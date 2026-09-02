Công an Hà Nội ứng dụng UAV và 24 thuật toán AI - Lá chắn công nghệ bảo vệ an ninh Thủ đô

ANTD.VN - Bên lề lễ ra mắt 3 sản phẩm chuyển đổi số đột phát của CATP Hà Nội sáng 2-9, khu vực trưng bày các thiết bị thu hút sự chú ý đặc biệt. Cạnh chiếc máy tính đang quét liên tục mạng radar phòng không 360 độ và súng áp chế UAV... ông Lê Thiên Ngọc, Tổng Giám đốc Công ty Grobot chia sẻ với phóng viên An ninh Thủ đô về giải pháp "mắt thần" không gian số sẽ được tích hợp vào mạng lưới bảo vệ an ninh trật tự của Công an thành phố Hà Nội.

- PV: Thưa ông, tổ hợp thiết bị bay xuất hiện tại Trung tâm Thông tin chỉ huy sáng nay gồm những giải pháp kỹ thuật cụ thể nào?

Ông Lê Thiên Ngọc: Chúng tôi mang đến ngày hôm nay 3 bộ giải pháp đồng bộ phục vụ công tác của lực lượng công an.

Thứ nhất là hệ thống thiết bị bay không người lái phục vụ quan sát hiện trường tầm cao, trinh sát và vận chuyển cơ động.

Thứ hai là tổ hợp radar cảnh giới mặt đất. Hệ thống này có khả năng quét, phát hiện các vật thể bay lạ xâm phạm không phận ở cự ly tới 2 km, ngay cả với những mục tiêu bay siêu nhỏ có kích thước dưới 10 cm. Đặc biệt đây là tổ hợp công nghiệp an ninh do Việt Nam nghiên cứu, chế tạo, làm chủ 100%.

Thứ ba là tổ hợp chế áp mục tiêu bay trái phép. Lực lượng tác chiến có thể sử dụng thiết bị cầm tay phát sóng vô tuyến áp chế ngắt tín hiệu điều khiển, hoặc phóng thiết bị bay đánh chặn dạng tên lửa mini tích hợp trí tuệ nhân tạo để tự động nhận diện, bám đuổi và khóa chặt mục tiêu trên không với độ chính xác cao.

- Quá trình phối hợp cùng lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội thực nghiệm ngoài đường phố mang lại kết quả cụ thể ra sao?

Ông Lê Thiên Ngọc: Thiết bị bay đã tham gia trực tiếp cùng các tổ công tác Cảnh sát giao thông kiểm soát tuyến đường và giám sát trật tự đô thị.

Hiệu quả rõ nét nhất là sự chuyển biến về ý thức chấp hành của người tham gia giao thông. Khi quan sát từ trên cao, tầm nhìn của thiết bị không bị giới hạn bởi các điểm mù mặt đất, mọi hành vi lấn làn khẩn cấp hay cố tình vi phạm đều bị camera ghi lại tức thì. Người dân nhận thức được mọi tuyến đường đều có sự giám sát liên tục, từ đó tự giác tuân thủ luật lệ hơn, đường phố thông thoáng và an toàn hơn.

- Được biết công nghệ AI chính là "bộ não" của các thiết bị này, hướng nâng cấp tiếp theo sẽ như thế nào?

Ông Lê Thiên Ngọc: Hiện tại, chúng tôi đã đóng gói và vận hành thành công 24 bài toán trí tuệ nhân tạo trên hệ thống camera giám sát cố định phục vụ điều tiết giao thông và trật tự đô thị.

Dự kiến trong khoảng hai tháng tới, toàn bộ 24 thuật toán AI nhận diện vi phạm này sẽ được chuyển giao, nạp trực tiếp vào bộ vi xử lý trên các thiết bị bay không người lái. Khi đó, UAV hoạt động trên bầu trời Thủ đô sẽ tự động nhận diện tức thì hàng loạt lỗi vi phạm phức tạp, tự khoanh vùng đối tượng nguy hiểm và truyền dữ liệu tọa độ về thẳng trung tâm điều hành theo thời gian thực mà không cần người điều khiển phải thao tác thủ công.

- Xin trân trọng cảm ơn ông !