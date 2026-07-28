Giám đốc CATP Hà Nội: Phản ứng nhanh với mạng xã hội trước những thông tin về trật tự đô thị

ANTD.VN - Khép lại Hội nghị sơ kết 6 tháng về giải quyết 2 điểm nghẽn trật tự đô thị và ùn tắc giao thông chiều 28/7, Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội nhấn mạnh trách nhiệm quản lý nhà nước về trật tự đô thị của chính quyền cơ sở và yêu cầu lực lượng Công an phản ứng cực nhanh, minh bạch trước các thông tin từ mạng xã hội.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc CATP Hà Nội phát biểu tại hội nghị

Trong nội dung kết luận và giao nhiệm vụ cho các đơn vị, đồng chí Giám đốc CATP nhấn mạnh 2 vấn đề nóng hiện nay: Ranh giới trách nhiệm ở cơ sở và áp lực từ truyền thông số.

Có thể thấy rõ trong 6 tháng qua, nhiều tuyến phố trung tâm đã chuyển biến rõ nét về trật tự, văn minh đô thị, và sự chuyển biến ấy mang đậm dấu ấn của lực lượng Công an từ Thành phố xuống cấp xã. Tuy nhiên, đồng chí Giám đốc CATP chỉ rõ, ở một số địa bàn, lãnh đạo cơ sở đang có dấu hiệu "lùi" lại phía sau, đẩy trách nhiệm giữ gìn trật tự đô thị cho lực lượng Công an.

"Phải chấm dứt tư tưởng giao khoán nhiệm vụ bảo đảm trật tự đô thị cho lực lượng Công an", đồng chí Giám đốc CATP khẳng định. "Trật tự đô thị thuộc trách nhiệm quản lý Nhà nước của chính quyền cơ sở. Công an là lực lượng nòng cốt trong bảo đảm an ninh, trật tự và phối hợp xử lý vi phạm, nhưng không thể thay chính quyền thực hiện toàn bộ nhiệm vụ quản lý vỉa hè, lòng đường và hạ tầng đô thị".

Thông điệp này quy trách nhiệm trực tiếp đối với người đứng đầu Đảng ủy, UBND 126 xã, phường trên địa bàn thành phố. Việc quy hoạch bãi đỗ xe, sắp xếp chợ dân sinh, cấp phép sử dụng tạm vỉa hè... là bài toán quản lý hành chính. Nếu chính quyền cơ sở không giải quyết được căn nguyên về không gian mưu sinh và bến đỗ cho người dân. Sự phân vai rạch ròi này buộc lãnh đạo các xã, phường phải bước xuống đường, chịu trách nhiệm chính đối với từng mét vuông vỉa hè của địa phương mình.

Chỉ đạo thứ hai được người đứng đầu Công an Thành phố đưa ra, là ứng xử với dư luận trên không gian mạng.

Sự phát triển của mạng xã hội biến mỗi người dân thành một người giám sát. Rất nhiều vi phạm lấn chiếm, dừng đỗ xe trái phép được xử lý nhanh chóng nhờ hình ảnh người dân cung cấp.

Ghi nhận kênh thông tin đắc lực này, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng yêu cầu Công an cấp xã phải tổ chức trực ban nghiêm túc, nhanh chóng tiếp nhận, xác minh và xử lý ngay lập tức các phản ánh của báo chí, mạng xã hội và người dân về trật tự đô thị. Cơ chế giám sát này sẽ khiến các vi phạm không có cơ hội tồn tại.

Tuy nhiên, mặt trái của mạng xã hội là thông tin chưa được kiểm chứng, đôi khi bị cắt ghép, phản ánh sai lệch bản chất sự việc, tạo áp lực dư luận lên lực lượng hành pháp.

Giám đốc CATP chỉ đạo rõ ràng: "Nếu phát hiện thông tin chưa chính xác, các đơn vị phải kịp thời phản hồi, cung cấp thông tin đúng thẩm quyền. Tuyệt đối không để những thông tin sai lệch làm ảnh hưởng đến tâm lý, tư tưởng của lực lượng đang làm nhiệm vụ".

Hội nghị khép lại với cách làm mới trên mặt trận quản lý đô thị đã được thiết lập. Sáu tháng cuối năm 2026, kỷ cương trên đường phố Hà Nội sẽ được đo lường bằng trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cơ sở, và sức mạnh từ sự giám sát minh bạch của nhân dân...