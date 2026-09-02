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Giữ an ninh, an toàn khu vực Lăng Bác trong những ngày lễ

Văn Sơn

ANTD.VN - Những ngày này, các tuyến phố xung quanh khu vực quảng trường Ba Đình trở nên đông vui và tấp nập hơn. Người dân từ khắp mọi miền tổ quốc về đây để vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, khiến áp lực giao thông tăng cao. Xác định công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông là nhiệm vụ trọng tâm, Công an phường Ba Đình, Hà Nội, đã chủ động xây dựng các phương án, huy động 100% quân số tham gia ứng trực xuyên suốt kỳ nghỉ lễ.

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