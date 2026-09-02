Tuần tra xuyên đêm - Giữ vững bình yên địa bàn

ANTD.VN -Khi phố phường lên đèn cũng là lúc những ca tuần tra của cán bộ, chiến sĩ Công an phường Hai Bà Trưng, Hà Nội bắt đầu. Trong những ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, cùng với việc triển khai đồng bộ các phương án bảo đảm an ninh, trật tự, lực lượng Công an phường tăng cường tuần tra xuyên đêm, chủ động phòng ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời các vụ việc phát sinh, góp phần để người dân vui lễ trong an toàn, bình yên.

Những bước chân không nghỉ vì bình yên phố phường

Đêm xuống, nhịp sống trên các tuyến phố thuộc phường Hai Bà Trưng dần chậm lại. Những cửa hàng lần lượt đóng cửa, dòng phương tiện thưa dần, nhiều gia đình trở về nhà sau một ngày vui chơi, nghỉ lễ. Tuy nhiên, tại trụ sở Công an phường, đèn vẫn sáng, các cán bộ, chiến sĩ Công an phường vẫn đang chuẩn bị cho một ca tuần tra xuyên đêm.

Một ca tuần tra của Công an phường Hai Bà Trưng rạng sáng 2/9.

Theo kế hoạch bảo đảm an ninh, trật tự trong dịp Quốc khánh 2/9, Công an phường Hai Bà Trưng duy trì nghiêm chế độ trực ban, trực chiến; đồng thời tăng cường các tổ công tác tuần tra, kiểm soát trên địa bàn, nhất là vào các khung giờ tối và đêm.

Không khí tại đơn vị trước mỗi ca tuần tra khẩn trương nhưng nghiêm túc. Phương tiện, trang thiết bị được kiểm tra; nhiệm vụ, tuyến đường, khu vực trọng điểm được quán triệt đến từng cán bộ, chiến sĩ. Sau khi hoàn tất công tác chuẩn bị, các tổ công tác nhanh chóng lên đường.

Mục tiêu của mỗi ca tuần tra không chỉ là phát hiện và xử lý vi phạm, mà quan trọng hơn là chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa, ngay tại cơ sở.

Sự hiện diện thường xuyên của lực lượng Công an trên địa bàn vừa góp phần răn đe, phòng ngừa tội phạm, vừa giúp người dân cảm thấy an tâm hơn khi tham gia các hoạt động trong dịp lễ.

Trên những tuyến phố về đêm, ánh đèn từ phương tiện tuần tra nối tiếp nhau. Các tổ công tác di chuyển qua những tuyến đường có mật độ phương tiện cao, khu vực tập trung đông người và những địa bàn có nguy cơ phát sinh các vấn đề phức tạp về an ninh, trật tự.

Mục tiêu của mỗi ca tuần tra không chỉ là phát hiện và xử lý vi phạm, mà quan trọng hơn là chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa, ngay tại cơ sở.

Trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, phòng ngừa luôn được xác định là nhiệm vụ quan trọng. Sự hiện diện thường xuyên của lực lượng Công an trên địa bàn vừa góp phần răn đe, phòng ngừa tội phạm, vừa giúp người dân cảm thấy an tâm hơn khi tham gia các hoạt động trong dịp lễ.

Công an phường Hai Bà Trưng được bố trí tăng cường tuần tra tại các tuyến, địa bàn trọng điểm, khu vực tập trung đông người, các điểm vui chơi, khu vực có nguy cơ phát sinh phức tạp về an ninh, trật tự.

Đại diện Công an phường Hai Bà Trưng cho biết: Trong tối, đêm ngày 1/9 và suốt ngày 2/9, các tổ công tác của Công an phường Hai Bà Trưng được bố trí tăng cường tuần tra tại các tuyến, địa bàn trọng điểm, khu vực tập trung đông người, các điểm vui chơi, khu vực có nguy cơ phát sinh phức tạp về an ninh, trật tự. Lực lượng Công an phường tập trung chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở.

Tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật, không để bị động, bất ngờ. Kiểm soát, phòng ngừa tình trạng tụ tập đông người, gây rối, mất ANTT, các hành vi gây ảnh hưởng đến an toàn của người dân. Tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị, nhất là tại những tuyến đường có mật độ người và phương tiện tăng cao. Chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng, sẵn sàng xử lý nhanh chóng, hiệu quả mọi tình huống phát sinh, góp phần bảo đảm an toàn tuyệt đối cho nhân dân và du khách trong dịp lễ.

Gần dân hơn qua từng ca tuần tra

Dịp Quốc khánh 2/9 là thời điểm để mỗi người dân được nghỉ ngơi, sum họp gia đình và tận hưởng không khí của ngày lễ lớn. Nhưng đối với cán bộ, chiến sĩ Công an, đây lại là thời điểm yêu cầu cao hơn về tinh thần trách nhiệm.

Không có ngày nghỉ trọn vẹn, không có khái niệm “hết giờ” khi nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự vẫn còn đó.

Đêm về khuya nhưng những ca tuần tra vẫn tiếp tục khép kín địa bàn.

Đêm càng về khuya, đường phố càng vắng, những ca tuần tra vẫn tiếp tục khép kín địa bàn. Tất cả vì bình yên phố phường.

Công an phường Hai Bà Trưng khuyến cáo người dân không tụ tập gây mất an ninh, trật tự; không tham gia đua xe, lạng lách, đánh võng; tuyệt đối không điều khiển phương tiện sau khi sử dụng rượu, bia. Người dân cần chủ động bảo quản tài sản cá nhân tại nơi đông người, đồng thời kịp thời thông báo cho lực lượng Công an khi phát hiện vụ việc bất thường hoặc dấu hiệu vi phạm pháp luật.