các cá nhân có uy tín, ảnh hưởng trong xã hội sau đó nhắn tin, gọi điện uy hiếp yêu cầu chuyển tiền.

Để thực hiện hành vi, chúng thu thập, mua bán các thông tin dữ liệu cá nhân, sau đó tìm hình ảnh của người dân từ các trang mạng hoặc tài khoản mạng xã hội (đặc biệt là các thông tin được chia sẻ ở chế độ công khai trên các mạng xã hội). Các đối tượng thường nhắm vào các nạn nhân là người có điều kiện kinh tế, địa vị xã hội (gồm cả các đồng chí lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh, các sở, ban, ngành của các tỉnh, thành trên cả nước).

Các đối tượng sử dụng hình ảnh chân dung, ảnh có khuôn mặt của các cá nhân sau đó chỉnh sửa cắt ghép vào các hình ảnh có nội dung nhạy cảm, khỏa thân, đồi trụy.

Tiếp theo, chúng sử dụng hình ảnh chân dung, ảnh có khuôn mặt của các cá nhân sau đó chỉnh sửa cắt ghép vào các hình ảnh có nội dung nhạy cảm, khỏa thân, đồi trụy. Sau đó, các đối tượng sử dụng SIM rác nhắn tin đồng loạt đến số điện thoại bị hại để uy hiếp, đe dọa và yêu cầu bị hại chuyển tiền (dưới dạng tiền điện tử USDT hoặc chuyển khoản ngân hàng).

Nếu bị hại không thực hiện theo yêu cầu, chúng sẽ đăng tải các hình ảnh đã qua cắt ghép, chỉnh sửa lên các trang mạng xã hội nhằm bôi nhọ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, gây dư luận xấu đến uy tín của bị hại.

Trong tin nhắn gửi cho các bị hại, các đối tượng thường yêu cầu bị hại liên hệ trực tiếp qua các email do các đối tượng tạo lập, quản trị (nhằm thuận tiện cho đối tượng có thể gửi hình ảnh đã qua chỉnh sửa để uy hiếp nạn nhân và xóa dấu vết).

Các đối tượng sử dụng SIM rác nhắn tin uy hiếp, đe dọa và yêu cầu bị hại chuyển tiền.

Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao – Bộ Công an khuyến cáo người dân:

- Trong quá trình sử dụng các mạng xã hội, hạn chế chia sẻ các thông tin về cá nhân, gia đình ở chế độ công khai dẫn tới việc tội phạm có thể lợi dụng để thực hiện hành vi phạm tội.

- Tuyệt đối không chuyển tiền theo các yêu cầu của các đối tượng khi bị đe dọa.

- Trường hợp phát hiện dấu hiệu bị lừa đảo, cưỡng đoạt tài sản nhanh chóng liên hệ với Cơ quan Công an nơi gần nhất để được trợ giúp, hướng dẫn.