Gỡ từng "điểm nghẽn", xây dựng diện mạo đô thị văn minh

ANTD.VN - Kiên trì xử lý vi phạm, duy trì trật tự đô thị bằng những giải pháp đồng bộ, xã Tây Phương, Hà Nội đang từng bước tạo chuyển biến rõ nét về cảnh quan, môi trường và ý thức chấp hành pháp luật của người dân, góp phần xây dựng địa bàn sáng - xanh - sạch - đẹp.

Trên các tuyến tỉnh lộ 419, tỉnh lộ 420 hay những con đường liên thôn của xã Tây Phương, hình ảnh lực lượng Ban Chỉ đạo 197 cùng Công an xã Tây Phương thường xuyên tuần tra, tuyên truyền, nhắc nhở và xử lý các trường hợp lấn chiếm lòng đường, vỉa hè đã trở thành hoạt động quen thuộc. Không chỉ là những đợt ra quân theo cao điểm, việc lập lại trật tự đô thị được duy trì thường xuyên, tạo nên những chuyển biến tích cực trong diện mạo địa phương.

Xã Tây Phương triển khai đồng bộ các giải pháp chỉnh trang trật tự đô thị

Chính quyền cơ sở vào cuộc quyết liệt

Sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, xã Tây Phương có nhiều làng nghề truyền thống, cơ sở sản xuất, kinh doanh và các tuyến giao thông trọng điểm đi qua. Sự phát triển kinh tế kéo theo áp lực lớn đối với công tác quản lý trật tự đô thị, đặc biệt là tình trạng lấn chiếm vỉa hè, họp chợ tự phát, quảng cáo trái phép, tập kết vật liệu xây dựng và vi phạm vệ sinh môi trường.

Không để vi phạm nhỏ trở thành "điểm nóng"

Xác định công tác bảo đảm trật tự đô thị là nhiệm vụ trọng tâm, ngay từ đầu năm 2026, Ban Chỉ đạo 197 xã Tây Phương đã tham mưu UBND xã ban hành nhiều kế hoạch chuyên đề, thành lập các đoàn kiểm tra và 42 tổ giải quyết điểm nghẽn tại 42 thôn dân cư, phân công rõ trách nhiệm từng lực lượng để bám sát địa bàn. Đồng thời, duy trì giao ban định kỳ nhằm kịp thời đánh giá kết quả, tháo gỡ khó khăn và xử lý ngay những vấn đề phát sinh.

Cùng với đó, công tác tuyên truyền được đẩy mạnh bằng nhiều hình thức. Trong 6 tháng đầu năm, địa phương đăng tải 52 tin, bài trên hệ thống truyền thanh, cổng thông tin điện tử và mạng xã hội; tuyên truyền lưu động, đồng thời ký cam kết với 421 cơ sở sản xuất, kinh doanh về việc không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, chấp hành nghiêm các quy định về trật tự đô thị và an toàn giao thông.

Duy trì các đợt ra quân vào thứ Ba và thứ Sáu hàng tuần, kết hợp tuần tra khép kín 24/24 giờ.

Ban Chỉ đạo 197 xã duy trì các đợt ra quân vào thứ Ba và thứ Sáu hàng tuần, kết hợp tuần tra khép kín 24/24 giờ. Nhiều điểm bán hàng rong trên các tuyến đường trọng điểm được giải tỏa; bảy điểm chợ cóc, điểm kinh doanh tự phát được duy trì kiểm tra thường xuyên nhằm ngăn chặn tái lấn chiếm. Địa phương cũng tổ chức sơn kẻ vạch khu vực để xe trên vỉa hè đủ điều kiện, chỉnh trang hệ thống cây xanh, sửa chữa các tủ điện cũ, góp phần xây dựng cảnh quan đô thị ngăn nắp, văn minh.

Nhờ triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, các khu vực trường học, chợ dân sinh và những tuyến đường có mật độ phương tiện lớn luôn được phân luồng, điều tiết kịp thời, không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài trong 6 tháng đầu năm.

Duy trì kết quả bằng giải pháp lâu dài

Bên cạnh việc xử lý vi phạm, Ban Chỉ đạo 197 xã Tây Phương chú trọng xây dựng ý thức tự giác của người dân trong giữ gìn trật tự đô thị và vệ sinh môi trường. Các đợt tổng vệ sinh được tổ chức thường xuyên với sự tham gia của các lực lượng và nhân dân; công tác thu gom rác, xử lý điểm đen về môi trường, nạo vét hệ thống thoát nước trước mùa mưa bão được duy trì hiệu quả. Công tác kiểm tra an toàn thực phẩm tại các chợ dân sinh và cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống cũng được tăng cường, góp phần bảo đảm môi trường sống an toàn cho người dân.

Tinh thần xử lý nghiêm đi đôi với tuyên truyền đã mang lại hiệu quả tích cực. Trong 6 tháng đầu năm 2026, lực lượng chức năng đã xử lý 93 trường hợp vi phạm về trật tự đô thị và vệ sinh môi trường, với tổng số tiền xử phạt hơn 112 triệu đồng; tập trung vào các hành vi kinh doanh trên vỉa hè, đỗ xe sai quy định, sử dụng xe đẩy gây cản trở giao thông và các vi phạm khác.

Duy trì kết quả bằng giải pháp lâu dài

Thời gian tới, Ban Chỉ đạo 197 xã Tây Phương tiếp tục duy trì các tổ công tác giải quyết điểm nghẽn tại cơ sở; tăng cường chống tái lấn chiếm, nghiên cứu bố trí các điểm kinh doanh phù hợp, từng bước xóa bỏ chợ cóc, chợ tạm, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, xử lý vi phạm về quảng cáo, biển hiệu và vệ sinh môi trường. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị cùng sự đồng thuận của người dân, mục tiêu xây dựng Tây Phương trở thành địa bàn văn minh, an toàn và phát triển bền vững đang từng bước được hiện thực hóa.