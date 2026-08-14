Chung tay xây dựng “Cổng trường học an toàn giao thông”

Điểm đáng chú ý của Quy chế là việc huy động lực lượng Cựu chiến binh cùng Công an phường tham gia trực tiếp tại các khu vực trường học, nhất là vào những khung giờ cao điểm đưa, đón học sinh.

Sau sắp xếp, trên địa bàn phường Bồ Đề có 16 trường công lập, gồm 2 trường THPT, 4 trường mầm non, 5 trường tiểu học, 4 trường THCS và 1 trường liên cấp. Đây là những địa bàn thường xuyên tập trung đông học sinh, phụ huynh và phương tiện vào đầu giờ sáng và cuối buổi học, tiềm ẩn nguy cơ ùn tắc, mất trật tự giao thông nếu không được tổ chức, điều tiết kịp thời.

Thực tế đó đặt ra yêu cầu phải có lực lượng thường xuyên bám địa bàn, chủ động hướng dẫn, phân luồng ngay từ khu vực cổng trường, đồng thời tuyên truyền, nhắc nhở phụ huynh và người dân chấp hành các quy định về giao thông, trật tự đô thị.

Trung tá Nguyễn Đức Văn, Phó trưởng Công an phường Bồ Đề phát biểu tại lễ ký kết

Phát biểu tại lễ ký kết, Trung tá Nguyễn Đức Văn, Phó trưởng Công an phường Bồ Đề, nhấn mạnh việc xây dựng và triển khai Quy chế phối hợp nhằm tạo cơ chế phối hợp cụ thể, thống nhất giữa Công an phường và Hội Cựu chiến binh, qua đó huy động thêm lực lượng tại cơ sở cùng tham gia bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn giao thông khu vực trường học.

Theo Trung tá Nguyễn Đức Văn, mục tiêu quan trọng là tổ chức lực lượng hợp lý, đúng thời điểm, đúng vị trí, nhất là vào các khung giờ cao điểm, chủ động hướng dẫn, phân luồng giao thông, không để xảy ra ùn tắc kéo dài tại khu vực cổng trường. Cùng với đó, công tác tuyên truyền, vận động phải được đặt lên hàng đầu, giúp học sinh, phụ huynh và người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, từng bước hình thành nếp văn hóa giao thông văn minh, an toàn.

Phát biểu tại lễ ký kết, Trung tá Nguyễn Đức Văn, Phó trưởng Công an phường Bồ Đề, cho biết Quy chế phối hợp được xây dựng nhằm thiết lập cơ chế phối hợp thống nhất, đồng bộ giữa Công an phường và Hội Cựu chiến binh trong bảo đảm ANTT, TTATGT, TTĐT, TTCC tại các trường học.

Theo Trung tá Nguyễn Đức Văn, yêu cầu đặt ra là sự phối hợp phải thực chất, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm; được triển khai thường xuyên, liên tục, tập trung vào những khung giờ, địa điểm có nguy cơ phát sinh ùn tắc và mất trật tự. Trong đó, lực lượng Công an phường giữ vai trò chủ trì, hướng dẫn nghiệp vụ, xây dựng lịch phân công; Hội Cựu chiến binh là lực lượng phối hợp trực tiếp tại cơ sở.

“Cổng trường phải an toàn, giao thông phải thông suốt và việc đưa, đón học sinh phải đi vào nền nếp. Muốn làm được điều đó, ngoài lực lượng Công an cần huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và nhân dân, trong đó Hội Cựu chiến binh có vai trò rất quan trọng”, Trung tá Nguyễn Đức Văn nhấn mạnh.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Theo Quy chế, các hội viên Cựu chiến binh sẽ phối hợp với Công an phường hướng dẫn học sinh ra, vào trường an toàn; hướng dẫn phụ huynh dừng, đỗ phương tiện đúng quy định, không quay đầu xe tại khu vực cổng trường gây cản trở giao thông; tham gia phân luồng, điều tiết giao thông theo yêu cầu của lực lượng Công an.

Không chỉ dừng ở việc phân luồng, lực lượng phối hợp còn tham gia tuyên truyền, vận động phụ huynh không giao phương tiện cơ giới cho học sinh chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe theo quy định; hướng dẫn người tham gia giao thông chấp hành quy tắc an toàn; tuyên truyền các hộ kinh doanh quanh trường không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để buôn bán.

Các nội dung tuyên truyền sẽ được triển khai trực tiếp tại trường học, lồng ghép trong các buổi chào cờ, hoạt động ngoại khóa, họp phụ huynh; đồng thời được đăng tải trên các nhóm Zalo, mạng xã hội của phường, nhà trường và các đoàn thể.

Đáng chú ý, Quy chế phối hợp cũng đặt yêu cầu ứng dụng công nghệ để nâng cao hiệu quả quản lý. Công an phường sẽ rà soát, khai thác hệ thống camera tại khu vực trường học và các tuyến phố; đề xuất bổ sung camera tại những vị trí cần thiết.

Việc phối hợp được thực hiện theo lịch phân công hàng tháng giữa Công an phường và Hội Cựu chiến binh. Sau mỗi ca trực, lực lượng làm nhiệm vụ báo cáo tình hình, kết quả thực hiện; định kỳ hàng quý tổ chức sơ kết, cuối năm tổng kết, đánh giá hiệu quả và kịp thời điều chỉnh những nội dung chưa phù hợp.

Từ một lực lượng giàu kinh nghiệm, có uy tín trong cộng đồng dân cư, các hội viên Cựu chiến binh sẽ trở thành những “cánh tay nối dài” cùng Công an phường giữ gìn trật tự tại cổng trường. Không chỉ nhắc nhở, hướng dẫn người dân, sự có mặt thường xuyên của lực lượng này còn góp phần tạo chuyển biến về ý thức, hình thành thói quen chấp hành pháp luật trong phụ huynh và học sinh.

Việc ký kết Quy chế phối hợp giữa Công an phường Bồ Đề và Hội Cựu chiến binh vì thế không chỉ là sự phân công thêm lực lượng, mà hướng tới một mục tiêu cụ thể hơn: mỗi cổng trường là một điểm an toàn, mỗi giờ đưa đón học sinh là một giờ giao thông thông suốt, văn minh; qua đó góp phần xây dựng môi trường giáo dục an toàn và địa bàn phường Bồ Đề ngày càng trật tự, kỷ cương.