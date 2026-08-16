Những đổi thay tích cực hàng ngày về trật tự, văn minh đô thị ở địa bàn cửa ngõ Thủ đô

ANTD.VN -“Nhiều tháng nay, mỗi ngày chúng tôi cảm nhận rõ rệt những đổi thay tích cực hàng ngày về trật tự, văn minh đô thị trên địa bàn. Và ấn tượng hơn cả là những giải pháp và sự trách nhiệm, tận tụy của các chiến sỹ Công an cùng lực lượng chức năng”, anh Bạch Văn Toàn- công dân tổ dân phố Kiên Quyết, phường Dương Nội (Hà Nội) chia sẻ.

Nhiệm vụ then chốt

Lãnh đạo phường Dương Nội cho biết, trogn công tác tập trung nhận diện – tháo gỡ 5 điểm nghẽn, thì 2 điểm nghẽn về ùn tắc giao thông và trật tự đô thị được lãnh đạo phương xác định rõ yêu cầu đối với các ban, ngành và 21 tổ dân phố; đây là nhiệm vụ then chốt để nâng cao chất lượng sống cho người dân, đưa diện mạo Dương Nội trở nên xanh - sạch - đẹp - văn minh hơn.

Ký cam kết chung tay giữ gìn trật tự, văn nminh đô thị trên địa bàn phường Dương Nội

Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của CATP Hà Nội, Đảng ủy và UBND phường, Công an phường Dương Nội đã chủ động tham mưu ban hành các kế hoạch xử lý những “điểm nghẽn” về trật tự đô thị nhằm tạo chuyển biến tích cực trong công tác quản lý, xây dựng phường bảo đảm trật tự, kỷ cương và văn minh đô thị.

Cùng với việc tăng cường quản lý địa bàn, công tác tuyên truyền được đổi mới theo hướng hiện đại, phát huy hiệu quả các nền tảng số và mạng xã hội trong phổ biến pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành của người dân. Lực lượng Công an phường đã xây dựng hàng chục video ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), trong đó nhiều sản phẩm thu hút hàng triệu lượt xem, góp phần lan tỏa mạnh mẽ thông điệp về giữ gìn trật tự công cộng, trật tự đô thị và an toàn giao thông.

Song song với đó, các lực lượng chức năng đã tổ chức hơn 1.800 lượt tuyên truyền lưu động, vận động trên 1.000 cơ sở kinh doanh ký cam kết không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của các tổ chức, cá nhân.

Công an phường Dương Nội trực tiếp và cùng cán bộ cơ sở tuyên truyền, nhắc nhở người dân giữ gìn trật tự đô thị

Trong lĩnh vực bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phường đã lắp đặt nhiều điểm camera giám sát tại các nút giao thông trọng điểm, duy trì thường xuyên hoạt động tuần tra, kiểm soát và xử lý hàng chục trường hợp vi phạm.

“Công an phường triển khai kế hoạch đảm bảo trật tự đô thị, trật tự công cộng theo phương châm "không có điểm dừng, không có điểm nghẽn", xử lý nghiêm các hành vi vi phạm với tinh thần quyết liệt, không có ngoại lệ”, Trung tá Nguyễn Tiến Năng - Phó trưởng Công an phường Dương Nội nêu rõ, và cho biết, từ công tác điều tra cơ bản, nhận diện để giải quyết căn bản những vi phạm, Công an phường đã đề ra lộ trình 3 giai đoạn: Điều tra cơ bản, tuyên truyền và ký cam kết - Tổng kiểm tra, xử lý, giải tỏa vi phạm - Duy trì, chống tái lấn chiếm thường xuyên.

Đặc biệt, Công an phường tiên phong áp dụng hình thức “phạt nguội” qua hình ảnh phản ánh của nhân dân, đảm bảo tính công khai, minh bạch.; cũng như xem xét trách nhiệm của cán bộ, chiến sỹ nếu để xảy ra vi phạm trật tự - đô thị kéo dài mà không được xử lý.

Xóa “chợ cóc” – điểm nhấn của tinh thần quyết liệt

Có thể thấy, sự quyết tâm cuart lực lượng chức năng phường Dương Nội thể hiện rõ qua việc xóa hoạt động của các “chợ cóc”. Thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, thời gian qua, Công an phường đã tham mưu UBND phường tập trung xử lý, quyết liệt giải tỏa các “chợ cóc”, điểm kinh doanh tự phát trên địa bàn.

Phân luồng chống ùn tắc địa bàn

Ghi nhận đến nay, 3/3 “chợ cóc”, điểm kinh doanh tự phát tại vỉa hè đường Lê Trọng Tấn (khu vực giáp chợ La Cả), vỉa hè đường Phố Ỷ La và chợ Giếng Đồng trên đường La Nội đã được giải tỏa.

Đáng chú ý, công tác xử lý được phường xác định không chỉ dừng ở việc giải tỏa mà phải kiên quyết ngăn chặn tái phát, giữ vững kết quả. “Từ ngày 30-7 đến nay, trên địa bàn phường không phát sinh "chợ cóc", điểm kinh doanh tự phát mới. UBND phường tiếp tục huy động lực lượng cảnh sát trật tự, cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện ô tô, mô tô tổ chức chốt giữ, tuần tra, kiểm soát tại các khu vực đã giải tỏa”, lãnh đạo phường Dương Nội thông tin và cho biết, sau khi giải toả, phường đã đặt 3 biển cấm tại khu vực vỉa hè chợ La Cả, bố trí 6 rào chắn tại khu vực chợ Giếng Đồng nhằm hạn chế việc tái lấn chiếm lòng đường, vỉa hè. Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường phối hợp các tổ dân phố tuyên truyền, hướng dẫn các hộ kinh doanh có nhu cầu chuyển vào kinh doanh tại các chợ chính quy.

Hằng ngày, các lực lượng chức năng kiểm tra, kịp thời xử lý các trường hợp vi phạm; Công an phường duy trì tuần tra lưu động, kết hợp tuyên truyền, xử lý về trật tự đô thị, trật tự công cộng và vệ sinh môi trường.

Mỗi sự chuyển biến về trật tự - văn minh đô thị, ngoài nỗ lực của lực lượng chức năng, thì điều không thể thiếu chính là nhận thức của người dân. Khi và chỉ khi người dân thấy được trách nhiệm của mình trong việc chung tay giữ gìn văn minh đô thị, thì “bài toán” khó mới được giải ngay từ gốc…