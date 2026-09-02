Trực xuyên lễ, bám địa bàn, giữ bình yên cho nhân dân

ANTD.VN - Trong những ngày cả nước tưng bừng kỷ niệm Quốc khánh 2-9, khi từng tuyến phố Hà Nội rộn ràng dòng người đổ về các điểm vui chơi, tham quan, cán bộ, chiến sĩ Công an phường Ba Đình (Hà Nội) vẫn căng mình thực hiện nhiệm vụ. Không có ngày nghỉ lễ, không có những phút giây thảnh thơi bên gia đình, với họ, bám địa bàn, giữ vững an ninh, trật tự chính là nhiệm vụ xuyên suốt.

Ngay từ những ngày trước và trong dịp Quốc khánh, Công an phường Ba Đình đã chủ động triển khai các phương án bảo đảm an ninh, trật tự, tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát tại các tuyến phố, khu vực trọng điểm, nhất là địa bàn tập trung đông người, phương tiện và du khách.

Cán bộ Công an phường Ba Đình điều tiết giao thông các tuyến phố trọng điểm trên địa bàn

Từng tổ công tác liên tục tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, xử lý những vấn đề phát sinh; chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, không để hình thành điểm nóng, phức tạp về an ninh, trật tự.

Cùng với công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, lực lượng Công an phường Ba Đình còn tập trung bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị. Tại những tuyến đường có mật độ phương tiện cao, cán bộ, chiến sĩ thực hiện phân luồng, hướng dẫn giao thông, xử lý các trường hợp dừng, đỗ phương tiện không đúng quy định, gây cản trở giao thông; đồng thời hướng dẫn người dân, du khách di chuyển an toàn, thuận tiện.

Công an phường Ba Đình tăng cường xử lý vi phạm trong những ngày nghỉ lễ 2-9

Đặc biệt, tại khu vực xung quanh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhiệm vụ được triển khai với yêu cầu cao. Trong điều kiện thời tiết nắng nóng, lượng người đổ về đông, cán bộ, chiến sĩ Công an phường Ba Đình vẫn kiên trì bám vị trí, duy trì các ca trực, tuần tra và xử lý tình huống, góp phần bảo đảm an toàn cho nhân dân và du khách trong ngày hội lớn của đất nước.

Phía sau những con đường thông thoáng, những dòng người được hướng dẫn an toàn và không gian bình yên của Thủ đô là những ca trực kéo dài, những bước chân tuần tra và sự chủ động, trách nhiệm của lực lượng Công an.

Với Công an phường Ba Đình, trực xuyên lễ không đơn thuần là hoàn thành một nhiệm vụ công tác. Đó còn là sự lựa chọn đặt trách nhiệm với địa bàn, sự bình yên của nhân dân lên trên những khoảng thời gian nghỉ ngơi của cá nhân.

Cán bộ Công an phường Ba Đình hỗ trợ người dân lưu thông an toàn

Mỗi cán bộ, chiến sĩ đều xác định rõ: địa bàn bình yên thì nhân dân mới có thể vui lễ trọn vẹn. Vì vậy, ở bất cứ thời điểm nào, khi người dân cần, lực lượng Công an có mặt; khi địa bàn có nguy cơ phát sinh phức tạp, lực lượng Công an chủ động nắm tình hình, xử lý từ sớm, từ xa.

“Công an phường Ba Đình – trực xuyên lễ, bám địa bàn, giữ vững ANTT – vì bình yên của nhân dân” không chỉ là khẩu hiệu. Đó là hình ảnh những người chiến sĩ Công an âm thầm đứng phía sau sự bình yên của những ngày hội lớn, để mỗi người dân có thể yên tâm tận hưởng không khí Quốc khánh, để những tuyến phố trung tâm Thủ đô luôn an toàn, thông suốt.

Công an phường Ba Đình trực xuyên lễ, bám địa bàn, giữ bình yên cho nhân dân

Khi những dòng người trở về nhà sau một ngày tham quan, khi phố phường dần trở lại nhịp sống thường nhật, những cán bộ, chiến sĩ Công an phường Ba Đình vẫn tiếp tục với nhiệm vụ của mình. Bởi với họ, giữ bình yên cho nhân dân không có ngày nghỉ.