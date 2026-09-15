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Pháp luật

Một doanh nghiệp xuất khẩu lao động bị xử phạt hơn 200 triệu đồng

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An Nhiên

ANTD.VN - Cục Quản lý lao động ngoài nước vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Dịch vụ quốc tế Vconnect với số tiền là 225 triệu đồng.

Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Nội vụ) vừa ban hành hàng loạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng do vi phạm nhiều quy định.

Đáng chú ý, Công ty TNHH Dịch vụ quốc tế Vconnect bị xử phạt 225 triệu đồng.

Nội dung xử phạt do Công ty này ký không đúng mẫu hợp đồng lao động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài với 03 người lao động; Thực hiện không đúng các nội dung hợp đồng cung ứng lao động đã đăng ký và được chấp thuận;

Công ty thực hiện thu tiền dịch vụ của người lao động không đúng quy định pháp luật; Thanh lý hợp đồng đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài không theo quy định đối với 02 lao động.

Ngoài Vconnect, Công ty Cổ phần Đầu tư nhân lực Thương mại Xuất nhập khẩu Sài Gòn cũng bị xử phạt 60 triệu đồng.

Lý do bị xử phạt là không duy trì điều kiện về cơ sở vật chất được doanh nghiệp thuê ổn định để đáp ứng yêu cầu giáo dục định hướng cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng theo quy định của pháp luật.

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