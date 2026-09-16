Một đêm trộm cắp 2 chiếc xe máy

ANTD.VN - Chỉ trong rạng sáng 1-7-2026, Vũ Đức Khiêm và Nguyễn Xuân Mạnh đã liên tiếp thực hiện 2 vụ trộm xe máy tại khu vực vỉa hè trước tòa HH2A Linh Đàm, sau đó đưa phương tiện về cất giấu...

Sáng 1-7-2026, Công an phường Hoàng Liệt (Hà Nội) tiếp nhận trình báo của 2 công dân về việc bị mất trộm xe máy tại khu vực vỉa hè trước tòa chung cư HH2A Linh Đàm.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Hoàng Liệt khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, kiểm tra hiện trường, thu thập thông tin, rà soát các dữ liệu liên quan để truy tìm thủ phạm.

Qua xác minh, lực lượng Công an xác định Vũ Đức Khiêm (SN 1977, trú tại phường Định Công, thành phố Hà Nội) và Nguyễn Xuân Mạnh (SN 1975, trú tại phường Phương Liệt, thành phố Hà Nội) là 2 đối tượng liên quan đến các vụ trộm cắp.

Hai đối tượng trong vụ án

Tại cơ quan Công an, Khiêm và Mạnh khai nhận đã cùng nhau thực hiện 2 vụ trộm xe máy trong rạng sáng cùng ngày.

Cụ thể, rạng sáng 1-7, Mạnh và Khiêm tìm đến khu vực vỉa hè trước tòa HH2A Linh Đàm. Tại đây, Khiêm tiếp cận một chiếc xe mô tô mang biển kiểm soát 29M1-924.85, phá khóa rồi lấy xe.

Chưa dừng lại, hai đối tượng tiếp tục quay lại khu vực này. Lần này, chúng sử dụng kìm cộng lực cắt khóa dây xích, lấy chiếc xe mô tô mang biển kiểm soát 29AC-060.97.

Sau khi lấy được 2 phương tiện, Mạnh và Khiêm đưa xe về nhà Mạnh cất giấu.

Từ kết quả xác minh, cùng các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an phường Hoàng Liệt đã làm rõ hành vi của 2 đối tượng.

Căn cứ quy định pháp luật, Công an phường Hoàng Liệt đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Xuân Mạnh và Vũ Đức Khiêm về tội “Trộm cắp tài sản”, quy định tại khoản 1 Điều 173 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Vụ việc là lời cảnh báo đối với người dân trong việc bảo quản phương tiện, nhất là tại khu vực chung cư, nơi tập trung đông phương tiện. Người dân cần lựa chọn vị trí gửi xe an toàn, khóa xe cẩn thận, đồng thời có biện pháp bảo vệ bổ sung đối với phương tiện khi để qua đêm.

Cùng với đó, việc chủ động tuần tra, nắm địa bàn và nhanh chóng tiếp nhận, xác minh tin báo của người dân là một trong những biện pháp quan trọng giúp lực lượng Công an cơ sở kịp thời phát hiện, xử lý tội phạm, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.