Triệt phá đường dây tội phạm ma tuý xuyên quốc gia, bắt giữ hơn 700 đối tượng

ANTD.VN - Qua công tác nghiệp vụ, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phát hiện Nguyễn Hoàng Giang (29 tuổi), trú tại Hà Đông, Hà Nội, tham gia đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng lớn, hoạt động xuyên quốc gia, đưa ma túy từ Lào và châu Âu về Việt Nam tiêu thụ.

Tang vật liên quan

Đây là đường dây có tổ chức, phương thức hoạt động tinh vi. Các đối tượng sử dụng mạng xã hội, thường xuyên thay đổi phương thức liên lạc; chia nhỏ việc giao nhận qua nhiều khâu, nhiều địa bàn; sử dụng cả người vận chuyển trung gian, giao hàng không trực tiếp, cất giấu ma túy tại các địa điểm bí mật. Tiền mua bán ma túy cũng được chuyển qua nhiều lớp trung gian để che giấu dòng tiền.

Nhận định đây là đường dây đặc biệt nghiêm trọng, liên quan nhiều địa bàn, nhiều đối tượng, ngày 23/3/2026, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy báo cáo lãnh đạo Bộ Công an xác lập chuyên án, chủ trì, phối hợp với Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Cục Kỹ thuật nghiệp vụ, Công an các địa phương: Hà Nội, Hưng Yên, Hải Phòng, Bắc Ninh, Phú Thọ, Nghệ An, Thanh Hoá, Điện Biên; Cục nghiệp vụ và pháp luật, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển; Chi cục điều tra chống buôn lậu, Cục Hải quan triển khai lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh triệt phá.

Các đối tượng và tang vật liên quan

Kết quả đấu tranh, Ban chuyên án xác định đường dây hoạt động với hàng trăm đối tượng liên quan gồm: Nhóm đối tượng đại lý phân phối ma túy; Nhóm vận chuyển ma túy từ biên giới vào nội địa; Nhóm đối tượng vận chuyển trong nội địa ; Nhóm đối tượng tiêu thụ ma túy có liên quan đến 9 tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên, Bắc Ninh, Phú Thọ, Điện Biên, Thanh Hóa, Nghệ An, Đắk Lắk.

Sau khi thu thập đầy đủ thông tin, tài liệu và nhận định thời cơ đấu tranh đã chín muồi, Ban Chuyên án đã triển khai 10 tổ công tác với gần 350 cán bộ, chiến sĩ thuộc các lực lượng một số Cục nghiệp thuộc - Bộ Công an và Vụ 4 - Viện kiểm sát nhân dân tối cao cùng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an các 9 tỉnh, thành phố Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên, Bắc Ninh, Phú Thọ, Điện Biên, Thanh Hóa, Nghệ An, Đắk Lắk; chia thành 19 mũi, giám sát toàn bộ các đối tượng trong đường dây.

Xác định khâu đột phá trong chuyên án, ngày 31/5/2026, Cảnh sát ĐTTP về ma tuý chủ trì, phối hợp với các đơn vị bắt quả tang 3 đối tượng trong chuyên án tại tỉnh Hưng Yên, thu giữ: 71 kg ma tuý tổng hợp các loại.

Ngay sau đó, Ban chuyên án đã chỉ đạo Công an 9 địa phương đồng loạt khống chế, bắt giữ, khám xét 264 đối tượng khác trong đường dây, thu giữ: 20,1 kg MTTH các loại, 5 xe ô tô, 741 triệu đồng

Ban chuyên án đã chỉ đạo Công an các địa phương tiếp tục điều tra, mở rộng triệt để vụ án, đến nay, đã bắt giữ được tổng số 740 đối tượng; thu giữ: hơn 103kg ma túy tổng hợp, 5,75 ml etomidate, 741 triệu đồng, 09 ô tô cùng nhiều đồ vật, tài sản khác.

Đối tượng Cao Ngọc Sáng

Hiện Cảnh sát ĐTTP về ma tuý và Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an các địa phương đã Khởi tố: 212 vụ án/540 bị can theo 8 nhóm tội danh (tội tàng trữ trái phép chất ma túy, vận chuyển trái phép chất ma túy, mua bán trái phép chất ma túy, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, sử dụng trái phép chất ma túy và không tố giác tội phạm.)

Xử lý vi phạm hành chính: 139 đối tượng, trong đó xử phạt hành chính: 72 đối tượng; Cai nghiện bắt buộc: 48 đối tượng; Đang củng cố tài liệu: 17 đối tượng. Quá trình điều tra xác định các đối tượng đã giao dịch mua bán ma túy với tổng số tiền lên đến khoảng trên 150 tỷ đồng.

Đáng chú ý, quá trình mở rộng chuyên án đã làm rõ nhiều đối tượng nguy hiểm, trong đó có Cao Ngọc Sáng (36 tuổi ở Thanh Hóa), đối tượng cầm đầu một nhóm “giang hồ mạng”, cùng các đối tượng liên quan đến hành vi tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và không tố giác tội phạm.