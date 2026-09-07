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Pháp luật

Đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm ra đầu thú

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Xuân Công

ANTD.VN - Công an tỉnh Sơn La cho biết vừa vận động thành công đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm ra đầu thú, sau 7 năm bị truy nã về hành vi “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

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Cơ quan điều tra lấy lời khai của đối tượng

Khoảng 13h ngày 6-9-2026, tại bản Lũng Xá, xã Vân Hồ, tỉnh Sơn La, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Sơn La phối hợp với Công an xã Vân Hồ và Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an đã tiến hành vận động, tiếp nhận đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Giàng A Của (tên gọi khác Giàng A Dế, SN 1984, trú tại bản Lũng Xá, xã Vân Hồ) ra đầu thú.

Giàng A Của bị truy nã về hành vi “Vận chuyển trái phép chất ma túy” theo Quyết định truy nã số 16 ngày 23/7/2019 của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an. Sau thời gian 7 năm lẩn trốn, đối tượng đã được lực lượng Công an vận động ra đầu thú để nhận được sự khoan hồng của pháp luật.

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Từ khóa:

#Truy nã

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