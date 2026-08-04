"Nữ chủ lô đề" giao dịch gần 40 triệu đồng trong một ngày

ANTD.VN - Công an phường Hoàng Liệt (TP Hà Nội) vừa bắt quả tang một đối tượng tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, đề.

Ngày 27-7, trong quá trình nắm tình hình địa bàn, Công an phường Hoàng Liệt phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Thị Thu (SN 1976; trú tại thôn Đồng Tiến, xã Phượng Dực, Hà Nội) đang có hành vi tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, đề tại khu vực ki-ốt HH2A Linh Đàm.

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng xác định tổng số tiền Nguyễn Thị Thu sử dụng để tổ chức giao dịch lô, đề trong ngày là hơn 38 triệu đồng. Tang vật liên quan đã được thu giữ để phục vụ công tác điều tra.

Đối tượng Nguyễn Thị Thu

Tại cơ quan Công an, Nguyễn Thị Thu khai nhận trong ngày 27-7 đã bán số lô cho một người đàn ông tên N.V.G. với số tiền hơn 5,8 triệu đồng; đồng thời nhận chuyển khoản hơn 28 triệu đồng từ một người tên Q. (chưa rõ nhân thân, lai lịch) để mua 1.250 điểm lô. Ngoài ra, đối tượng còn thực hiện giao dịch với hai người khác chưa xác định được danh tính với tổng số tiền 4,5 triệu đồng.

Quá trình khám xét, lực lượng Công an thu giữ 1 điện thoại di động iPhone 11 Pro Max được sử dụng để thực hiện các giao dịch liên quan đến hoạt động lô, đề cùng 4,5 triệu đồng.

Công an phường Hoàng Liệt đã lập biên bản, tạm giữ toàn bộ tang vật để tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan và xử lý theo quy định của pháp luật.

Cơ quan Công an khuyến cáo, hoạt động đánh bạc dưới mọi hình thức, trong đó có lô, đề, đều là hành vi vi phạm pháp luật. Người dân cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, không tham gia đánh bạc, đồng thời tích cực phối hợp, cung cấp thông tin cho lực lượng chức năng khi phát hiện các hành vi tổ chức đánh bạc hoặc đánh bạc trên địa bàn để kịp thời ngăn chặn, xử lý.