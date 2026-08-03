Những bước chân không mỏi vì bình yên phố phường

ANTD.VN - Sau hơn một năm mô hình chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động, người dân phường Bồ Đề (TP Hà Nội) dễ dàng cảm nhận những chuyển biến tích cực về diện mạo đô thị. Đằng sau sự đổi thay ấy là những bước chân không mỏi của cán bộ, chiến sĩ Công an phường Bồ Đề - lực lượng ngày ngày bám địa bàn, kiên trì lập lại kỷ cương từ những việc tưởng chừng rất nhỏ.

Khi lực lượng công an không chỉ "đi xử phạt"

6h30 sáng, khi nhiều gia đình ở phường Bồ Đề vừa bắt đầu một ngày mới, những cán bộ Tổ Cảnh sát trật tự Công an phường đã có mặt trên các tuyến đường Nguyễn Văn Cừ, Hồng Tiến, Ngọc Lâm... Giữa dòng phương tiện ngày một đông dần, các anh lặng lẽ nhắc nhở một hộ kinh doanh đưa hàng hóa vào đúng phạm vi cho phép, hướng dẫn một lái xe di chuyển khỏi vị trí dừng đỗ gây cản trở giao thông, rồi tiếp tục tuần tra đến những điểm từng là "điểm nóng" về trật tự đô thị.

Tổ Cảnh sát trật tự Công an phường Bồ Đề luôn đặt ra những giải pháp quyết liệt xử lý “điểm nghẽn”

Công việc ấy lặp đi lặp lại mỗi ngày. Ngày nào các chiến sỹ Cảnh sát trật tự CAP Bồ Đề cũng duy trì 4 ca (sáng, trưa, chiều và tối), bắt đầu từ 6h30 đến 23h đêm. Không ồn ào, không nhiều người biết đến, nhưng chính sự bền bỉ ấy đã góp phần tạo nên những chuyển biến rõ rệt trên địa bàn phường Bồ Đề sau hơn một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Phường Bồ Đề là địa bàn cửa ngõ phía Đông của Thủ đô, nơi hội tụ nhiều tuyến giao thông huyết mạch và hoạt động thương mại sôi động. Sự phát triển nhanh kéo theo áp lực không nhỏ đối với công tác quản lý đô thị. Có thời điểm, những hàng quán bày kín vỉa hè, những chiếc ô tô dừng đỗ tùy tiện hay các "chợ cóc" tự phát khiến nhiều tuyến phố thường xuyên rơi vào tình trạng lộn xộn, mất mỹ quan và tiềm ẩn nguy cơ ùn tắc. Đó là những vấn đề không thể giải quyết bằng vài đợt ra quân cao điểm.

Lực lượng Cảnh sát trật tự Công an phường kiểm tra, duy trì trật tự đô thị trên địa bàn phường

Sau khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp được triển khai, Công an phường Bồ Đề xác định phải thay đổi cách làm. Nếu trước đây chủ yếu xử lý theo từng vụ việc thì nay là quản lý địa bàn một cách tổng thể, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cùng vào cuộc giải quyết từ gốc. Hàng loạt nghị quyết, kế hoạch, phương án được xây dựng; trách nhiệm được giao cụ thể đến từng chỉ huy, từng cán bộ phụ trách từng tuyến phố, từng khu dân cư. Nhưng với những người trực tiếp làm nhiệm vụ, thành công không nằm ở số văn bản được ban hành. "Muốn người dân thay đổi thì trước hết mình phải kiên trì", đó gần như đã trở thành phương châm của mỗi cán bộ Tổ Cảnh sát trật tự, Công an phường Bồ Đề.

Có những hộ kinh doanh sáng dọn vào, chiều lại bày ra. Có những điểm vừa giải tỏa hôm trước thì hôm sau lại tái lấn chiếm. Thay vì chỉ lập biên bản, cán bộ công an lại tiếp tục giải thích, vận động, phân tích để người dân hiểu rằng việc trả lại vỉa hè không phải vì một chiến dịch ngắn hạn, mà để bảo đảm quyền đi lại an toàn cho cộng đồng và xây dựng một môi trường sống văn minh hơn.

Những con số biết nói phía sau sự đổi thay

Sự thay đổi trong nhận thức dần được thể hiện bằng những kết quả cụ thể. Hơn 860 lượt hộ kinh doanh đã ký cam kết chấp hành các quy định về trật tự đô thị. Hệ thống loa truyền thanh của phường duy trì tuyên truyền hằng ngày; nhiều nội dung được phổ biến trực tiếp trong các cuộc họp tổ dân phố và ngay trong quá trình tuần tra, kiểm soát. Công tác tuyên truyền không còn là việc "đọc văn bản", mà trở thành những cuộc đối thoại gần gũi giữa lực lượng Công an với người dân.

Song song với đó là hàng loạt giải pháp chỉnh trang đô thị được triển khai đồng bộ. Mười hai tuyến phố được sơn kẻ lại vạch vỉa hè; 104 trụ điện được bóc xóa quảng cáo, rao vặt trái phép; 170 cọc chống cây xanh mất mỹ quan được tháo dỡ; nhiều tuyến phố được cắt tỉa cây xanh, chỉnh trang đồng bộ. Những khu đất trống cũng được nghiên cứu đưa vào sử dụng làm điểm trông giữ phương tiện, góp phần giảm áp lực lên lòng đường, hè phố.

Phố Nguyễn Văn Cừ gọn sạch nhờ sự tuần tra của Tổ Cảnh sát trật tự, Công an phường

﻿Bồ Đề

Điều đáng chú ý là cùng với sự phát triển của chuyển đổi số trong lực lượng Công an, phương thức quản lý địa bàn cũng thay đổi rõ nét. Hệ thống camera giám sát được khai thác hiệu quả để phát hiện vi phạm về trật tự đô thị và giao thông. Không còn phụ thuộc hoàn toàn vào sự có mặt của lực lượng chức năng, nhiều trường hợp vi phạm được ghi nhận khách quan qua hình ảnh, làm căn cứ xử lý "phạt nguội". Đây không chỉ là giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý mà còn góp phần hình thành ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người dân.

Sáu tháng đầu năm 2026, Công an phường Bồ Đề đã xử lý 1.089 trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông và trật tự đô thị, xử phạt hơn 726 triệu đồng. Riêng xử lý "phạt nguội" đã có 690 trường hợp với số tiền xử phạt trên 480 triệu đồng; đồng thời phối hợp xử lý 41 trường hợp vi phạm trong lĩnh vực trật tự xây dựng. Đằng sau mỗi con số là hàng nghìn giờ tuần tra, kiểm tra, xác minh và bám sát địa bàn của cán bộ, chiến sĩ Công an phường.

Điều đáng quý nhất sau hơn một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp không chỉ là những con số xử lý vi phạm, mà là sự thay đổi trong cách ứng xử của người dân đối với không gian công cộng.

Ngày càng nhiều hộ kinh doanh chủ động thu gọn hàng hóa trước cửa nhà. Nhiều chủ phương tiện tự giác tìm nơi dừng đỗ đúng quy định. Những tuyến phố từng thường xuyên bị lấn chiếm nay đã thông thoáng hơn, sạch đẹp hơn.

Theo Trung tá Nguyễn Đức Văn, Phó trưởng Công an phường Bồ Đề, xây dựng trật tự đô thị là công việc không có điểm kết thúc. Bởi chỉ cần lơ là, những vi phạm nhỏ có thể nhanh chóng tái diễn. Chính vì vậy, thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục duy trì các tổ tuần tra theo từng khung giờ, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, khai thác hiệu quả hệ thống camera, đồng thời tăng cường tuyên truyền để mỗi người dân đều trở thành một "tuyên truyền viên" trong việc giữ gìn trật tự đô thị.

Một đô thị văn minh không chỉ được tạo nên bởi những tòa nhà cao tầng hay những con đường rộng mở. Đó còn là hình ảnh một vỉa hè dành cho người đi bộ, một tuyến phố không còn cảnh lấn chiếm, một người dân tự giác chấp hành pháp luật mà không cần nhắc nhở.

Để có được những điều tưởng như rất bình dị ấy, phía sau vẫn là những bước chân lặng lẽ của cán bộ Tổ Cảnh sát trật tự Công an phường Bồ Đề. Họ không chọn công việc dễ dàng, cũng không tìm kiếm sự ghi nhận. Mỗi ngày, bằng tinh thần trách nhiệm và sự tận tụy, họ đang góp phần giữ gìn nhịp sống bình yên nơi cửa ngõ Thủ đô, để những đổi thay của mô hình chính quyền địa phương hai cấp không chỉ hiện hữu trên các văn bản chỉ đạo, mà được cảm nhận rõ ràng trên từng con phố và trong sự hài lòng của người dân.