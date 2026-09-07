Hà Nội: Quảng cáo mỹ phẩm không đúng bản chất, một doanh nghiệp bị phạt 70 triệu đồng

ANTD.VN - Sở Y tế Hà Nội vừa công khai danh sách các đơn vị bị xử phạt vi phạm hành chính (từ ngày 25/8/2026 đến ngày 3/9/2026) với tổng số tiền hơn 300 triệu đồng.

Theo danh sách, Sở Y tế Hà Nội đã xử phạt Công ty TNHH NHT Aesthetic, địa chỉ trụ sở chính: B2-18 Khu chức năng đô thị thành phố Xanh, đường Hàm Nghi, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội (nay là B2-18 Khu chức năng đô thị thành phố Xanh, đường Hàm Nghi, phường Từ Liêm, Hà Nội) với số tiền 70 triệu đồng.

Lý do công ty bị xử phạt: Quảng cáo mỹ phẩm có nội dung không phù hợp với bản chất của sản phẩm mỹ phẩm đã được công bố theo quy định của pháp luật.

Ngoài phạt tiền, Sở Y tế buộc Công ty TNHH NHT Aesthetic cải chính thông tin đối với hành vi quy định tại khoản 4, Điều 70 Nghị định số 87/2026/NĐ-CP ngày 27/3/2026 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo;

Buộc tháo gỡ, tháo dỡ, xóa quảng cáo đối với hành vi quy định tại khoản 4, Điều 70 Nghị định số 87/2026/NĐ-CP ngày 27/3/2026 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo;

Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi quy định tại khoản 4, Điều 70 Nghị định số 87/2026/NĐ-CP ngày 27/3/2026 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo là 0 đồng (Công ty chưa nhập hàng và chưa triển khai hoạt động kinh doanh sản phẩm mỹ phẩm thuộc nhãn hàng Mesoestetic).

Tiếp đến, Công ty TNHH Y khoa Bạch Mai, địa chỉ: số 188 phố Tây Sơn, thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, Hà Nội (nay là Số 188 phố Tây Sơn, xã Đan Phượng, Hà Nội) bị xử phạt 163 triệu đồng đối với các hành vi sau:

Không gửi danh sách đăng ký hành nghề đã thay đổi đến cơ quan có thẩm quyền đăng tải danh sách đăng ký người hành nghề trong trường hợp thay đổi người hành nghề theo quy định của pháp luật;

Không bảo đảm một trong các điều kiện sau khi đã được cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh đối với hình thức tổ chức là phòng khám đa khoa;

Cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không đúng phạm vi hoạt động chuyên môn cho phép;

Không bảo đảm đầy đủ các phương tiện vận chuyển cấp cứu phù hợp với hình thức tổ chức khám bệnh, chữa bệnh; thiết bị y tế và thuốc thiết yếu sử dụng trong các trường hợp cấp cứu.

Ngoài phạt tiền, Công ty này còn bị tước quyền sử dụng Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh số 1930/SYT-GPHĐ/CL2 do Sở Y tế Hà Nội cấp ngày 08/7/2016 cho Phòng khám trong thời gian 03 tháng từ ngày lập Biên bản vi phạm hành chính;

Tước quyền sử dụng Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh số 000547/HNO-CCHN của bà Nguyễn Thị Hường do Sở Y tế Hà Nội cấp ngày 14/5/2012 trong thời gian 06 tháng từ ngày lập Biên bản vi phạm hành chính (áp dụng: Khoản 4, Điều 1 Nghị định số 68/2025/NĐ-CP ngày 18/3/2025 của Chính phủ).

Ngoài những công ty nêu trên, trong danh sách xử phạt của Sở Y tế Hà Nội, Công ty TNHH dịch vụ y tế An Khánh - Nhà thuốc An Khánh bị xử phạt 30 triệu đồng do bán thuốc kê đơn khi không có đơn thuốc.