Năm tuyến cao tốc nào vừa được bổ sung vào quy hoạch, đầu tư sau năm 2030?

ANTD.VN -Tuyến cao tốc Vành đai miền núi phía Bắc dài khoảng 327km từ cửa khẩu Tà Lùng (Cao Bằng) qua Lạng Sơn, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Lào Cai đến Sơn La; Vành đai trung du phía Bắc được chia làm 3 đoạn với chiều dài khoảng 378km, nối cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn) với Sơn La là 2 trong số 5 tuyến cao tốc vừa được bổ sung vào quy hoạch.

Bộ Xây dựng vừa có quyết định phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó mạng lưới đường bộ cao tốc được quy hoạch 46 tuyến, tổng chiều dài khoảng 10.106km.

Cụ thể, trục dọc Bắc-Nam gồm: tuyến cao tốc Bắc-Nam phía Đông từ cửa khẩu Hữu Nghị, xã Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn đến Đất Mũi, tỉnh Cà Mau, chiều dài khoảng 2.158km, quy mô từ 4 đến 12 làn xe; tuyến cao tốc Bắc-Nam phía Tây từ phường An Tường, tỉnh Tuyên Quang đến xã Châu Thành, tỉnh An Giang, chiều dài khoảng 1.249km, quy mô từ 4 đến 6 làn xe.

Khu vực phía Bắc gồm 15 tuyến, chiều dài khoảng 2.842km, quy mô từ 4 đến 6 làn xe. Khu vực miền Trung và Tây Nguyên gồm 14 tuyến, chiều dài khoảng 1.746km, quy mô từ 4 đến 6 làn xe. Khu vực phía Nam gồm 10 tuyến, chiều dài khoảng 1.385km, quy mô từ 4 đến 10 làn xe.

Năm tuyến cao tốc vừa được bổ sung vào quy hoạch, dự kiến đầu tư sau năm 2030

Ngoài ra, quy hoạch Vành đai đô thị Hà Nội gồm 3 tuyến, chiều dài khoảng 427km (không bao gồm các đoạn đi trùng các tuyến cao tốc khác), quy mô 6 làn xe. Vành đai đô thị TP.HCM gồm 2 tuyến, chiều dài khoảng 299km, quy mô 8 làn xe.

Bên cạnh đó, quy hoạch cao tốc cũng bổ sung mới 5 tuyến gồm: Vành đai miền núi phía Bắc dài khoảng 327km từ cửa khẩu Tà Lùng (Cao Bằng) qua Lạng Sơn, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Lào Cai đến Sơn La được chia làm 7 đoạn gồm: Tà Lùng-Đông Khê, Đông Khê-Thất Khê (đi trùng cao tốc Đồng Đăng-Trà Lĩnh), Lạng Sơn-Thái Nguyên, Thái Nguyên-Tuyên Quang, Tuyên Quang-Lào Cai, Lào Cai-Lai Châu (đi trùng cao tốc Bảo Hà-Lai Châu và Lai Châu-Sơn La. Tuyến được quy hoạch quy mô 4 làn xe, đầu tư sau năm 2030.

Vành đai trung du phía Bắc được chia làm 3 đoạn với chiều dài khoảng 378km, nối cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn) với Sơn La gồm: Lạng Sơn-Thái Nguyên, Thái Nguyên-Lào Cai và Lào Cai-Sơn La. Trong đó, đoạn Lạng Sơn-Thái Nguyên được đầu tư trước và sau năm 2030, các đoạn còn lại đầu tư sau năm 2030.

Tuyến cao tốc Hà Tĩnh-Cầu Treo dài khoảng 85km được chia làm 2 đoạn gồm: Hà Tĩnh-đường Hồ Chí Minh, đường Hồ Chí Minh-Cầu Treo. Tuyến được quy hoạch quy mô 4-6 làn xe, đầu tư trước và sau năm 2030.

Tuyến cao tốc Huế-A Lưới dài khoảng 45km được định hướng kết nối khu vực phía Tây thành phố Huế với cao tốc Bắc-Nam phía Đông. Tuyến được quy hoạch quy mô 4 làn xe, đầu tư sau năm 2030.

Tuyến cao tốc Phan Thiết-Bảo Lộc-Gia Nghĩa-Bu Prăng dài khoảng 141km được chia làm 2 đoạn gồm: Phan Thiết-Bảo Lộc-Gia Nghĩa và Gia Nghĩa-Bu Prăng. Tuyến được quy hoạch quy mô 4 làn xe, trong đó đoạn Phan Thiết-Bảo Lộc-Gia Nghĩa được xác định đầu tư trước và sau năm 2030, đoạn Gia Nghĩa-Bu Prăng đầu tư sau năm 2030.

Bộ Xây dựng cũng điều chỉnh tiến trình đầu tư 7 tuyến/đoạn tuyến cao tốc Bắc-Nam phía Tây đoạn Ngọc Hồi-Gia Nghĩa dài 355km, quy mô 6 làn xe sẽ được đầu tư trước và sau năm 2030; Bảo Hà-Lai Châu dài 163km, quy mô 4 làn xe đầu tư trước năm 2030; Nội Bài-Bắc Ninh-Hạ Long dài 140km, quy mô 6 làn xe đầu tư trước và sau năm 2030; Vũng Áng-Cha Lo (dài 95km), Phú Yên-Đắk Lắk đoạn Phú Yên-Buôn Hồ (dài 120km), Nha Trang-Liên Khương (dài 98km), Thành phố Hồ Chí Minh-Vĩnh Long-Cần Thơ-Cà Mau (dài 283km) đều có quy mô 4 làn xe đầu tư trước và sau năm 2030.