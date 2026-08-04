Tháo gỡ “điểm nghẽn”, kiến tạo diện mạo đô thị văn minh

ANTD.VN -Từ đầu năm 2026, phường Kim Liên, Hà Nội đã triển khai nhiều giải pháp quyết liệt nhằm tháo gỡ 5 "điểm nghẽn" trong quản lý đô thị. Không chỉ tạo chuyển biến rõ nét về cảnh quan, trật tự, những kết quả đạt được còn góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, hướng tới xây dựng một đô thị văn minh, hiện đại và bền vững.

Tháo gỡ "nút thắt" giao thông, trả lại không gian công cộng

Là địa bàn nội đô với mật độ dân cư cao, tập trung nhiều bệnh viện, trường học, khu tập thể và chung cư cũ, Kim Liên từ lâu chịu áp lực rất lớn về giao thông và hạ tầng đô thị. Trong khi lượng phương tiện ngày càng gia tăng thì quỹ đất dành cho giao thông và bãi đỗ xe vẫn còn hạn chế, khiến nhiều tuyến phố thường xuyên rơi vào tình trạng quá tải.

Chủ tịch UBND phường Kim Liên - Lê Thị Kim Huệ trực tiếp tham gia công tác chỉ đạo chỉnh trang diện mạo đô thị trên địa bàn phường

Xác định giao thông là một trong những "điểm nghẽn" cần ưu tiên xử lý, UBND phường đã phối hợp các lực lượng điều chỉnh tổ chức giao thông, phân luồng hợp lý, lắp đặt hệ thống biển báo tại các tuyến Phương Mai, Tôn Thất Tùng cùng nhiều ngõ, lối mở. Nhờ đó, hai điểm ùn tắc kéo dài nhiều năm đã cơ bản được giải quyết, chỉ còn xảy ra ùn cục bộ trong một số khung giờ cao điểm.

Song song với đó, phường nghiên cứu khai thác quỹ đất tại phố Hoàng Tích Trí và đề xuất sử dụng tạm thời một số khu đất thuộc các dự án chậm triển khai làm bãi đỗ xe, góp phần từng bước giải bài toán giao thông tĩnh vốn đang là áp lực lớn đối với khu vực nội đô.

Không chỉ giải quyết ùn tắc, công tác lập lại trật tự đô thị cũng được triển khai quyết liệt. Từ đầu năm đến ngày 22-7-2026, lực lượng chức năng đã xử lý 1.088 trường hợp vi phạm, xử phạt hơn 1,1 tỷ đồng; tháo dỡ hàng trăm mái che, bục bệ, ki-ốt, biển quảng cáo và thu dọn hàng trăm mét khối vật dụng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè.

Đáng chú ý, nhiều sân chơi trong các khu tập thể như Phương Mai, Kim Liên, Trung Tự đã được giải tỏa tình trạng để xe, kinh doanh, tập kết đồ đạc trái phép, trả lại không gian sinh hoạt chung cho cộng đồng. Những khoảng sân từng bị "xẻ nhỏ" nay đã trở thành nơi trẻ em vui chơi, người dân gặp gỡ, góp phần giữ gìn nét đẹp văn hóa khu dân cư.

Xóa điểm đen môi trường, chủ động ứng phó ngập úng

Mỗi ngày, địa bàn Kim Liên phát sinh khoảng 110 tấn rác thải sinh hoạt, chưa kể lượng chất thải y tế từ các cơ sở khám chữa bệnh. Áp lực thu gom, vận chuyển luôn rất lớn, nhất là tại những khu dân cư có nhiều ngõ nhỏ.

Xử lý hàng loạt các vi phạm liên quan đến trật tự đô thị

Để giải quyết bài toán này, phường đã rà soát, sắp xếp lại toàn bộ 9 điểm tập kết rác không còn phù hợp, đồng thời xóa hoàn toàn 9/9 "điểm đen" về rác thải. Quan trọng hơn, việc xử lý không dừng ở giải pháp trước mắt mà gắn với điều chỉnh phương án thu gom, phân công trách nhiệm cụ thể cho đơn vị dịch vụ và tổ dân phố nhằm ngăn ngừa tái diễn, hướng tới mục tiêu không để rác tồn đọng quá 24 giờ.

Đối với nguy cơ ngập úng khi mưa lớn, phường chủ động nạo vét hơn 342m³ bùn cống, làm sạch hàng trăm ga thu nước, xây dựng phương án ứng trực tại các điểm có nguy cơ úng cục bộ như ngã ba Đào Duy Anh - Phạm Ngọc Thạch và đầu ngõ 119 Hồ Đắc Di. Đồng thời, tiếp tục kiến nghị đẩy nhanh Dự án thoát nước sông Lừ giai đoạn 2 nhằm nâng cao năng lực tiêu thoát nước cho toàn khu vực.

Hướng tới quản lý đô thị bằng công nghệ và dữ liệu

Bên cạnh giao thông, môi trường, công tác bảo đảm an toàn thực phẩm cũng được Kim Liên đặc biệt quan tâm. Lực lượng chức năng đã kiểm tra 325 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống, bếp ăn trường học và thức ăn đường phố; xử phạt 83 cơ sở vi phạm với tổng số tiền 363 triệu đồng. Việc kiểm tra được thực hiện song song với truy xuất nguồn gốc, kiểm soát điều kiện chế biến, bảo quản thực phẩm và chấn chỉnh hoạt động kinh doanh tự phát quanh bệnh viện, trường học.

Bóc gỡ các quảng cáo sai quy định

Từ những kết quả đạt được, phường Kim Liên đang từng bước chuyển từ phương thức quản lý theo sự vụ sang quản lý chủ động bằng dữ liệu. Hệ thống camera giám sát, ứng dụng phản ánh hiện trường iHanoi cùng các "bản đồ điểm nóng" theo từng lĩnh vực đang trở thành công cụ hỗ trợ đắc lực giúp phát hiện sớm vi phạm, xử lý kịp thời và hạn chế tái diễn.

Những con số về xử lý vi phạm, xóa điểm đen hay chỉnh trang đô thị là minh chứng cho sự quyết tâm của chính quyền địa phương. Nhưng hơn cả, hiệu quả của việc tháo gỡ các "điểm nghẽn" được thể hiện bằng những đổi thay hữu hình trong đời sống người dân: đường phố thông thoáng hơn, sân chơi trở lại với trẻ em, môi trường sạch đẹp hơn và chất lượng dịch vụ ngày càng được nâng cao. Đó cũng là nền tảng để Kim Liên tiếp tục xây dựng một đô thị văn minh, hiện đại, lấy người dân làm trung tâm của mọi giải pháp phát triển.