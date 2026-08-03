Những bước chuyển về trật tự, văn minh đô thị ở địa bàn trung tâm

ANTD.VN - Không chỉ quyết liệt xử lý vi phạm, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội đang từng bước xây dựng trật tự, văn minh đô thị bằng tư duy quản trị hiện đại: lấy người dân làm trung tâm, lấy công nghệ làm công cụ và lấy sự đồng thuận xã hội làm nền tảng.

Những cách làm chủ động, linh hoạt, sáng tạo đã góp phần tạo nên diện mạo đô thị ngày càng khang trang, trật tự, được nhân dân ghi nhận.

Chủ động nhận diện "điểm nghẽn", đổi mới từ tư duy quản lý

Là địa bàn trung tâm của Thủ đô với nhiều tuyến phố đông đúc, trường học, bệnh viện, di tích lịch sử và các công trình trọng điểm, Văn Miếu - Quốc Tử Giám luôn chịu áp lực lớn về trật tự đô thị và giao thông. Thay vì chỉ tập trung xử lý các vi phạm phát sinh, cấp ủy, chính quyền và Công an phường đã lựa chọn cách tiếp cận mới: nhận diện đúng "điểm nghẽn", xây dựng giải pháp tổng thể và tổ chức thực hiện bài bản, xuyên suốt.

Chủ động nhận diện "điểm nghẽn", đổi mới từ tư duy quản lý

Đảng ủy phường đã ban hành nghị quyết chuyên đề về giải quyết các điểm nghẽn; UBND phường thành lập Ban Chỉ đạo cùng các tiểu ban chuyên trách, đồng thời xây dựng nhiều kế hoạch, phương án cụ thể về trật tự đô thị, ùn tắc giao thông, vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm.

Những cách làm chủ động, linh hoạt, sáng tạo đã góp phần tạo nên diện mạo đô thị ngày càng khang trang, trật tự, được nhân dân ghi nhận.

Điểm đáng chú ý là việc quản lý không dừng ở xử lý vi phạm mà chuyển mạnh sang phòng ngừa. Hơn 450 tài liệu tuyên truyền được phát đến từng hộ dân, hộ kinh doanh; các nội dung được đăng tải thường xuyên trên mạng xã hội của địa phương để nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận trong cộng đồng.

Ứng dụng công nghệ, huy động sức dân tạo chuyển biến rõ nét

Một trong những điểm sáng của Văn Miếu - Quốc Tử Giám là mạnh dạn đưa công nghệ vào quản lý đô thị. Tháng 6-2026, Trung tâm camera giám sát chính thức đi vào hoạt động, trở thành "cánh tay nối dài" của lực lượng chức năng trong phát hiện, xử lý vi phạm và điều hành giải quyết các điểm nghẽn. Chỉ một ngày sau khi vận hành, từ phản ánh của người dân kết hợp dữ liệu camera, lực lượng chức năng nhanh chóng xác minh phương tiện làm rơi vãi bê tông trên đường Tôn Đức Thắng, xử lý nghiêm lái xe vi phạm.

Hệ thống camera cũng giúp phát hiện, xử lý nhiều hành vi vi phạm về môi trường, xử lý nhiều trường hợp đổ rác thải trái nơi quy định. Qua hệ thống camera, Công an phường đã phát hiện, xử lý 8 trường hợp vi phạm về môi trường, đổ rác không đúng nơi quy định, phạt số tiền 15 triệu đồng.

Ứng dụng công nghệ, huy động sức dân tạo chuyển biến rõ nét

Song song với ứng dụng công nghệ là những giải pháp linh hoạt, sáng tạo trong tổ chức không gian đô thị. Mô hình "lưỡng dụng" tại Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt đã tận dụng sân trường ngoài giờ học làm nơi trông giữ phương tiện miễn phí phục vụ người dân và du khách tham quan Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Giải pháp này vừa giảm áp lực giao thông tĩnh, vừa hạn chế tình trạng trông giữ xe trái phép trên các tuyến phố lân cận.

Trong công tác bảo đảm giao thông, 4 chốt phân luồng được duy trì tại các nút giao trọng điểm vào giờ cao điểm, giúp không phát sinh điểm ùn tắc mới và xử lý kịp thời các xung đột giao thông.

Xây dựng đô thị văn minh từ những việc làm bền bỉ

Hiệu quả của cách làm chủ động đã được phản ánh bằng những con số biết nói. Trong 7 tháng đầu năm, lực lượng chức năng đã xử lý hơn 2.100 trường hợp vi phạm trật tự đô thị, xử phạt gần 849 triệu đồng; hơn 1.000 trường hợp ký cam kết chấp hành quy định về trật tự đô thị; nhiều trường hợp vi phạm an toàn thực phẩm, quảng cáo trái phép cũng được xử lý nghiêm.

Ra mắt Trung tâm giám sát camera đảm bảo an ninh trật tự, trật tự giao thông, đô thị

Đằng sau những con số ấy là diện mạo đô thị đang từng ngày thay đổi. Tại nhiều tuyến phố từng là "điểm nóng" về lấn chiếm vỉa hè, việc kinh doanh đã dần đi vào nền nếp; quảng cáo rao vặt được bóc gỡ thường xuyên; môi trường đô thị sạch đẹp hơn; ý thức chấp hành của người dân và hộ kinh doanh cũng có nhiều chuyển biến tích cực.

Công an phường Văn Miếu Quốc Tử Giám trao đổi, lắng nghe ý kiến nhân dân

Điều đáng quý hơn cả là quá trình xây dựng văn minh đô thị không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng chức năng mà đã trở thành trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị và cộng đồng dân cư. Từ các tổ dân phố, đoàn thể đến từng người dân đều được huy động tham gia giám sát, phản ánh vi phạm và cùng giữ gìn môi trường sống.

Các trường hợp vi phạm trật tự đô thị đều được xử lý

Từ những giải pháp quyết liệt nhưng linh hoạt, từ tư duy quản lý hiện đại đến sự đồng thuận của người dân, bức tranh trật tự văn minh đô thị trên địa bàn hôm nay đã có nhiều gam màu sáng. Đó cũng là nền tảng để phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám tiếp tục xây dựng một không gian đô thị đáng sống, xứng đáng với vị thế của khu vực trung tâm giàu giá trị lịch sử và văn hóa của Thủ đô.