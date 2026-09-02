Những hình ảnh đẹp của Công an Hà Nội thực hiện nhiệm vụ trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh

ANTD.VN -Trong suốt kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, khi người dân và du khách hòa mình vào không khí vui mừng thì cán bộ, chiến sĩ Công an Hà Nội vẫn âm thầm có mặt trên từng tuyến phố, khu vực công cộng, điểm vui chơi để bảo đảm ANTT, ATGT. Từ Cảnh sát giao thông, Cảnh sát trật tự đến các lực lượng nghiệp vụ, mỗi cán bộ, chiến sĩ đều nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ, góp phần giữ bình yên cho Thủ đô, để người dân có một kỳ nghỉ lễ an toàn, trọn vẹn.