Chủ động tháo gỡ những “điểm nghẽn” về trật tự đô thị

ANTD.VN - Với phương châm chủ động nắm tình hình, xử lý từ sớm, từ cơ sở, Công an xã Phúc Thịnh, Hà Nội đã triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm ANTT, trật tự đô thị, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm, góp phần xây dựng địa bàn ổn định, văn minh, an toàn.

Tổ công tác Công an xã Phúc Thịnh tuyên truyền, nhắc nhở người dân không lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường

Giữ vững ANTT, lập lại trật tự đô thị

Trong thời gian qua, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã Phúc Thịnh được bảo đảm, không xảy ra vấn đề phức tạp. Kết quả này có sự đóng góp tích cực của lực lượng Công an xã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền các biện pháp phòng ngừa, đặc biệt trong công tác lập tổ công tác tuần tra, kiểm soát, tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành các quy định về trật tự công cộng, trật tự đô thị và an toàn giao thông.

Xác định trật tự đô thị là một trong những nhiệm vụ thường xuyên, Công an xã Phúc Thịnh đã duy trì kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm, đồng thời chú trọng tuyên truyền, vận động để tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Trong thời gian qua từ tuyên truyền kết hợp xử lý, đơn vị đã thu giữ 102 biển quảng cáo, giải tỏa 41 mái che, mái vẩy; xử lý 23 bục, bệ, cầu dẫn và 9 điểm rác; tổ chức kẻ vẽ tại 4 tuyến phố, đồng thời ký cam kết với 297 hộ cá nhân kinh doanh, buôn bán.

Những con số trên cho thấy cách làm kiên trì, quyết liệt nhưng chú trọng phòng ngừa của lực lượng Công an xã. Thay vì chỉ tập trung xử phạt, việc ký cam kết với các hộ kinh doanh được triển khai nhằm nâng cao ý thức tự giác, hạn chế tình trạng tái lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, góp phần từng bước tạo chuyển biến về diện mạo đô thị.

Công tác tuyên truyền, tuần tra, kiểm soát thường xuyên, liên tục đã tạo chuyển biến diện mạo đô thị địa bàn

Cùng với tuyên truyền, lực lượng Cảnh sát trật tự tổ chức hàng trăm lượt tuần tra, kiểm soát. Qua đó phát hiện, xử lý 161 trường hợp vi phạm, trong đó có 24 trường hợp lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, hành lang an toàn giao thông và 136 trường hợp vi phạm khác. Tổng số tiền phạt được thống kê là 131,825 triệu đồng.

Bước sang tháng 7 và đầu tháng 8-2026, công tác này tiếp tục được duy trì. Công an xã đã ký cam kết với 68 hộ, xử lý 36 trường hợp bán hàng hóa nhỏ lẻ trên lòng đường với tổng số tiền phạt 16,25 triệu đồng; xử lý một trường hợp sử dụng trái phép vỉa hè để kinh doanh, phạt 5 triệu đồng và một trường hợp đỗ xe ngược chiều lưu thông, phạt 700.000 đồng.

Không để “điểm nghẽn” giao thông, môi trường kéo dài

Một trong những yêu cầu đặt ra trong công tác quản lý địa bàn là phải kịp thời nhận diện và tháo gỡ những vấn đề tưởng như nhỏ nhưng nếu để kéo dài sẽ tác động trực tiếp đến đời sống người dân. Từ việc hàng quán bày bán dưới lòng đường, sử dụng trái phép vỉa hè, dừng đỗ xe không đúng quy định đến xả rác nơi công cộng đều được lực lượng Công an xã Phúc Thịnh đưa vào diện kiểm tra, xử lý.

Trong thời gian qua, đơn vị đã xử lý 125 trường hợp bán hàng nhỏ lẻ trên lòng đường, vỉa hè với tổng số tiền phạt 28,125 triệu đồng; 24 trường hợp sử dụng trái phép lòng đường, vỉa hè để kinh doanh, phạt 60 triệu đồng.

Tổ công tác luôn phối hợp tuyên truyền, nhắc nhở người dân chấp hành quy định về TTĐT, TTATGT

Đáng chú ý, công tác bảo đảm trật tự không chỉ dừng ở lĩnh vực giao thông, đô thị mà còn được mở rộng sang vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm. Công an xã đã xử lý 3 trường hợp vi phạm quy định trong lĩnh vực môi trường, với hành vi không sử dụng găng tay khi tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm chín, thức ăn ngay; mỗi trường hợp bị xử phạt 1,5 triệu đồng. Đồng thời, 3 trường hợp bỏ rác thải không đúng nơi quy định tại nơi công cộng cũng bị xử lý, với mức phạt 1,5 triệu đồng/trường hợp.

Việc kiểm tra, xử lý các vi phạm liên quan đến thực phẩm có ý nghĩa thiết thực, bởi đây là lĩnh vực tác động trực tiếp đến sức khỏe người dân. Qua đó, lực lượng Công an xã góp phần nâng cao ý thức của các hộ kinh doanh, nhất là trong khâu tiếp xúc, chế biến, phục vụ thực phẩm chín, thức ăn ngay.

Cùng với đó, Công an xã Phúc Thịnh còn phát hiện, xử lý 2 trường hợp kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ, tổng số tiền phạt 4 triệu đồng; xử lý 3 trường hợp không làm thủ tục thu hồi biển số, chứng nhận đăng ký xe với số tiền phạt 30 triệu đồng.

Đơn vị cũng tiếp nhận, xử lý 3 kiến nghị trên hệ thống iHanoi, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả tương tác, tiếp nhận phản ánh của người dân trong công tác quản lý địa bàn.

Thực tế công tác tại Phúc Thịnh cho thấy, để giữ vững ANTT và xây dựng nếp sống văn minh, việc xử lý vi phạm phải được thực hiện thường xuyên, liên tục, đúng quy định, đồng thời gắn với tuyên truyền, vận động. Từ những tuyến đường thông thoáng hơn, những điểm kinh doanh được sắp xếp nền nếp hơn đến ý thức chấp hành quy định về vệ sinh, an toàn thực phẩm của người dân, đó chính là những chuyển biến cụ thể từ công tác quản lý địa bàn.

Với tinh thần chủ động, sát cơ sở, Công an xã Phúc Thịnh đang từng bước xử lý những vấn đề phát sinh ngay từ ban đầu, không để các vi phạm nhỏ tích tụ thành điểm nóng phức tạp. Qua đó, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm giao thông thông suốt, môi trường sạch đẹp và cuộc sống bình yên cho nhân dân trên địa bàn.