Cảnh sát giao thông Hà Nội lập biên bản, xử lý hơn 600 xe dừng đỗ sai quy định

ANTD.VN - Chỉ một điểm dừng sai quy định, cả tuyến đường có thể bị ảnh hưởng. Đằng sau hơn 600 trường hợp bị Cảnh sát giao thông Hà Nội xử lý là thực trạng đáng chú ý về thói quen dừng, đỗ của người điều khiển phương tiện...

Thực hiện kế hoạch của Công an thành phố Hà Nội về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, Phòng CSGT đã chủ động bố trí lực lượng trên các tuyến đường, địa bàn trọng điểm, tập trung vào những khu vực thường xuyên có mật độ phương tiện cao. Các tổ công tác tăng cường tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện và xử lý những hành vi vi phạm là nguyên nhân dẫn đến ùn tắc giao thông.

Theo số liệu thống kê từ Phòng CSGT, từ ngày 4 đến 6-9, qua công tác tuần tra, kiểm soát, lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý 614 trường hợp dừng, đỗ phương tiện sai quy định. Trong số này có 135 xe khách, 106 xe tải, 317 ô tô con và 33 xe máy.

Cảnh sát giao thông xử lý trường hợp xe ô tô dừng, đỗ sai quy định trên tuyến Nguyễn Chí Thanh

Thực tế tại Hà Nội cho thấy, tình trạng phương tiện dừng, đỗ không đúng nơi quy định vẫn diễn ra tại nhiều tuyến đường, đặc biệt trên các trục giao thông chính, tuyến hướng tâm và khu vực có lưu lượng phương tiện lớn. Chỉ một phương tiện dừng, đỗ không đúng quy định cũng có thể chiếm dụng một phần lòng đường, thu hẹp không gian lưu thông, khiến các phương tiện khác phải chuyển hướng hoặc giảm tốc độ.

Khu vực bến xe, nhà ga được kiểm tra, xử lý thường xuyên

Tại những tuyến đường vốn thường xuyên xảy ra ùn tắc vào giờ cao điểm, việc dừng, đỗ tùy tiện càng làm gia tăng áp lực giao thông. Không chỉ gây cản trở dòng phương tiện, hành vi này còn tiềm ẩn nguy cơ va chạm, tai nạn, nhất là khi phương tiện dừng đột ngột hoặc người điều khiển thiếu quan sát khi mở cửa, di chuyển vào phần đường xe chạy.

Đặc biệt, Cảnh sát giao thông tập trung kiểm tra, xử lý đối với các phương tiện kinh doanh vận tải

Để hạn chế tình trạng trên, Phòng CSGT Hà Nội khuyến cáo người điều khiển phương tiện cần chấp hành nghiêm các quy định về dừng, đỗ xe; chủ động quan sát hệ thống biển báo và lựa chọn vị trí phù hợp. Người tham gia giao thông chỉ nên dừng, đỗ tại những khu vực được phép, tránh gây ảnh hưởng đến dòng phương tiện đang lưu thông.

Cảnh sát giao thông xử lý trường hợp xe kinh doanh vận tải vi phạm trên tuyến Giải Phóng

Thời gian tới, Phòng CSGT tiếp tục duy trì các tổ công tác tăng cường tuần tra, kiểm soát trên địa bàn, đồng thời kết hợp xử lý trực tiếp với ứng dụng hệ thống camera giám sát và xử lý vi phạm qua hình ảnh. Việc kết hợp nhiều hình thức được kỳ vọng sẽ nâng cao hiệu quả phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông.

Cùng với công tác xử lý, việc tuyên truyền, nhắc nhở người dân chấp hành quy định về dừng, đỗ được xem là giải pháp quan trọng nhằm hạn chế vi phạm từ cơ sở. Qua đó, lực lượng chức năng hướng tới mục tiêu duy trì trật tự, an toàn giao thông, giảm nguy cơ ùn tắc và bảo đảm giao thông thông suốt trên các tuyến đường của Thủ đô.