Nghỉ lễ Quốc khánh 2/9: CSGT xử lý hơn 97.000 trường hợp vi phạm

ANTD.VN - Trong 5 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 (từ 29/8 đến 2/9/2026), tình hình trật tự, an toàn giao thông trên toàn quốc cơ bản được bảo đảm. Tai nạn giao thông (TNGT) ghi nhận mức giảm sâu cả 3 tiêu chí, trong khi đường sắt và đường thủy không xảy ra tai nạn.

Theo Cục Cảnh sát giao thông (CSGT), toàn quốc xảy ra 192 vụ TNGT, làm chết 93 người và bị thương 134 người. So với cùng kỳ năm 2025, số vụ TNGT giảm 26,15%, số người chết giảm 36,73% và số người bị thương giảm 16,25%. Riêng trong ngày cao điểm 2/9, TNGT giảm mạnh 53,97% số vụ và 63,89% số người chết.

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Lực lượng CSGT toàn quốc đã huy động tối đa lực lượng tuần tra, kiểm soát và điều tiết tại các nút giao trọng điểm. Qua đó, cơ quan chức năng đã phát hiện, xử lý 97.621 trường hợp vi phạm. Các lỗi vi phạm phổ biến gồm: 17.074 trường hợp chạy quá tốc độ, 11.621 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, cùng nhiều trường hợp chở quá tải, quá số người quy định hoặc sử dụng thiết bị điện tử khi điều khiển phương tiện.

Cục CSGT khuyến cáo người dân tiếp tục tuân thủ nghiêm Luật Giao thông đường bộ: "Đã uống rượu, bia - không lái xe", giữ khoảng cách an toàn và chấp hành đúng tốc độ để bảo vệ an toàn cho bản thân và cộng đồng.