ANTD.VN -Cục Đường bộ Việt Nam vừa đề nghị Bộ Xây dựng công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai trên đường Hồ Chí Minh qua Tuyên Quang để kịp thời triển khai các giải pháp khắc phục.

Theo Cục Đường bộ, sau các đợt mưa lớn trong tháng 6/2026, nhiều vị trí trên đường Hồ Chí Minh qua tỉnh Tuyên Quang tiếp tục xảy ra sạt lở và ngập úng nghiêm trọng, đe dọa an toàn giao thông và kết cấu hạ tầng.

Cụ thể, khu vực Km115+000 trên đường Hồ Chí Minh (đoạn đi trùng QL2C) và đoạn từ Km124+600 - Km128+000 trên đường Hồ Chí Minh (đoạn đi trùng QL2), thuộc địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Tại Km115+000 trên đường Hồ Chí Minh (đoạn đi trùng QL2C), mái taluy dương tiếp tục sạt trượt, xuất hiện các vết nứt cung trượt, đất đá lăn rơi xuống mặt đường và vẫn tiềm ẩn nguy cơ sạt lở trong thời gian tới.

Trong khi đó, đoạn Km124+600 - Km128+000 trên đường Hồ Chí Minh (đoạn đi trùng QL2) tiếp tục xảy ra ngập úng cục bộ. Nước tràn vào nhà dân gây ảnh hưởng đến sinh hoạt, ô nhiễm môi trường và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Cơ quan quản lý đề nghị công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai trên đường Hồ Chí Minh qua Tuyên Quang

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, mặc dù hạng mục xử lý ngập úng đã được đưa vào kế hoạch bảo trì năm 2027, nhưng thực tế sau các đợt mưa lớn trong tháng 6/2026 cho thấy tình trạng ngập úng ngày càng nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân, hoạt động khai thác tuyến đường và an toàn giao thông. Vì vậy, cần sớm triển khai giải pháp xử lý tổng thể.

Để bảo đảm an toàn giao thông, an toàn công trình và sớm khắc phục các hư hỏng, Cục Đường bộ Việt Nam đề nghị Bộ Xây dựng công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với hai khu vực nêu trên.

Trước mắt, Cục Đường bộ Việt Nam đã yêu cầu Khu Quản lý đường bộ I phối hợp với các đơn vị liên quan bố trí đầy đủ hệ thống báo hiệu, thiết bị cảnh báo tại các vị trí hư hỏng, đồng thời theo dõi chặt chẽ diễn biến hiện trường, chuẩn bị nhân lực, máy móc và phương án để tổ chức khắc phục ngay khi đủ điều kiện.

Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, việc công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai sẽ là cơ sở để đơn vị ban hành Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp về thiên tai, tạo điều kiện cho Khu Quản lý đường bộ I triển khai ngay các bước tiếp theo theo quy định, sớm khắc phục hư hỏng, bảo đảm giao thông thông suốt và an toàn trên tuyến đường Hồ Chí Minh qua tỉnh Tuyên Quang.