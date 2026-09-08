Nhóm “báo thủ” mới lớn lĩnh án tù vì thói ngông cuồng

Tòa án nhân dân TP Hà Nội ngày 7-9 đưa bị cáo Đoàn Bảo Anh (SN 2008, ở xã Phúc Lộc, Hà Nội), Phạm Mạnh Tuyên (SN 2009, ở xã Đoài Phương, Hà Nội) ra xét xử về các tội “Giết người” và “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Cùng vụ án, Tòa cũng đưa bị cáo Đoàn Quốc Đạt (SN 2008, ở xã Phúc Lộc), Nguyễn Minh Khuê (SN 2007, ở xã Hát Môn, Hà Nội) và 14 bị cáo khác ra xét xử về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Nhóm "báo thủ" mới lớn "vô cương vô pháp" bị đưa ra xét xử tại phiên tòa.

Theo hồ sơ vụ án, tối 18-10-2025, Đoàn Bảo Anh, Phạm Mạnh Tuyên, Đoàn Quốc Đạt (SN 2008, ở xã Phúc Lộc, Hà Nội) cùng nhiều thanh niên khác rủ nhau đi chơi. Gặp nhau tại điểm hẹn, Đạt rủ cả nhóm đi “bừa” (gặp người để gây sự và đánh nhau với họ). Đạt còn nhắn tin cho Đinh Việt Công (SN 2010, ở xã Phúc Thọ, Hà Nội) rủ rê và dặn mang theo kiếm đến điểm hẹn.

Nhóm thanh niên trên thống nhất “nếu gặp nhóm nào khiêu khích sẽ quay lại đánh ngay”. Thống nhất xong, nhóm thanh niên trên chia nhau hung khí, chở nhau trên xe máy. Trong đó, Công, Bảo Anh mỗi người cầm một thanh kiếm. Những người còn lại cầm bình xịt hơi cay, gạch vỡ…

Sau đó, nhóm thanh niên trên chở nhay trên 5 xe máy đi theo hướng xã Phúc Thọ - Hát Môn. Trong đó, Tuyên điều khiển xe máy chở Bảo Anh cầm kiếm ngồi sau.

Cùng thời điểm trên, Nguyễn Minh Khuê cùng 5 thanh niên khác đang ngồi uống nước cùng nhau. Quá trình uống nước, Khuê rủ các đối tượng “đi lượn xem có gặp bọn hôm trước chửi anh em mình không để đuổi đánh”.

Sau đó, nhóm của Khuê chở nhau trên 3 xe máy, cầm theo bình xịt hơi cay, ống tuýp dài đi theo hướng xã Phụng Thượng thì gặp nhóm của Trần Quang Việt (SN 2008, ở xã Hát Môn, Hà Nội). Do quen biết nhau nên 2 nhóm đứng lại nói chuyện.

Cùng thời điểm, nhóm Khuê, Việt thấy nhóm của Đạt đi ngược chiều qua nên chửi. Ngoài ra, Khuê còn chở Huy đuổi theo xem nhóm của Đạt có phải nhóm đã chửi mình trước đó hay không.

Phát hiện nhóm của Khuê cầm theo ống kiếm nên Bảo Anh chửi, thách thức “thích thì sang đây”. Khuê chửi lại rồi điều khiển xe nẹt pô, còn Huy ngồi sau cầm kiếm thách thức nhóm Đạt. Do đó, Đạt hô đồng bọn quay lại đuổi theo. Thấy vậy, Khuê tăng ga bỏ chạy.

Quá trình truy đuổi, Lâm chở Công đuổi kịp xe của Khuê chở Khánh Huy. Công ngồi sau cầm kiếm chém về phía Khánh Huy và Khuê nhưng không trúng. Một xe khác trong nhóm của Lâm cầm gạch ném về phía xe của Khuê và Khánh Huy nhưng không trúng.

Lúc này, Tuyên chở Bảo Anh cầm kiếm đi tới. Khi cách xe của Khuê khoảng 1m. Tuyên nói với Bảo Anh: “Bắt lẻ thằng này”. Cùng lúc đó, Khánh Huy rút kiếm chỉ vào mặt của Bảo Anh làm Bảo Anh bức xúc, cầm kiếm chém lại.

Cú chém trên trúng đầu Khuê làm thanh niên này bị trọng thương, mất lái, đâm thẳng vào vỉa xi măng bên đường ngất tại chỗ. Khánh Huy ngồi sau bị hất ngã xuống đường gây xây xát da. Trong khi đó, các bị cáo còn lại vẫn rượt đuổi, cầm gạch ném về phía nhau.

Khi nhóm Đạt bỏ chạy, những người còn lại trong nhóm của Khuê đưa thanh niên này vào bệnh viện cấp cứu. Theo kết luận giám định, Nguyễn Minh Khuê bị tổn hại 42% sức khỏe.

Đến ngày 19-10-2025, anh trai của Khuê có đơn tố giác tội phạm đến Công an xã Hát Môn, Hà Nội. 3 ngày sau Tuyên, Bảo Anh bị Cơ quan điều tra giữ người trong trường hợp khẩn cấp để điều tra về hành vi giết người. Các bị cáo còn lại bị giữ người trong trường hợp khẩn cấp để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Sau 1 ngày xét xử, Tòa án xác định, cáo trạng truy tố các bị cáo là có căn cứ, đúng pháp luật; lời khai của các bị cáo phù hợp với các tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ vụ án. Ở hành vi giết người, việc bị hại không tử vong là nằm ngoài ý muốn của các bị cáo.

Trên cơ sở đó, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã quyết định Đoàn Bảo Anh 7 năm tù, Phạm Mạnh Tuyên 6 năm 6 tháng tù cùng về tội “Giết người”. Với tội “Gây rối trật tự công cộng”, 16 bị cáo liên quan lần lượt bị tuyên phạt từ 12 tháng tù (cho hưởng án treo) đến 24 tháng tù giam.