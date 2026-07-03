Phường Hoàng Liệt lập lại kỷ cương đô thị, tạo chuyển biến rõ nét từ cơ sở

ANTD.VN - 6 tháng đầu năm 2026 đã bước đầu ghi nhận những chuyển biến tích cực về trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường tại phường Hoàng Liệt, Hà Nội.

Ngày 3-7, UBND phường Hoàng Liệt, Hà Nội đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm của Ban Chỉ đạo 197 và Ban Chỉ đạo giải quyết, xử lý 5 điểm nghẽn trên địa bàn phường; đánh giá toàn diện kết quả đạt được, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế và đề ra các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Toàn cảnh hội nghị

Đại diện Công an phường Hoàng Liệt báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm của Ban chỉ đạo 197 phường

Đại diện Phòng Kinh tế hạ tầng đô thị phường Hoàng Liệt báo cáo kết quả công tác giải quyết, xử lý 5 điểm nghẽn

Theo báo cáo tại hội nghị, ngay từ đầu năm, Ban Chỉ đạo 197 phường Hoàng Liệt đã chủ động tham mưu Đảng ủy, UBND phường ban hành nhiều kế hoạch, chương trình và chuyên đề nhằm tăng cường công tác bảo đảm trật tự đô thị, trật tự công cộng, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường và trật tự an toàn giao thông. Đồng thời, huy động sự vào cuộc đồng bộ của các phòng, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng Công an và hệ thống chính trị ở cơ sở, góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước trên địa bàn.

Là địa bàn cửa ngõ phía Nam của Thủ đô với tốc độ đô thị hóa nhanh, dân số đông, nhiều khu chung cư cao tầng và các tuyến giao thông huyết mạch đi qua, Hoàng Liệt luôn chịu áp lực lớn về quản lý trật tự đô thị. Tuy nhiên, với sự chỉ đạo quyết liệt, các lực lượng chức năng đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, tạo chuyển biến rõ nét.

Trong 6 tháng đầu năm, các lực lượng liên ngành đã tổ chức nhiều đợt ra quân xử lý vi phạm, giải tỏa dứt điểm các điểm họp chợ tự phát, chợ cóc tại khu vực Bằng Liệt, HH Linh Đàm, Nguyễn Phan Chánh, ngõ 54 Ngọc Hồi và nhiều điểm kinh doanh lấn chiếm lòng đường, vỉa hè. Công tác tháo dỡ mái che, mái vẩy, biển quảng cáo sai quy định được thực hiện đồng bộ; nhiều hộ kinh doanh được vận động chuyển đổi sang địa điểm phù hợp, góp phần lập lại mỹ quan đô thị.

Chủ tịch UBND phường Hoàng Liệt trao khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc

Các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo trật tự đô thị được khen thưởng

Ban chỉ đạo giải quyết, xử lý 5 điểm nghẽn trao khen các tập thể có thành tích xuất sắc

Các cá nhân có thành tích xuất sắc được khen thưởng

Đáng chú ý, lực lượng chức năng đã xử phạt 720 trường hợp vi phạm với tổng số tiền trên 340 triệu đồng, tập trung vào các hành vi chiếm dụng vỉa hè để kinh doanh, bán hàng rong, sử dụng xe đẩy gây cản trở giao thông, dừng đỗ xe sai quy định và vi phạm về vệ sinh môi trường. Công tác phân luồng, chống ùn tắc giao thông tại các nút giao trọng điểm tiếp tục được duy trì hiệu quả, góp phần bảo đảm giao thông thông suốt, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.

Đối với Ban Chỉ đạo giải quyết 5 điểm nghẽn, UBND phường đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm xử lý các tồn tại về ùn tắc giao thông, trật tự đô thị, ô nhiễm môi trường, úng ngập cục bộ và an toàn thực phẩm.

Trong đó, nhiều "điểm nóng" về trật tự đô thị từng bước được xử lý hiệu quả; các tuyến phố được chỉnh trang, sơn kẻ vạch vỉa hè, trồng mới cây xanh, thay thế hệ thống cọc chống cây, cải tạo hạ tầng, góp phần xây dựng diện mạo đô thị ngày càng khang trang, văn minh.

Cùng với đó, công tác giải quyết các điểm trông giữ phương tiện cũng có nhiều chuyển biến tích cực thông qua việc rà soát, xử lý các bãi xe trái phép, đồng thời nghiên cứu áp dụng chủ trương sử dụng đất "lưỡng dụng" để đáp ứng nhu cầu đỗ xe của người dân. Công tác bảo vệ môi trường được tăng cường với các phong trào tổng vệ sinh, thu gom rác thải, chỉnh trang cảnh quan; nhiều giải pháp chống ngập cục bộ và bảo đảm an toàn thực phẩm cũng được triển khai đồng bộ, góp phần nâng cao chất lượng sống của người dân trên địa bàn.

Tại hội nghị, UBND phường Hoàng Liệt đã biểu dương và trao Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo 197 và Ban Chỉ đạo giải quyết 5 điểm nghẽn, ghi nhận tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy của các lực lượng trong việc giữ gìn kỷ cương, trật tự đô thị và phục vụ nhân dân.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Chủ tịch UBND phường Hoàng Liệt ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà các lực lượng đã đạt được trong 6 tháng đầu năm. Đồng chí nhấn mạnh, những chuyển biến tích cực về trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, an toàn giao thông và xây dựng nếp sống văn minh đô thị đã góp phần tạo diện mạo mới cho địa phương, đồng thời củng cố niềm tin của nhân dân đối với chính quyền cơ sở.

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Chủ tịch UBND phường Hoàng Liệt phát biểu chỉ đạo

Tuy nhiên, Chủ tịch UBND phường cũng chỉ rõ, vẫn còn một số tồn tại như nguy cơ tái lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, tình trạng vi phạm tại một số khu vực còn tiềm ẩn khi lực lượng chức năng rút khỏi địa bàn. Vì vậy, các đơn vị cần tiếp tục phát huy vai trò của người đứng đầu, nâng cao trách nhiệm từng thành viên Ban Chỉ đạo; tăng cường kiểm tra, duy trì kết quả sau xử lý; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân và hộ kinh doanh.

Đồng chí yêu cầu các lực lượng tiếp tục bám sát chỉ đạo của Thành phố, chủ động tham mưu các giải pháp phù hợp với thực tiễn địa bàn; tập trung xử lý dứt điểm các điểm thường xuyên phát sinh vi phạm, không để hình thành các "điểm nóng" mới, đồng thời xây dựng cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền, lực lượng chức năng và nhân dân nhằm giữ vững kết quả đã đạt được, xây dựng phường Hoàng Liệt ngày càng văn minh, hiện đại, an toàn và đáng sống.