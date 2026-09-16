Bị chém vì không chịu quỳ gối xin lỗi sau khi gây ồn ào

ANTD.VN - Đêm khuya, anh H. cùng hai người bạn nói chuyện gây ồn ào nên bị gã “giang hồ” dằn mặt. Sau đó, do anh này không chịu quỳ gối xin lỗi nên bị đối phương dùng kiếm chém vào đầu.

Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Phạm Ngọc Tâm (SN 1989, ở phường Tây Tựu, Hà Nội) về tội “Giết người”. Bị hại trong vụ án là anh Chu Văn H. (SN 1999), trú tại xã Vật Lại, Hà Nội.

Theo cáo trạng truy tố, tối 15-8-2025, các anh Chu Văn H. và các Lê Anh Đ., Bùi Văn H. cùng nhau đi ăn uống. Đến khoảng 23h50 cùng ngày, 3 người đi chung 1 xe máy đến khu nhà trọ của người quen anh Lê Anh Đ. để mượn đồ làm xây dựng.

Ảnh minh họa.

Đến trước cửa nhà số 6, ngách 20/124 đường Phú Minh (tổ dân phố Phúc Lý 3, phường Tây Tựu, Hà Nội), cả 3 anh nói chuyện to tiếng, gây ồn ào. Khi đó, Tâm đi bộ từ nhà bên cạnh ra và tỏ thái độ không bằng lòng.

Do bực tức vì các anh Chu Văn H., Lê Anh Đ. và Bùi Văn H. gây ồn ào khu trọ vào lúc đêm khuya, Tâm chỉ tay vào mặt anh Đ. và nói: “Thằng kia, mày lại đây”. Anh Đ. tiến lại gần thi bị Tâm tát một cái vào mặt.

Sau khi 3 người đàn ông lấy đồ, ra xe để về, anh Chu Văn H. đứng vệ sinh tại ven đường, đối diện cổng khu trọ thì bất ngờ Tâm đi từ trong phòng trọ của mình ra, trên tay cầm thanh kiếm dài khoảng 70cm.

Thấy vậy, anh Đ. và anh H. bỏ chạy. Tâm tiến về phía anh Chu Văn H. đang đứng vệ sinh, cầm kiếm chỉ thẳng vào mặt nạn nhân và bắt anh này quỳ xuống xin lỗi.

Anh Chu Văn H. không quỳ mà ngồi bệt xuống đất thì bị Tâm dùng kiếm chém 1 nhát từ trên xuống đỉnh đầu. Bị tấn công, người đàn ông bỏ chạy. Tâm cầm kiếm tiếp tục đuổi theo truy sát cả 3 người thợ xây nhưng không đuổi được.

Gây án xong, bị can Phạm Ngọc Tâm quay về nhà lấy xe máy, cài theo thanh kiếm vào xe và điều khiển xe chạy từ nhà ra đường Tây Thăng Long...

Về phía nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu và điều trị. Theo giám định thương tích, anh Chu Văn H. bị tổn hại 2% sức khỏe. Ngày 16-8-2025, bị hại đến cơ quan công an trình báo sự việc.

Quá trình điều tra, Phạm Ngọc Tâm khai nhận do bực tức vì 3 người đàn ông đến khu trọ gây ồn ào vào đêm khuya nên anh ta đã rút kiếm chém anh Chu Văn H., gây thương tích cho nạn nhân.

Về thanh kiếm, Tâm khai khi đi trên đường Tây Thăng Long đã làm rơi mất...