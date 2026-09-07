Bắt đối tượng mang lệnh truy nã

ANTD.VN - Kết hợp đồng thời các biện pháp nghiệp vụ của lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội với phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Công an phường Thượng Cát, Hà Nội vừa phát hiện bắt giữ một đối tượng có lệnh truy nã về tội cướp tài sản.

Ngày 5-9-2026, qua công tác nắm tình hình và triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an phường đã bắt giữ thành công đối tượng Nguyễn Tiến Đạt (SN 2009) trú tại phường Từ Liêm, Hà Nội. Đạt là đối tượng có lện truy nã của Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội về hành vi "Cướp tài sản".

Tổ công tác Công an phường Thượng Cát bắt giữ đối tượng truy nã

Theo tài liệu điều tra, khoảng 2h ngày 3-3-2026, Nguyễn Tiến Đạt cùng với Vũ Thái Hà (SN 2010) trú tại xã Trà Giang, Hưng Yên điều khiển xe máy di chuyển tại khu vực Mễ Trì phát hiện một nam thanh niên đi một mình nên nảy sinh ý định cướp tài sản.

Đạt lái xe chở Hà đuổi theo, ép nam thanh niên dừng xe, sau đó dùng tay đấm vào mặt bị hại rồi lấy chiếc điện thoại cùng một chiếc áo khoác. Gây án xong, cả 2 nhanh chóng tẩu thoát.

Tiến hành ghi lời khai đối tượng

Căn cứ vào hành vi của đối tượng, Cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội đã khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Tiến Đạt.

Tuy nhiên Đạt đã rời khỏi nơi cư trú, không liên lạc với gia đình và lang thang trên địa bàn Hà Nội để tìm kiếm việc làm.

Ngày 10-7-2026, Cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội đã ra Quyết định truy nã đối với Nguyễn Tiến Đạt. Đáng chú ý, trong quá trình lẩn trốn, đối tượng thường xuyên thay đổi tung tích, phương thức liên lạc và di chuyển qua nhiều địa bàn khác nhau nhằm đối phó với sự phát hiện của lực lượng chức năng.

Xác định việc bắt giữ đối tượng truy nã là nhiệm vụ trọng tâm nhằm bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, lực lượng Công an phường đã chủ động tăng cường công tác rà soát, quản lý chặt chẽ các cơ sở lưu trú và di biến động nhân hộ khẩu; kết hợp phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao cảnh giác, chủ động tố giác tội phạm khi phát hiện dấu hiệu bất thường.

Lệnh truy nã đối tượng Nguyễn Tiến Đạt

Tối 5-9, sử dụng biện pháp trinh sát kết hợp tin báo của nhân dân về đối tượng nghi vấn ở trước một cơ sở kinh doanh game, tổ công tác Công an phường Thượng Cát đã nhanh chóng tiếp cận áp sát và khống chế bắt giữ đối tượng. Quá trình bắt giữ diễn ra an toàn tuyệt đối, bất ngờ khiến Nguyễn Tiến Đạt không kịp phản ứng.

Hiện Công an phường Thượng Cát đã tiến hành lập biên bản bắt người đang bị truy nã, hoàn thiện các thủ tục hồ sơ ban đầu và làm thủ tục bàn giao đối tượng Nguyễn Tiến Đạt cho Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội để tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.