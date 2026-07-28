Yêu cầu trật tự giao thông - đô thị ở Hà Nội: Cao hơn, nghiêm hơn, bền vững hơn

ANTD.VN - Tại hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2026 diễn ra chiều 28/7, đồng chí Dương Đức Tuấn - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội và Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng - Giám đốc CATP Hà Nội nhấn mạnh: Với vị thế là Thủ đô, tiêu chuẩn quản lý phải "cao hơn, nghiêm hơn, bền vững hơn". Trong đó, trọng tâm đột phá là "siết" chặt trách nhiệm cá nhân người đứng đầu cấp xã, phường; đồng bộ các giải pháp liên ngành và mở chiến dịch thanh thải toàn bộ "rác trời" nhằm đảm bảo an toàn, mỹ quan không gian công cộng...

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Dương Đức Tuấn chỉ đạo tại hội nghị

Xác định rõ vai trò quản lý trực tiếp, toàn diện đối với địa bàn

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Dương Đức Tuấn ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của lực lượng Công an Thành phố, các sở, ban, ngành và chính quyền cơ sở trong thời gian qua.

Sau 6 tháng triển khai, diện mạo Thủ đô đã từng bước được chỉnh trang. Cơ bản, thành phố đã duy trì được cảnh quan đô thị sáng, xanh, sạch, đẹp. Sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị đã cho thấy bức tranh trật tự đô thị, trật tự công cộng và trật tự an toàn giao thông có những chuyển biến rõ nét.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP cũng chỉ rõ những tồn tại, hạn chế cần khắc phục.

Để giải quyết căn cơ những tồn tại, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Dương Đức Tuấn đặt ra yêu cầu bức thiết phải nâng cấp phương thức quản lý từ việc chỉ "kiểm tra, phát hiện" sang "kiểm đếm kết quả và xử lý trách nhiệm".

Theo đó, mọi báo cáo đánh giá tuyệt đối không được chung chung, định tính mà phải đi thẳng vào kết quả thực chất: Địa bàn nào đã chuyển biến, nơi nào còn chậm, việc nào chưa làm và trách nhiệm thuộc về ai? Việc siết chặt kỷ luật người đứng đầu được xem là "chìa khóa"; Thành phố kiên quyết đưa vào kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân đối với các nhiệm vụ chậm tiến độ hoặc để tái vi phạm nhiều lần, tuyệt đối không chấp nhận cách làm hình thức, "đánh trống bỏ dùi".

Bên cạnh đó, yêu cầu đặt ra là chính quyền cấp xã, phường phải xác định rõ vai trò quản lý trực tiếp, toàn diện đối với địa bàn. Trật tự đô thị là trách nhiệm quản lý nhà nước của chính quyền cơ sở, lực lượng Công an dù mang trọng trách nòng cốt trong việc đảm bảo an ninh trật tự, xử lý vi phạm, nhưng không thể làm thay chức năng quản lý hạ tầng, vỉa hè của địa phương.

Cùng với đó, các cơ quan chuyên môn phải chuyển mạnh từ tư duy "phối hợp" sang "giải quyết dứt điểm" các điểm nghẽn theo chức năng quản lý.

Song song với các biện pháp hành chính, việc xử lý vi phạm phải đi liền với công tác tổ chức lại không gian đô thị một cách khoa học, bám sát nhu cầu dân sinh. Quá trình sắp xếp, đặc biệt là bố trí chợ dân sinh hay điểm kinh doanh, đòi hỏi sự linh hoạt, đáp ứng nhu cầu chính đáng của nhân dân để hạn chế tái phát, không máy móc nhưng tuyệt đối không hợp thức hóa sai phạm. Kim chỉ nam xuyên suốt là phải ưu tiên không gian an toàn cho người đi bộ, đảm bảo thông suốt giao thông và hành lang phòng cháy chữa cháy.

Ngoài ra, công tác tuyên truyền, vận động cần được triển khai sâu rộng để tạo đồng thuận, song phải áp dụng chế tài nghiêm minh, xử lý công khai đối với những trường hợp cố tình tái phạm nhằm tránh tâm lý so bì trong quần chúng…

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Dương Đức Tuấn trao bằng khen của Chủ tịch UBND TP cho các tập thể có thành tích xuất sắc

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc CATP trao bằng khen của Chủ tịch UBND TP cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

Kiến tạo "Thành phố đáng sống"

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng khẳng định quyết tâm chính trị cao nhất của toàn lực lượng trong việc thực hiện các mục tiêu đề ra.

Đồng chí Giám đốc CATP nhấn mạnh, giải quyết trật tự đô thị và ùn tắc giao thông không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn mà còn là một nhiệm vụ chính trị trọng tâm của toàn hệ thống chính trị Thành phố. Công an Thành phố cam kết sẽ giữ vững vai trò nòng cốt, chủ trì tham mưu, kiểm tra, đôn đốc các sở ngành, chính quyền cơ sở chịu trách nhiệm trực tiếp, toàn diện đối với địa bàn. Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng "bắt cóc bỏ đĩa".

Đồng chí Giám đốc Công an Thành phố nhấn mạnh nhiệm vụ cấp bách, ảnh hưởng trực tiếp đến sự an toàn của người dân: Chiến dịch thanh thải "rác trời". Dù nhiều khu vực nội đô đã được hạ ngầm mạng lưới hạ tầng, nhưng trên thực địa vẫn còn tồn tại rất nhiều cột bê tông, cột thép dư thừa cùng những búi cáp viễn thông chùng, võng đan xen phức tạp.

Giám đốc Công an Thành phố thẳng thắn chỉ rõ những hệ lụy nhãn tiền và đặc biệt nguy hiểm của tình trạng này. "Rác trời" không chỉ làm nhếch nhác, mất mỹ quan nghiêm trọng đối với bộ mặt đô thị ngàn năm văn hiến, mà còn là nguyên nhân trực tiếp gây ra các vụ chập điện, cháy nổ trên không. Đặc biệt, trong bối cảnh mùa mưa bão đang tới gần, những cột điện mục nát, hệ thống cáp chùng võng vô tác dụng này trở thành những "quả bom nổ chậm", rất dễ gãy đổ, đe dọa trực tiếp đến tính mạng và gây tai nạn cho người tham gia giao thông.

Bên cạnh đó, đồng chí Giám đốc Công an Thành phố cũng lưu ý các đơn vị về công tác gia cố cây xanh đô thị, yêu cầu kiên quyết loại bỏ, thu dọn các cột chống cây bằng gỗ đã mục nát, gãy hỏng từ dịp sát Tết, khẩn trương thay thế bằng hệ thống cột chống bằng sắt, inox kiên cố để đảm bảo an toàn tuyệt đối trước diễn biến thời tiết cực đoan. Lãnh đạo Công an Thành phố khẳng định, chỉ khi chúng ta quyết tâm dọn sạch được "rác trời", triệt tiêu những mối nguy hiểm lơ lửng trên đầu người dân, kết hợp với một vỉa hè thông thoáng, Thủ đô mới thực sự mang một diện mạo hoàn toàn mới, trở thành một "thành phố đáng sống", an toàn, hiện đại và văn minh.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc CATP Hà Nội phát biểu tại hội nghị

Các đồng chí lãnh đạo thành phố và 126 xã phường tại hội nghị

"Ba lần không hoàn thành nhiệm vụ sẽ miễn nhiệm"

Điểm nhấn quyết liệt nhất nhằm chấm dứt tư tưởng làm theo chiến dịch, "bắt cóc bỏ đĩa" chính là chỉ đạo của Giám đốc Công an Thành phố về việc thiết lập "kỷ cương sắt" trong đánh giá và xử lý trách nhiệm cán bộ cơ sở.

Đối với lực lượng Công an cấp xã, phường, Giám đốc Công an Thành phố khẳng định hàng tháng sẽ tiếp tục tổ chức kiểm đếm sát sao, đánh giá kết quả thực tế trên từng địa bàn. Quy định xử lý trách nhiệm được đưa ra cực kỳ nghiêm khắc và không có ngoại lệ: Địa bàn nào để vi phạm trật tự đô thị, ùn tắc tồn tại nhiều, để xảy ra tình trạng tái vi phạm, đặc biệt khi đã bị cấp trên nhắc nhở đến lần thứ hai mà vẫn cương quyết không xử lý, thì cán bộ, chỉ huy phụ trách địa bàn đó chắc chắn bị đánh giá là không hoàn thành nhiệm vụ.

Người đứng đầu Công an Thành phố nêu rõ: Cán bộ, chỉ huy nào 3 lần không hoàn thành nhiệm vụ, cơ quan tổ chức sẽ kiên quyết miễn nhiệm để thay thế, phân công người khác có đủ năng lực, nhiệt huyết và trách nhiệm.

Việc gắn chặt trách nhiệm cá nhân với kết quả thực địa nếu không đạt yêu cầu là minh chứng rõ nét nhất cho quyết tâm chính trị cao của Công an Thành phố Hà Nội: Làm thực chất, xử lý nghiêm minh, không nể nang, không có vùng cấm để bảo vệ và duy trì bền vững trật tự đô thị tại cơ sở...