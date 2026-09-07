Thân nhân người bị tạm giam, tạm giữ tại Trại tạm giam số 1 - Công an Hà Nội được xác thực bằng VNeID

ANTD.VN - Chi tiết thủ tục thăm gặp, gửi quà cho can phạm tại Trại tạm giam số 1 (CATP Hà Nội) áp dụng từ 1/7/2026. Thân nhân được xác thực bằng VNeID và chuyển khoản tiền lưu ký.

Bắt đầu từ ngày 1/7/2026, Trại tạm giam số 1 (Công an thành phố Hà Nội) chính thức áp dụng hàng loạt những quy định mới về chế độ thăm gặp, nhận quà theo Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú năm 2026 cùng các văn bản hướng dẫn thi hành có hiệu lực từ ngày 01/7/2026.

Đáng chú ý, thân nhân có thể sử dụng VNeID để xác thực quan hệ, đồng thời được phép chuyển tiền lưu ký qua tài khoản ngân hàng thay vì mang tiền mặt.

Những thay đổi này căn cứ trên Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú năm 2026. Để quá trình giải quyết thủ tục diễn ra thuận lợi, cơ quan công an yêu cầu thân nhân nắm chắc sự khác biệt trong chế độ của hai nhóm đối tượng.

Với người bị tạm giữ, thời gian thăm thân diễn ra một lần trong suốt chu kỳ tạm giữ. Bước sang giai đoạn gia hạn tạm giữ, họ được gặp người nhà thêm một lần. Quy định nhận quà cũng áp dụng mốc tương tự: một lần nhận cho mỗi kỳ tạm giữ hoặc gia hạn.

Chế độ dành cho người bị tạm giam được nới lỏng hơn về số lần nhưng siết chặt định mức. Nhóm này được gặp người thân một lần mỗi tháng. Việc gửi quà chia thành hai lựa chọn.

Phương án một: gửi rải rác tối đa ba lần một tháng, mỗi lần không vượt quá 5kg. Phương án hai: gửi dồn một lần duy nhất trong tháng, trọng lượng tối đa 7kg. Cơ sở giam giữ quy định rõ định lượng đồ ăn, thức uống mỗi lần tiếp tế tuyệt đối không vượt quá mười lần tiêu chuẩn ăn ngày thường của một can phạm nhân.

Về thủ tục xác nhận nhân thân, Sổ thăm gặp và gửi quà là điều kiện tiên quyết. Những người đến lần đầu hoặc chưa có tên trong sổ bắt buộc phải chứng minh quan hệ ruột thịt.

Thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào giấy tờ như trước, người dân chung hộ gia đình với can phạm nhân nay có thể xuất trình ứng dụng VNeID. Nếu không đủ điều kiện dùng VNeID, thân nhân phải mang đơn đề nghị xác nhận có dán ảnh, đóng dấu giáp lai và dấu xác nhận của chính quyền cấp xã nơi cư trú.

Kênh tiền lưu ký cũng mở thêm hướng thanh toán không dùng tiền mặt. Số tài khoản tiếp nhận được Trại tạm giam số 1 niêm yết công khai ngay tại khu vực Nhà thăm gặp.

Mỗi can phạm nhân chỉ được đăng ký tối đa hai người gửi tiền (tương ứng với hai tài khoản ngân hàng) và hai người này bắt buộc phải có tên trong Sổ thăm gặp.

Cơ sở giam giữ nhấn mạnh các trường hợp không được thăm gặp: Gây ảnh hưởng đến hoạt động điều tra, truy tố, xét xử. Người đang bị kỷ luật, vi phạm nội quy hoặc đang cấp cứu. Không đủ điều kiện theo quy định. Không chấp hành nội quy cơ sở giam giữ...